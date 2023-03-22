Glen Grant 酿酒厂推出全新 21 年陈酿单一麦芽苏格兰威士忌，倾情奉上热带水果的磅礴香气

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苏格兰 Rothes, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 坐落于斯佩塞 (Speyside) 心脏地带的 Glen Grant 酿酒厂宣布隆重推出全新 21 年陈酿单一麦芽苏格兰威士忌。21 年陈酿威士忌是 Glen Grant 典藏精品中酿造年数最久的威士忌，将于 2023 年 3 月起供应，它的推出标志着这座 180 年历史的酿酒厂开启大放异彩的新纪元。



Glen Grant 酿酒厂坚持履行独特愿景逾 180 载，不断追求创造品质上乘、气味芳香且令人回味无穷的单一麦芽威士忌。“少校” James Grant 具有远见卓识且行事独辟蹊径，这种独特气质造就了 Glen Grant 品牌独树一帜的品味。我们汇集全球灵感，打造出品质卓越且极具魅力的威士忌，凸显精妙创意。Glen Grant 的威士忌集全球灵感之精华，因而在斯佩塞地区众多酿酒厂的威士忌之间脱颖而出，而这也是这家酿酒厂自 1840 年起长盛不衰的奥秘所在。

少校每次长途旅行时，都会广泛收集各种水果和植物，之后将其带回 Rothes 并在他亲自设计的维多利亚式玻璃温室中展示。后来，少校又将这些水果和植物转移至酿酒厂中心 27 英亩的花园中。

Glen Grant 21 年陈酿威士忌的问世代表了 Glen Grant 发展过程中的决定性时刻，标志着其故事的新篇章。这款 21 年陈酿威士忌是 Glen Grant 威士忌系列的卓越代表，与 10 年陈酿、12 年陈酿、15 年陈酿和 18 年陈酿威士忌共同构成声誉斐然的单一麦芽威士忌家族，为 2023 年即将陆续推出的创意新品打响了前奏。

对于获得大英帝国官佐勋章的酿酒大师 Dennis Malcolm 来说，这款威士忌也标志着自己在 60 多年的职业生涯中取得了又一个非凡的成就。Dennis 从酿酒厂最古老的传统石板铺地式仓库 Warehouse Number 4 中手工挑选出奥罗洛索 (Oloroso) 雪利桶、猪头桶和原波本桶威士忌并将它们完美组合在一起，将酒液互相融合，打造出迷人风味，赋予成品强烈的果香特征。

对于这款威士忌的推出，酿酒大师 Dennis Malcolm 表示：“这款 21 年陈酿威士忌标志着 Glen Grant 迎来重要时刻，为新纪元铺平了道路。这次的发展成果着实令人激动，我相信它将让我们满怀自豪与激情地迎接未来。我们的每一款威士忌都讲述着自己的故事，为您带来独特的风味之旅，呈现迷人魅力、丰富层次和令人赞叹的复杂口感。能与全世界分享这款美妙的威士忌，我十分自豪也无比激动，我将继续履行我们对稳定质量的承诺。正是这份承诺使我们真正在威士忌市场上脱颖而出。”

这款 21 年陈酿威士忌以 46% 的酒精度装瓶，颜色自然，不经过冷凝过滤，以小批量的方式混配，不仅拥有恰到好处的统一风味，还可保证绝对上乘的质量。Glen Grant 系列威士忌的所有生产工序均在位于 Rothes 的酿酒厂完成，因此其拥有绝对毋庸置疑的精致独到气质。

我们的威士忌具有丰富的热带水果风味，初入口时其会散发出成熟甜桃、太妃糖和葡萄干的香气，之后您会品味到椰子等热带水果及柔滑黄油的磅礴香气。此外，这款威士忌口感柔和，可带来焦糖奶油布丁一般的悠久余味。

Glen Grant 21 年陈酿威士忌自 2023 年 3 月在美国、英国和亚洲等全球主要市场上市，零售价为 360 美元。

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