Glen Grant 釀酒廠推出全新單一麥芽蘇格蘭威士忌 21 年陳釀，慶祝爆款熱帶風味

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蘇格蘭羅斯, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 位於 Speyside 中心的 Glen Grant 釀酒廠宣佈，隆重推出其全新 21 年單一麥芽蘇格蘭威士忌。這款陳釀 21 年的威士忌是這個擁有 180 年歷史的釀酒廠永久珍藏系列中的最古老酒款，該酒將從 2023 年 3 月起開始供應，標誌著這個釀酒廠探索新時代的開端。



180 多年來，Glen Grant 釀酒廠一直秉持著獨特的願景，不斷追求創造出最獨特、最芳香、最令人回味的單一麥芽威士忌。受 James Grant 少校傳統的啟發，我們將來自世界各地的靈感彙集在一起，創造出非凡而有趣的威士忌，頌揚創新精神。這個全球啟發的特色是 Glen Grant 與其許多 Speyside 鄰廠的區別，並引導它走上了一條獨特之路，定義了它自 1840 年以來的悠久傳統。

在遙遠的地方旅行之後，少校會收集風格迥異的水果和植物，他將它們帶回羅斯，並在他個人設計的維多利亞式溫室中展示，後來又在位於釀酒廠中心的 27 英畝花園中展示。

Glen Grant 21 年陳釀的誕生代表了 Glen Grant 發展史上的決定性時刻，標誌著其傳奇故事的新篇章。這款 21 年陳釀是 Glen Grant 產品高端酒系列中的入門級酒款，加入了 10 年、12 年、15 年和 18 年陳釀的單一麥芽威士忌家族，並為未來一系列創新威士忌的推出奠定基調，新款將從 2023 年開始發布。

對於獲得大英帝國官佐勳章的釀酒大師 Dennis Malcolm 來說，這也標誌著他從業 60 多年來的驕人成就。Dennis 從酒廠最古老的傳統石頭墊料倉庫 - 4 號倉庫手工挑選出 oloroso 雪利酒桶、大桶和前波旁酒桶的完美組合，將酒體結合起來，創造出迷人的味道，賦予生活以濃郁的水果味。

釀酒大師 Dennis Malcolm 評論此次發佈時說：「這款威士忌 21 年陳釀標誌著 Glen Grant 的一個非常重要的時刻，它將為新時代鋪平道路。這是一個激動人心的進展，我知道它將引領我們帶著自豪和激情走向未來。我們的每一款威士忌都講述著自己的故事，展現了由迷人的個性所定義的獨特風味之旅，層層展開，異常繁復。能夠與全世界分享這種美妙的威士忌，我很自豪也很激動，我將繼續我們始終如一的品質承諾，我相信這真正讓我們與眾不同。」

瓶裝濃度為 46%，顏色自然，未經冷凍過濾，這款威士忌 21 年陳釀採用小批量生產，以保持精緻風味的完整性並確保絕對品質。所有這一切都在位於羅斯的釀酒廠現場完成，強化了 Glen Grant 精緻獨特的氣質。

由此產生的特徵具有熱帶風情，首先是甜熟的桃子、太妃糖和葡萄乾的香氣，然後是散發著濃郁的熱帶水果味（如椰子）和奶油黃油味。柔和宜人的口感暗示著焦糖奶油布丁的持久余韻。

Glen Grant 威士忌 21 年陳釀將於 2023 年 3 月在美國、英國和亞洲等全球主要市場上市，零售價為 360 美元。

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