BIC : Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

en application du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF

Clichy, France – 22 mars 2023 - Réuni le 14 février et le 17 mars 2023 sous la présidence de Nikos Koumettis, le Conseil d'Administration de SOCIÉTÉ BIC a pris les décisions suivantes, sur les recommandations du Comité des Rémunérations et conformément à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 18 mai 2022 :

Rémunération au titre de l’exercice 2022 :

Président du Conseil d’Administration : Une rémunération fixe annuelle de 125 000 euros a été attribuée à John Glen, Président du Conseil jusqu’au 18 mai 2022. Une rémunération fixe annuelle de 200 000 euros a été attribuée à Nikos Koumettis, Président du Conseil à partir du 18 mai 2022.

Directeur Général : Part fixe de la rémunération 2022 : la part fixe annuelle de la rémunération de Gonzalve Bich s’est élevée à 850 000 dollars américains (806 434 euros 1 ) en sa qualité de Directeur Général. Part variable de la rémunération 2022 : après examen des critères d'attribution et par rapport à un objectif cible de 1 105 500 dollars, la part variable de Gonzalve Bich pour 2022 a été arrêtée à 1 349 205 dollars américains (1 280 688 euros 1 ), soit 122,1 % du montant cible. Les critères d'attribution de cette part variable seront décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2022.



Rémunération au titre de l’exercice 2023 :

Le Conseil d'Administration a fixé la politique des rémunérations au titre de l’exercice 2023 comme suit:

300 000 euros (inchangée vs. années précédentes) pour le Président du Conseil d'Administration, qui ne reçoit pas de rémunération variable ;

900 000 dollars américains (854 295 euros 1 ) pour Gonzalve Bich, Directeur Général. Compte tenu d’une situation actuelle exceptionnelle liée à l’inflation, le Conseil d’Administration a approuvé une rémunération fixe en hausse de 5,9%, hausse équivalente à celle dont ont bénéficié en moyenne les cadres du Groupe aux Etats-Unis. Le montant cible de la rémunération variable du Directeur Général reste inchangé à 130% de la rémunération fixe et le montant de l’attribution d’actions n’est pas impacté par cette augmentation de salaire fixe. La rémunération totale cible de Gonzalve Bich sera ainsi augmentée de 3,15%.

En application des dispositions des articles L.22-10-34 II et L.22-10-8 du Code de commerce, le versement de la rémunération variable pour 2022 et la politique de rémunération pour 2023 sont conditionnés à un vote positif de l’Assemblée Générale du 16 mai 2023.

***

1 Les montants en dollars américains ont été convertis en euros en utilisant le taux de change moyen de l'exercice 2022 (1 € = 1,0535 USD).

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d’affaires de BIC était de 2 233,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://corporate.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, or YouTube.

CONTACTS

Investor Relations team

investors.info@bicworld.com







Michèle Ventura

Investor Relations Senior Manager

michele.ventura@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Contact Presse

+ 33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

AGENDA 2023

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T1 2023 25 avril 2023 (après clôture du marché) Assemblée Générale 2022 16 mai 2023 Résultats du T2 et S1 2023 26 juillet 2023 (après clôture du marché) Résultats du T3 et 9M 2023 25 octobre 2023 (après clôture du marché)

