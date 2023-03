TOUAX : RÉSULTATS 2022 Croissance du volume d’affaires et hausse de la profitabilité opérationnelle

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 22 mars 2023 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS 2022

Croissance du volume d’affaires et hausse de la profitabilité opérationnelle

V olume d’affaires en croissance de 29 %

Progression de l’EBITDA (+ 9 %) à 5 7 , 9 millions d’euros et du R ésultat O pérationnel (+8 %) à 31,1 millions d’euros

Résultat Net part du groupe : 7,5 millions d’euros

Retour à une politique de versement de dividende

« Les bons résultats de Touax sur l’exercice 2022 confirment la résilience du modèle d’affaires du groupe. Les investissements pertinents dans des actifs logistiques de qualité loués à long terme accroissent la récurrence des revenus. Touax proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires de juin prochain le retour à une politique de versement de dividendes, avec un dividende 2022 de 10 centimes par action. » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Le groupe Touax enregistre un niveau de performance opérationnelle élevé, en dépit d’une année 2022 marquée par la guerre russo-ukrainienne, l’inflation, et la hausse des taux d'intérêt.

L’EBITDA consolidé à fin décembre 2022 progresse ainsi de 4,9 millions d’euros, à 57,9 millions d’euros et le résultat opérationnel augmente de 2,4 millions d’euros à 31,1 millions d’euros. Le résultat net part du groupe diminue de 5,1 millions d’euros à 7,5 millions d’euros du fait de la hausse des frais financiers suite au remboursement du capital hybride TSSDI et à une provision pour impôts de 3,8 millions d’euros.

Le groupe a finalisé en 2022 le remboursement des 50,8 millions d’euros de capital hybride TSSDI, 54% en cash et 46% par l’émission d’un nouvel EuroPP permettant à Touax SCA d’économiser 3,0 millions d’euros de trésorerie chaque année. Les TSSDI étant comptabilisés en fonds propres et les coupons en dividende, la partie financée en EuroPP pour 23,3 millions d’euros apparaît maintenant en dette financière au bilan et ses intérêts apparaissent au compte de résultat pour 1,6 millions d’euros par an.

La valeur nette comptable par action s’élève à 12,94 euros, en hausse de 11 % par rapport au 31 décembre 2021. Sur la base de la valeur de marché des actifs, la valeur de l’actif net réévalué1 par action (« ANR ») atteint 21,95 euros, en hausse de 9 % par rapport à l’an passé.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil de Gérance le 21 mars 2023 et ont été présentés au Conseil de Surveillance le 22 mars 2023. Les procédures d’audit sont en cours.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

Chiffres clés 2022



2021



(en millions d'euros) Produits retraités (*) des activités 161,5 125,0 Dont Wagons de Fret 56,1 50,3 Dont Barges Fluviales 17,5 12,8 Dont Conteneurs 81,4 47,7 Dont Divers et éliminations 6,4 14,2 EBITDA 57,9 53,1 Résultat opérationnel 31,1 28,7 Résultat financier -15,4 -11,9 Résultat courant avant impôt (RCAI) 15,7 16,8 Impôt sur les sociétés -6,3 -1,0 Résultat net part du Groupe 7,5 12,6 Résultat net par action (€) 1,07 1,79 Total actifs non courants 394,6 358,0 Total bilan 571,7 552,4 Capitaux propres de l'ensemble 153,7 165,0 Endettement financier net (a) 280,8 231,6 Flux opérationnels de trésorerie (b) -1,5 -25,7 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 59,5 % 52 % (a) Incluant 232,3 millions d’euros de dettes sans recours au 31 déc. 2022



(b) Les flux opérationnels intègrent 60,0 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (71,3 millions d’euros à fin déc. 2021)



(c) LTV : Endettement financier brut / total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ EN 2022

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, les produits retraités des activités s’élèvent à 161,5 millions d’euros (151,8 millions d’euros à périmètre et devises constants), en progression de 29,2 % par rapport à 2021 (+21,5 % à devise et périmètre constants).

Cette progression est due au dynamisme de l’activité en propriété affichant 150,5 millions d’euros fin 2022, en hausse de 34,1 millions d’euros. L’activité en propriété a particulièrement bénéficié du développement du négoce de conteneurs et de l’augmentation du chiffre d’affaires locatif.

Les taux d’utilisation à fin décembre 2022 des Wagons de Fret (89,4 %), des Barges Fluviales (100 %) et des Conteneurs (96,1 %) affichent un niveau élevé.

L’activité de gestion connaît également une croissance de 2,9 millions d’euros (+36,4 %), avec des commissions de gestion des flottes investisseurs de 4,7 millions d’euros et des commissions de vente de matériels investisseurs de 3,5 millions d’euros.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 56,1 millions d’euros en 2022, en hausse de 11,6 %.

Les revenus de l’activité locative progressent de 12,4 % à 52,2 millions d'euros sur la période, les nouveaux actifs acquis générant du chiffre d’affaires additionnel. Les ventes de matériels détenus en propre sont stables à 1,6 million d’euros.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales sont en hausse de 36,2 % à 17,5 millions d’euros en 2022, portés par l’activité locative (revenus liés à l’affrètement en hausse sur le bassin du Rhin).

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 81,4 millions d’euros à fin décembre 2022, en hausse de 33,8 millions d’euros (+71 %).

Les ventes de matériels détenus en propre ont plus que doublé sur l’année, à 50,8 millions d’euros, grâce au développement de l’activité de négoce de conteneurs neufs.

Dans un contexte de taux d’utilisation moyen 2022 élevé (97,7 %), l’activité locative a progressé de 22,5 % (+4,1 millions d’euros). La hausse des commissions liées à la vente de matériels d'investisseurs a également contribué à hauteur de +2,1 millions d’euros à ces très bons résultats.

Enfin, les revenus de l’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » diminuent en 2022 pour s’élever à 6,4 millions d’euros. Les perspectives d’activités sont cependant prometteuses pour 2023 au vu du carnet de commandes.

UNE PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE EN HAUSSE

L’EBITDA atteint 57,9 millions d’euros, en progression de 9 %.

L’EBITDA de la division Wagons de Fret est en hausse à 30,6 millions d’euros (+16 %) contre 26,2 millions d’euros en 2021, dans un contexte de hausse du chiffre d’affaires locatif et de maîtrise des dépenses opérationnelles.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA de 5,0 millions d’euros sur l’année, en légère augmentation de 0,1 million d’euros.

L’EBITDA de la division Conteneurs augmente significativement de 5,0 millions d’euros à 22,8 millions d’euros (+28 %). L’activité de négoce notamment s’est avérée fortement génératrice de marges avec des volumes en hausse.

Le Résultat Opérationnel s’établit à 31,1 millions d’euros, en hausse de 8 % par rapport à 2021.

Le Résultat Financier est de -15,4 millions d’euros contre -11,9 millions d’euros en 2021. L’augmentation de 3,0 millions d’euros de la charge nette d’intérêts s’explique pour moitié par un effet volume (refinancement en dette du capital hybride TSSDI précédemment enregistrée en capital et hausse de l’endettement de la division Conteneurs pour accompagner la croissance) et pour l’autre moitié par un effet de hausse des taux d’intérêt principalement lié au refinancement de la division Conteneurs.

L’impôt sur les sociétés s’établit à 6,3 millions d’euros, en hausse de 5,2 millions d’euros du fait d’une provision exceptionnelle d’impôt de 3,8 millions d’euros (sans impact cash) suite à la perte d’un litige fiscal en première instance à Hong Kong dans la division Conteneurs.

Le Résultat Net part du Groupe s’élève à 7,5 millions d’euros (comparé à 12,6 millions d’euros en 2021), après prise en compte de la hausse des frais financiers et de la provision exceptionnelle d’impôts.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE

Le bilan affiche un total de 572 millions d’euros au 31 décembre 2022, contre 552 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Les immobilisations corporelles et les stocks s’élèvent à 450 millions d’euros contre 418 millions d’euros à fin décembre 2021, principalement grâce aux investissements au sein des divisions Wagons de Fret et Conteneurs.

Les capitaux propres de l’ensemble diminuent à 154 millions d’euros contre 165 millions d’euros en 2021, avec le remboursement du capital hybride TSSDI à hauteur de 26,6 millions d’euros.

La dette brute est de 337 millions d’euros, dont 69 % sans recours sur Touax SCA. L’endettement net du groupe ressort à 281 millions d’euros avec une trésorerie confortable de 56 millions d’euros.

Le ratio de « Loan to Value » s’élève à 59,5 % au 31 décembre de l’exercice.

PERSPECTIVES

Le groupe Touax confirme sa stratégie d’investissements réguliers dans des actifs de qualité loués sur une longue période tout en restant prudent face à la conjoncture des marchés.

Les activités de Touax restent bien orientées, à un moment où la prise de conscience de la nécessité de décarboner l’économie et les transports ne fait que croître.

L’activité Wagons de Fret est tirée en Europe par le segment intermodal, dans lequel Touax est l’un des leaders du marché, et par la volonté des grands industriels et opérateurs logistiques de diminuer leur empreinte carbone. Le marché indien est quant à lui en croissance du fait de besoins considérables en infrastructures.

Dans les Barges Fluviales la filière s’organise en Europe pour accueillir de nouveaux investissements publics et institutionnels qui permettraient d’accélérer le développement du transport fluvial. En Amérique du Nord et du Sud, Touax étudiera de manière sélective les opportunités d’investissement qui peuvent se présenter.

L’activité Conteneurs a connu deux années exceptionnelles. En 2023 le marché se normalise, tant au niveau du volume mondial de trafic conteneurisé qu’au niveau des prix des actifs et du fret maritime. Touax entend profiter de cette normalisation avec un prix d’entrée plus attractif, enrichit son offre de services (leasing, trading, et nouveaux types de conteneurs) et étend son périmètre géographique pour satisfaire et développer sa base de clients.

L’activité de Constructions Modulaires de Touax en Afrique fournit également à ses clients des bâtiments éco-responsables clés en mains et des solutions sur mesure. Le niveau de commandes enregistré au 1er trimestre 2023 augure d’une belle année et d’une valorisation de la participation de Touax dans ce métier.

Touax, qui bénéficie d’une position unique dans les transports durables, s’engage de manière croissante pour le respect de l’environnement et des bonnes pratiques en matière de règles sociales et de gouvernance. Après une première notation extra-financière ESG au dernier trimestre 2022 (réalisée par EcoVadis) classant Touax parmi les meilleurs de son industrie, le groupe souhaite capitaliser sur cette démarche et travaille sur un plan d’amélioration continue.

Touax traduit ce nouveau paradigme dans sa stratégie financière, en n’hésitant pas à indexer ses coûts de financement à des critères de performance ESG. 65 % des financements de Touax sont déjà concernés.

L’objectif de Touax est de toujours mieux servir des clients avec des prestations en lien avec les transports durables. Nos différentes classes d’actifs profitent du développement des infrastructures, de l’e-commerce et de la logistique intermodale, correspondant aux attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent tous les transports verts.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

22 mars 2023 : Présentation des résultats annuels à l’hôtel des Arts & Métiers Paris 16 ème

23 mars 2023 : Visio-conférence de présentation des résultats annuels en anglais 15 mai 2023 : Produits des activités du 1 er trimestre 2023

14 juin 2023 : Assemblée Générale des actionnaires

Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

ANNEXES

1 - Analyse des produits retraités des activités

Produits retraités des activités T1 2022



T2 2022



T3 2022



T4 2022



TOTAL 2022



T1 2021



T2 2021



T3 2021



T4 2021



TOTAL 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 16 909 17 178 17 530 67 126 13 229 13 633 14 480 15 351 56 693 Prestations annexes 5 732 4 884 7 390 6 607 24 613 2 745 3 747 5 530 7 357 19 379 Total activité locative 21 241 21 793 24 568 24 137 91 739 15 974 17 380 20 010 22 708 76 072 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 14 249 15 392 14 282 58 785 7 085 8 328 9 132 15 781 40 326 Total activité vente de matériels 14 862 14 249 15 392 14 282 58 785 7 085 8 328 9 132 15 781 40 326 Total Activité en propriété 36 103 36 042 39 960 38 419 150 524 23 059 25 708 29 142 38 489 116 398 Commissions de syndication 0 2 522 65 150 2 737 17 946 48 1992 3 003 Commissions de gestion 978 986 1 083 1 655 4 702 897 891 895 958 3 641 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 801 999 3 485 591 358 181 236 1 366 Total Activité de gestion 1 314 4 857 1 949 2 804 10 924 1 505 2 195 1 124 3 186 8 010 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 6 2 8 0 6 0 552 558 Total Autres 0 0 6 2 8 0 6 0 552 558 Total Produits retraités des activités 37 417 40 899 41 915 41 225 161 456 24 564 27 909 30 266 42 227 124 966

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités 2022 comptable



Retraitement



2022 retraité



2021 comptable



Retraitement



2021 retraité



(en milliers d’euros) Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 67 126 67 126 56 693 56 693 Prestations annexes 32 729 -8 116 24 613 20 879 -1 500 19 379 Total activité locative 99 855 -8 116 91 739 77 572 -1 500 76 072 Ventes de matériels détenus en propre 58 785 58 785 40 326 40 326 Total activité vente de matériels 58 785 0 58 785 40 326 0 40 326 Total activité en propriété 158 640 -8 116 150 524 117 898 -1 500 116 398 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 44 399 -44 399 0 44 328 -44 328 0 Commissions de syndication 2 737 2 737 3 003 3 003 Commissions de gestion 1 285 3 417 4 702 721 2 920 3 641 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 3 485 3 485 1 366 0 1 366 Total activité de gestion 51 906 -40 982 10 924 49 418 -41 408 8 010 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 8 8 558 558 Total Autres 8 0 8 558 0 558 Total Produits des activités 210 554 -49 098 161 456 167 874 -42 908 124 966

3 - Détail des produits retraités des activités par division

Produits retraités des activités T1 2022



T2 2022



T3 2022



T4 2022



TOTAL 2022



T1 2021



T2 2021



T3 2021



T4 2021



TOTAL 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 10 544 11 142 11 292 11 768 44 746 9 152 9 223 10 123 10 779 39 277 Prestations annexes 1 858 1 177 1 820 2 564 7 419 1 873 1 724 1 951 1 584 7 132 Total activité locative 12 402 12 319 13 112 14 332 52 165 11 025 10 947 12 074 12 363 46 409 Ventes de matériels détenus en propre 110 238 369 833 1 550 320 403 162 641 1 526 Total activité vente de matériels 110 238 369 833 1 550 320 403 162 641 1 526 Total Activité en propriété 12 512 12 557 13 481 15 165 53 715 11 345 11 350 12 236 13 004 47 935 Commissions de syndication 0 446 1 0 447 0 0 0 570 570 Commissions de gestion 466 451 507 557 1 981 463 470 451 440 1 824 Total Activité de gestion 466 897 508 557 2 428 463 470 451 1 010 2 394 Total Wagons de Fret 12 978 13 454 13 989 15 722 56 143 11 808 11 820 12 687 14 014 50 329 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 619 1 789 1 869 1 821 7 098 1 688 1 745 1 770 1 626 6 829 Prestations annexes 1 807 2 385 3 788 2 319 10 299 683 972 1 286 2 272 5 213 Total activité locative 3 426 4 174 5 657 4 140 17 397 2 371 2 717 3 056 3 898 12 042 Ventes de matériels détenus en propre 0 0 0 16 16 41 0 0 0 41 Total activité vente de matériels 0 0 0 16 16 41 0 0 0 41 Total Activité en propriété 3 426 4 174 5 657 4 156 17 413 2 412 2 717 3 056 3 898 12 083 Commissions de syndication 0 0 0 0 0 0 0 0 710 710 Commissions de gestion 14 5 11 11 41 6 6 5 6 23 Total Activité de gestion 14 5 11 11 41 6 6 5 716 733 Total Barges Fluviales 3 440 4 179 5 668 4 167 17 454 2 418 2 723 3 061 4 614 12 816 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 3 342 3 973 4 013 3 935 15 263 2 384 2 654 2 572 2 937 10 547 Prestations annexes 2 070 1 325 1 779 1 722 6 896 191 1 054 2 297 3 995 7 537 Total activité locative 5 412 5 298 5 792 5 657 22 159 2 575 3 708 4 869 6 932 18 084 Ventes de matériels détenus en propre 13 205 12 575 12 967 12 085 50 832 3 480 3 524 5 991 11 696 24 691 Total activité vente de matériels 13 205 12 575 12 967 12 085 50 832 3 480 3 524 5 991 11 696 24 691 Total Activité en propriété 18 617 17 873 18 759 17 742 72 991 6 055 7 232 10 860 18 628 42 775 Commissions de syndication 0 2 076 64 150 2 290 17 946 48 712 1 723 Commissions de gestion 498 530 565 1 087 2 680 428 415 439 512 1 794 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 801 999 3 485 591 358 181 236 1 366 Total Activité de gestion 834 3 955 1 430 2 236 8 455 1 036 1 719 668 1 460 4 883 Total Conteneurs 19 451 21 828 20 189 19 978 81 446 7 091 8 951 11 528 20 088 47 658 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 5 4 6 19 5 11 15 9 40 Prestations annexes -3 -3 3 2 -1 -2 -3 -4 -494 -503 Total activité locative 1 2 7 8 18 3 8 11 -485 -463 Ventes de matériels détenus en propre 1 547 1 436 2 056 1 348 6 387 3 244 4 401 2 979 3 444 14 068 Total activité vente de matériels 1 547 1 436 2 056 1 348 6 387 3 244 4 401 2 979 3 444 14 068 Total Activité en propriété 1 548 1 438 2 063 1 356 6 405 3 247 4 409 2 990 2 959 13 605 Plus ou moins values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 6 2 8 0 6 0 552 558 Total Autres 0 0 6 2 8 0 6 0 552 558 Total Divers & éliminations 1 548 1 438 2 069 1 358 6 413 3 247 4 415 2 990 3 511 14 163 Total Produits retraités des activités 37 417 40 899 41 915 41 225 161 456 24 564 27 909 30 266 42 227 124 966





1 La valeur de marché est basée sur des expertises indépendantes utilisant à 50 % la valeur de remplacement et à 50 % la valeur d’utilité pour les wagons, la valeur d’utilité pour les conteneurs et la valeur de remplacement pour les barges fluviales sauf pour un contrat de longue durée en Amérique du Sud pour lequel la valeur d’utilité a été retenue. Cette valeur de marché se substitue aux valeurs nettes comptables pour la détermination de l’actif net réévalué.

