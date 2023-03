Xencelabs dévoile le nouveau Pen Display 24 Studio Series

French German





SAN FRANCISCO, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs Technologies Ltd. offre aux artistes un nouveau choix créatif avec son Pen Display 24 Studio Series. Le nouvel écran de dessin rejoint la gamme complète d'outils de conception numérique professionnels de la société, comprenant sa Pen Tablet Medium, sa Pen Tablet Small, et la télécommande personnalisable Quick Keys – créant ainsi un portefeuille complet d'outils de dessin professionnels disponibles pour les communautés créatives dans le monde entier.

Le nouvel écran de dessin fera ses débuts publics au stand N2722 de Xencelabs lors de la Game Developers Conference (GDC) du 22 au 24 mars 2023 à San Francisco.

Le Pen Display 24 offre une variété de fonctions et capacités par rapport aux offres concurrentielles, notamment une réduction améliorée des éblouissements et une meilleure résistance aux empreintes de doigt, une surface de dessin d'un bord à l'autre, une expérience de dessin naturelle, une validation Pantone® Color et SkinTone™, le support d'inclinaison inclus, une flexibilité de montage VESA, un fonctionnement silencieux sans ventilateur et un emplacement de sécurité pour le verrou Kensington MicroSaver® 2.0.

« Depuis que nous avons lancé notre premier produit, nous cherchons constamment de nouvelles façons d'améliorer le workflow créatif », a déclaré Michael Thompson, responsable produits chez Xencelabs. « Nous avons écouté les artistes et leurs suggestions se reflètent dans la conception du Pen Display : une fidélité d'affichage époustouflante, une excellente expérience de dessin, une ergonomie supérieure et plus encore. Cet appareil est conçu pour une productivité maximale, s'adaptant aux préférences de l'utilisateur, et non l'inverse. »

Le Pen Display 24 est fourni avec tous les accessoires clés, y compris un support d'inclinaison, pour permettre aux utilisateurs de commencer à travailler immédiatement après avoir téléchargé le pilote de leur choix (Mac, PC ou Linux) et connecté l'écran. Le pilote Linux fonctionne d'une manière similaire aux pilotes Windows et Mac et possède une fonctionnalité totale.

Principaux avantages et caractéristiques du Xencelabs Pen Display 24

Une expérience de dessin de qualité studio

L'écran se compose de verre trempé d'un bord à l'autre avec la technologie Super-AG Etching™ de Xencelabs pour une réduction exceptionnelle des éblouissements et des reflets, offrant de la clarté même dans les salles disposant d'un éclairage vertical. La surface continue n'est pas interrompue par des boutons ou jointures. Un revêtement anti-empreintes de doigt réduit les traces et taches causés par l'utilisation au quotidien. L'écran de verre gravé fournit le frottement idéal, offrant une sensation de dessin naturelle.

Deux stylos aux tailles différentes sont fournis pour correspondre à différentes préférences et tailles de main. Un stylo compte trois boutons, tandis que l'autre en a deux, et chacun possède une gomme. Le stylo à trois boutons est particulièrement utile pour le travail 3D ou pour les artistes qui préfèrent que leur stylo ait plus de boutons. Les stylos peuvent correspondre à la sensibilité que leurs utilisateurs préfèrent et la pression d'activation initiale est ajustable jusqu'à un minimum remarquable de 3 g.

La courbe de pression de l'écran a été méticuleusement ajustée pour une réactivité optimale et une excellente précision d'un trait à l'autre, la réponse du stylo étant ajustable au style de dessin de chaque utilisateur.

Une image vive et des couleurs fidèles

Le Pen Display offre 1,07 milliard de couleurs pour une reproduction précise des couleurs. Sa résolution ultra-haute définition 4K (jusqu'à 3840 x 2160) contribue à un workflow amélioré, alors que les images qui sont agrandies plusieurs fois demeurent claires et nettes, ce qui est utile lorsqu'il s'agit de travailler les détails. L'écran prend en charge six espaces colorimétriques faisant figure de normes du secteur.

Le nouvel écran répond aux critères de performance de Pantone, reconnu mondialement comme un système de couleur fiable et familier utilisé dans de nombreuses applications parfaitement adaptées au nouvel écran. Le Pen Display 24 est « Pantone Validated », assurant aux utilisateurs du produit la possibilité de simuler fidèlement toute la gamme de couleurs Pantone. Il est aussi « Pantone SkinTone™ Validated », ce qui veut dire que le Pen Display 24 répond aux critères de test de Pantone (un processus en instance de brevet) et peut reproduire avec authenticité le divers ensemble de teints de peau que l'on trouve dans le Pantone SkinTone Guide.

L'écran bénéficie d'une liaison optique pour minimiser la parallaxe et produire une image claire et brillante sans effet « scintillant » distrayant ou fatigant pour les yeux.

Une productivité accrue

La télécommande Xencelabs Quick Keys incluse peut être fixée n'importe où sur le côté du Pen Display 24, il est donc facile de lui trouver un endroit pratique. La Xencelabs Quick Keys permet aux artistes d'intégrer des touches de raccourcis dans leur workflow à travers une interface simple d'emploi. L'écran OLED intégré permet aux utilisateurs de voir les assignations de boutons en un coup d'œil. Il est possible d'avoir jusqu'à 40 raccourcis par application en utilisant le bouton set qui permet aux utilisateurs de grouper huit clés dans cinq sets différents. Le cadran physique offre quatre modes pour le zoom, la rotation, la taille de pinceau et d'autres fonctions. Les réglages des boutons changent automatiquement quand une nouvelle application est activée avec le stylo.

Les utilisateurs peuvent rapidement accéder aux paramètres via trois boutons LED programmables sur le dessus du Pen Display. En changeant de couleur, ces boutons rappellent aussi que les assignations du stylo ou de la télécommande Quick Key peuvent avoir changé lorsqu'une autre application est utilisée.

Un mode tablette virtuelle permet le contrôle par stylo de plusieurs écrans. Les utilisateurs peuvent glisser ou manipuler des objets d'un écran à l'autre en utilisant seulement le stylo.

Ergonomie

Le support d'inclinaison inclus permet au Xencelabs Pen Display 24 d'être penché confortablement dans n'importe quel angle situé entre 16 et 72 degrés et s'ajuste facilement d'une seule main. Un montage VESA standard (100 X 100 mm) permet au Pen Display 24, très léger (5,8 kg), de s'utiliser facilement avec des options de support additionnelles, comme un bras, sans qu'aucun adaptateur ne soit nécessaire.

Un clip réglable maintient la télécommande Quick Keys en place et lui permet d'être accrochée n'importe où le long des quatre côtés de l'écran pour un confort et une utilité maximales.

Le Pen Display est conçu pour un fonctionnement silencieux et sans ventilateur, avec un boîtier arrière en alliage de magnésium qui dissipe la chaleur et élimine la nécessité de recourir à un ventilateur.

Le Pen Display 24 sera disponible au second trimestre 2023, aux prix suivants : 1 899 $, 1 850 £ et 2 099 €. Nous acceptons maintenant les pré-commandes pour notre nouveau Pen Display 24, le délai de livraison variera en fonction du pays.

Pour plus d'informations sur Xencelabs et le nouveau Pen Display 24, consultez le site www.xencelabs.com.

Contact :

Xencelabs Technologies Limited.

Pretty Leung

Responsable senior du marketing mondial

e : pretty.leung@xencelabs.com