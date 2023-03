PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 22.3.2023 KLO 18.00





SISÄPIIRITIETO: SANOMALEHTI KARJALAINEN SIIRTYY PRINTISSÄ KUUSIPÄIVÄISEEN JAKELUUN

PunaMusta Media Oyj:n medialiiketoimintaan kuuluva Sanomalehti Karjalainen Oy on päättänyt siirtyä medialiiketoiminnan kilpailukykyä parantaakseen printtilehden osalta kuusipäiväiseen jakeluun 23.4.2023 alkaen. Painopaperin ja jakelun hintojen jatkuva nousu on johtanut siihen, että Karjalaisessa toteutetaan jakelumuutos, jonka jälkeen painettua sanomalehteä ei jaeta jatkossa enää sunnuntaisin. Muutoksesta huolimatta Karjalainen on jatkossakin 7-päiväinen lehti sunnuntain lehden ilmestyessä näköislehtenä.

Muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. Jakelu- ja painokustannusmuutosten arvioidaan tuottavan vuonna 2023 noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästöt.

Joensuussa 22. maaliskuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen, puh. 0500 975 873

Sanomalehti Karjalainen Oy:n toimitusjohtaja Pasi Koivumaa, puh. 050 564 2903

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedonhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 134 miljoonaa euroa.