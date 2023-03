Glen Grant Distillery stellt neuen 21 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky mit tropischer Geschmacksexplosion vor

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

ROTHES, Schottland, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Glen Grant Distillery, im Herzen der Region Speyside gelegen, hat die bedeutsame Markteinführung ihres neuen 21-jährigen Single Malt Scotch Whiskys bekanntgegeben. Dieser 21 Jahre alte Whisky ist nun der älteste in der ständigen Kollektion und ab März 2023 erhältlich. Er signalisiert den Beginn einer neuen, innovativen Ära für die Brennerei, die eine 180-jährige Geschichte aufweisen kann.



Seit über 180 Jahren verfolgt die Glen Grant Distillery eine einzigartige Vision und ist ständig bestrebt, Single Malts mit besonders einzigartigem, aromatischem und eindrucksvollem Charakter herzustellen. Angeregt vom Vermächtnis von „Major“ James Grant, dem exzentrischen Visionär hinter der Marke, sammeln wir Ideen aus aller Welt für außergewöhnliche, faszinierende und ausgesprochen innovative Whiskys. Eben durch diesen global inspirierten Charakter unterscheidet sich der Glen Grant-Whisky von vielen Erzeugnissen benachbarter Brennereien in der Speyside. Seit 1840 sorgt dieser unverwechselbare Geschmack für ein dauerhaftes Erbe.

Von seinen Reisen in ferne Länder brachte der Major eine eklektische Mischung von Früchten und Pflanzen nach Rothes zurück und stellte sie in seinen von ihm persönlich entworfenen viktorianischen Gewächshäusern und später in einem 11 Hektar großen Garten im Herzen der Brennerei aus.

„The Glen Grant 21-Year-Old“ ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung des Glen Grant-Whiskys und ein neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens. Dieser 21 Jahre alte Whisky steht den prestigeträchtigen Abfüllungen des Glen Grant-Portfolios bald in nichts mehr nach. Er reiht sich in die Familie der 10-, 12-, 15- und 18-jährigen Single Malt Whiskys ein und gibt den Ton an für eine Reihe innovativer neuer Abfüllungen, die ab 2023 auf den Markt kommen werden.

Für Master Distiller Dennis Malcolm OBE ist dies ebenfalls eine stolze Leistung in seiner mehr als 60-jährigen Tätigkeit. Durch die handverlesene Kombination von Oloroso-Sherry-Fässern, Hogshead- und ehemaligen Bourbon-Fässern aus dem ältesten traditionellen Stein-Lagerhaus der Brennerei (Nr. 4) hat Malcolm diese Spirituose mit einem fesselnden Geschmack geschaffen, der einen intensiven, fruchtigen Charakter zum Leben erweckt.

Master Distiller Dennis Malcolm äußerte sich wie folgt zu dieser Markteinführung: „Dieser 21 Jahre alte Whisky ist ein wichtiger Moment für Glen Grant und der Beginn einer neuen Ära. Dies ist eine aufregende Entwicklung, die uns garantiert auch künftig mit Stolz und Leidenschaft erfüllen wird. Jeder unserer Whiskys erzählt seine eigene Geschichte und offenbart seine ganz eigene Geschmacksreise, die durch ihren betörenden, mehrschichtigen, komplexen Charakter immer wieder für Überraschungen sorgt. Ich bin stolz und begeistert, dass ich diesen wunderbaren Whisky mit der Welt teilen und unser Engagement für gleichbleibende Qualität fortsetzen kann, die uns meiner Meinung nach wirklich auszeichnet.“

Dieser 21 Jahre alte Whisky wird in kleinen Chargen hergestellt, um die Integrität der raffinierten Aromen zu bewahren und absolute Qualität zu gewährleisten. Er wird mit 46 % abgefüllt, ist ungefärbt und wird nicht kühlgefiltert. All dies geschieht vor Ort in der Brennerei in Rothes, was das einzigartige Ethos von Glen Grant unterstreicht.

Tropisch süße Fruchtaromen von reifen Pfirsichen, Toffee und Rosinen führen zu einer intensiven Geschmacksexplosion mit tropischen Früchten wie Kokosnuss und cremigen Butternoten. Das weiche, einladende Mundgefühl weicht karamellisierter Crème brûlée im langen Abgang.

Der „Glen Grant 21-Years-Old“ ist ab März 2023 in den wichtigsten Märkten der Welt wie in den USA, dem Vereinigten Königreich und Asien zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 360 $ erhältlich.

Für weitere Informationen

Kontaktieren Sie uns untertheglengrant@mcsaatchi.com

Folgen Sie uns auf Instagram @theglengrantscotch

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d51931e3-3337-4646-ac5c-fc1844c8122a

Das Foto ist auch bei Newscom, www.newscom.com, und über AP PhotoExpress verfügbar.