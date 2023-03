French English

5 premiers clubs de football européens et sud-américains d’envergure rejoignent « Football at AlphaVerse », l’univers de CBI consacré au football

Monde s virtuel s développé s par AlphaVerse en étroite collaboration avec le s clubs

R eproduction en 3D d es stade s totalisant plus de 22 0 000 places digitales à commercialiser par AlphaVerse sous forme de NFTs , contenus vidéos exclusifs , espaces pour les supporters et mini-jeux

Ouverture prévue sur l'exercice 2023-2024 de CBI





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce la signature de 5 premiers accords stratégiques avec des clubs de football européens et sud-américains d’envergure en vue de la création de 5 mondes virtuels dédiés à chacun de ces clubs au sein de l’univers « Football at AlphaVerse » (FAV) consacré au football.

Situés en Espagne, en Grande-Bretagne et en Amérique du Sud, les 5 premiers clubs à avoir signé des accords de licences avec CBI sont des clubs emblématiques nationaux, champions de ligues et clubs historiques aux larges bases de supporters. Leurs stades totalisent plus de 220 000 places qui représenteront autant de NFT dans les mondes virtuels. Les annonces des clubs sont en préparation et plusieurs accords avec d’autres clubs restent en cours de finalisation. Pour suivre l’actualité de Football at AlphaVerse, et d’AlphaVerse en général, rendez-vous sur https://alphaverse.com/news/ .

Football at AlphaVerse : un univers virtuel pour le sport le plus populaire au monde

Dans ces mondes virtuels dédiés à chacun de ces clubs de football, les visiteurs pourront évoluer dans différents espaces 3D. Les stades des clubs, totalisant plus de 220 000 places pour ces 5 clubs, les centres d’entrainement et l’atmosphère générale des villes des clubs y seront reproduits pour offrir à tous les visiteurs et supporters une nouvelle expérience de proximité.

Le principe d’ouverture d’AlphaVerse est respecté : la création d’un compte peut se faire sans crypto-monnaie et les microtransactions seront proposées en devises classiques ou en crypto-monnaies.

Les supporters pourront notamment acheter des places virtuelles pour accéder à de nombreuses opportunités dans la vie réelle (notamment la possibilité de gagner des places pour le match réel) ou dans le monde virtuel (allocation de NFTs à l’effigie du club, mini-jeux, etc.). Les contenus audiovisuels couvriront les équipes professionnelles, les équipes féminines, les équipes de jeunes et toute l’actualité des clubs.

Avec Football at AlphaVerse (FAV), le football, sport considéré comme le plus populaire au monde, aura désormais son univers virtuel en 3D où pourront se rencontrer, se divertir et s’informer les supporters et fans du monde entier.

Football at AlphaVerse : un modèle de licence avec partage de revenus

Les accords de partenariats entre les clubs et AlphaVerse prennent la forme de licences à long terme, avec des taux de royautés et minimums garantis classiques dans ce type de contrats et en ligne avec les pratiques de marché. Les revenus seront partagés entre CBI et le club. Ces contrats contiennent, selon le cas, des clauses d’exclusivité.

Les sources de revenus pour CBI sont principalement les suivantes :

Vente de sièges virtuels et autres emplacements dans le monde permettant aux fans de télécharger leurs photos, vidéos et message de soutien pour le club ;

Ventes de statues en 3D des joueurs et des trophées du club ;

Ventes de cartes de collection sur l’histoire du club et ses meilleurs joueurs ;

Vidéos publicitaires et accords de partenariats avec des sponsors ;

Revenus des mini-jeux.





CBI, assistée de studios partenaires regroupant plus de 60 spécialistes du développement, du Web3 et des jeux vidéo, est en charge de la création des mondes en étroite collaboration avec les clubs.

L’ouverture des premiers mondes dédiés au football est prévue dans le courant de l’exercice 2023-2024 (1er avril 2023 – 31 mars 2024) de CBI.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Les actions CBI sont cotées sur le groupe de cotation E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Darius Dinu

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

