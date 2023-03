English French

ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2022

Annonce du rapprochement avec Pherecydes dans le but de créer un leader mondial de la phagothérapie étendue ciblant les bactéries pathogènes résistantes aux antibiotiques



Mise en œuvre d’une p rofonde restructuration ayant conduit à la réduction de la taille de l'équipe d'environ 75% depuis début 2022



Trésorerie et équivalents de trésorerie de 38,8 millions d'euros (41,5 millions de dollars) au 31 décembre 2022







Cambridge, MA (U.S.) et Lyon (France), 22 mars 2023 – ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des substances médicamenteuses thérapeutiques à l'intérieur des globules rouges, fait aujourd’hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2022.

" Après les résultats décevants de notre essai de phase 3 dans le cancer du pancréas, nous avons poursuivi en 2022 une stratégie cohérente visant à maximiser la valeur restante pour nos actionnaires par le biais de partenariats stratégiques. Nous avons vendu notre site de production américain, réduit fortement notre consommation de trésorerie, concentré nos efforts sur nos programmes précliniques les plus prometteurs, tout en poursuivant sans relâche des options de partenariat ", déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. " Nous sommes très satisfaits que cela ait abouti au rapprochement stratégique récemment annoncé avec Pherecydes, afin de tirer parti de l'expertise et des capacités complémentaires des deux sociétés et de créer un leader mondial de la phagothérapie pour faire face au contexte sanitaire de plus en plus alarmant causé par les bactéries résistantes aux antibiotiques."

Faits marquants

Vente du site de fabrication de thérapie cellulaire aux États-Unis à Catalent pour un montant total de 44,5 millions de dollars





Suite aux résultats décevants de l'essai de phase 3 de la société dans le cancer du pancréas, ERYTECH a vendu en avril 2022 son site de production de thérapie cellulaire à Princeton, dans le New Jersey, à Catalent pour un montant total de 44,5 millions de dollars. Le personnel d'ERYTECH sur le site, soit environ 40 personnes, a été transféré à Catalent.

Arrêt du programme Graspa® et recentrage sur le programme préclinique des vésicules dérivées de globules rouges





Après le revers de la FDA sur la demande de BLA envisagée pour Graspa® dans la LAL hypersensible, et une première lecture non concluante des premiers patients dans un essai de phase 2 dans le cancer du sein triple négatif, avec le même produit candidat, ERYTECH a décidé en septembre 2022 d’arrêter le développement de Graspa® fondé sur la L-asparaginase encapsulée dans les globules rouges de donneurs. Erytech a décidé de concentrer ses efforts de développement sur ses programmes précliniques les plus prometteurs, la vésiculation de globules rouges qui ont déjà été chargés avec des produits thérapeutiques actifs pour produire des vésicules extracellulaires dérivées de globules rouges chargées, pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques.

Mise en œuvre d'une profonde restructuration





Suite à l'arrêt du programme principal de la société, Graspa®, un programme de restructuration a été lancé en mai 2022. Si l'on ajoute les quelque 40 personnes qui ont été transférées à Catalent après la vente du site de production de la Société à Princeton, la taille de l'équipe mondiale représentera moins de 25% de celle du début de cette année. La société a conservé son équipe de R&D et son expertise dans des domaines fonctionnels clés afin de maintenir sa capacité à redémarrer un pipeline de programmes de développement en partenariat et de conserver une entité pleinement opérationnelle avec une double cotation.

Annonce du rapprochement stratégique avec Pherecydes





Le 15 février 2023, la Société a annoncé le rapprochement stratégique avec Pherecydes, une société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, avec l’ambition de créer un leader mondial de la phagothérapie et d'accélérer le développement d'un portefeuille de candidats phages ciblant les bactéries pathogènes.

L’opération proposée vise à capitaliser sur les ressources financières et les équipes d'ERYTECH pour à la fois accélérer et étendre les programmes de développement en phagothérapie existant de PHERECYDES, et lancer de nouveaux candidats phages.

ERYTECH et PHERECYDES ont l’intention de fusionner leurs activités et de relocaliser toutes les équipes dans les locaux d'ERYTECH à Lyon, en France, où elles bénéficieront d'une implantation au sein d'un pôle européen majeur dans le domaine des maladies infectieuses.



La trésorerie de la nouvelle société s'étendra jusqu'au troisième trimestre 2024, avec une position de trésorerie consolidée d'environ 41 millions d'euros au 31 décembre 2022, et permettra de financer les programmes existants et les nouveaux programmes à travers de multiples étapes cliniques.

La transaction proposée est structurée comme une fusion de PHERECYDES dans ERYTECH, en vertu de laquelle les actionnaires de PHERECYDES recevraient des actions ordinaires ERYTECH nouvellement émises en contrepartie de l'apport des actifs et des passifs de PHERECYDES. Les assemblées générales extraordinaires d'ERYTECH et de PHERECYDES seront appelées à se prononcer sur le projet de fusion, dont la convocation est actuellement prévue pour la fin du mois de juin 2023. La transaction proposée devrait être finalisée peu de temps après l'approbation par l'AGE.

Résultats financiers pour l'année 2022

Les principaux chiffres financiers pour les douze mois de l'année 2022 comparés à la même période de l'année précédente sont résumés ci-dessous :





En milliers d'euros T4 2022 (12 mois) T4 2021 (12 mois) Revenus — — Autres revenus 6 647 4 180 Gain net sur la vente d’actifs 24 351 — Résultats d’exploitation 30 998 4 180 Recherche et développement (19 907) (45 100) Frais généraux et administratifs (13 887) (15 595) Charges d'exploitation (33 793) (60 696) Résultat d'exploitation (perte) (2 796) (56 517) Produits financiers 4 453 5 422 Charges financières (1 364) (2 702) Produits financiers (perte) 3 089 2 720 Impôts sur le résultat (521) (2) Perte nette (227) (53 798)

La perte nette pour l'ensemble de l'année 2022 est de 0,2 million d'euros, soit une amélioration de 53,7 millions d'euros d'une année sur l'autre, reflétant le gain net de 24,4 millions d'euros sur la vente de l'usine de Princeton, et la poursuite de la baisse des dépenses d'exploitation, qui, à 33,8 millions d'euros de dépenses à la fin 2022, affichaient également une baisse accélérée de 26,9 millions d'euros (-44 %) d'une année sur l'autre, avec une baisse de 25,2 millions d'euros des dépenses de R&D (-56%), liée à l'arrêt des programmes cliniques, et une baisse de 1,7 millions d'euros (-11%) des frais généraux et d'administration.





Les autres produits comprennent l'annulation pour 4,9 millions d'euros de la dette liée à l'avance conditionnelle sur le programme de R&D Tedac, en raison de l'arrêt des développements sur la plateforme Graspa®, et 1,5 million d'euros pour le crédit d'impôt R&D.





Le total des charges d'exploitation de 33,8 millions d'euros comprend une charge de dépréciation de 2,4 millions d'euros sur le site de production de Lyon, liée à l'arrêt des activités d'eryaspase, et un coût unique de restructuration de 1,8 million d'euros, lié au redimensionnement des activités et du personnel en France.





La dépense concernant l'impôt sur le revenu en 2022 était de 0,5 million d'euros, reflétant l'impact fiscal attendu de la plus-value de la vente de l'usine de Princeton.





Au 31 décembre 2022, ERYTECH disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie d'un montant total de 38,8 millions d'euros (environ 41,5 millions de dollars), contre 33,7 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'augmentation nette de 5,1 millions d'euros de la trésorerie au cours des douze mois de 2022 résulte de la trésorerie nette de 37,6 millions d'euros reçue de la vente du site de Princeton, d'une utilisation nette de trésorerie de 31,3 millions d'euros dans les activités d'exploitation et d'investissement (hors vente du site de Princeton) et de 1,8 million d'euros utilisés dans les activités de financement, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro a conduit à un impact positif de 0,5 million d'euros sur les taux de change.





Au début de l'année, la Société a lancé un vaste programme de restructuration et de réduction des coûts, qui s'est encore intensifié avec l'arrêt du programme Graspa® et du processus BLA. Compte tenu de cette réduction continue des dépenses d'exploitation, la Société estime que sa trésorerie actuelle peut financer ses activités courantes et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'au second semestre 2024.





Dépôt du document de référence universel 2022 et du rapport annuel 2022 sur formulaire 20-F

Le document de référence universel 2022 de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le rapport de gestion et le rapport financier annuel, et son rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, seront déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) des États-Unis, respectivement, le 27 mars 2023.

Ces documents seront accessibles dans la section Investisseurs du site Internet de la société (www.erytech.com). En outre, le document d'enregistrement universel sera disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et le rapport annuel sur le formulaire 20-F sera également disponible sur le site de la SEC (www.sec.gov). Des copies imprimées de ces documents seront également disponibles gratuitement, en envoyant une demande postale au siège social d'ERYTECH Pharma, Bâtiment Bioserra, 60 Avenue Rockefeller, 69008 à Lyon (France).

Calendrier financier 2023*

Point sur l’activité et principaux éléments financiers du 1 er trimestre 2023 : 9 mai 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 10 mai 2023 (2:30pm CET/8:30am ET).





trimestre 2023 : 9 mai 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 10 mai 2023 (2:30pm CET/8:30am ET). Assemblée générale des actionnaires : 23 juin 2023 à 9h30 CET – Paris





Point sur l’activité et principaux éléments financiers du 2 ème trimestre et du 1 er semestre 2023 : 11 septembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 12 septembre 2023 (2:30pm CET/8:30am ET).





trimestre et du 1 semestre 2023 : 11 septembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 12 septembre 2023 (2:30pm CET/8:30am ET). Point sur l’activité et principaux éléments financiers du 3ème trimestre 2023 : 6 novembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 7 novembre 2023 (2:30pm CET/8:30am ET).





(*) : Informations susceptibles d'être modifiées.

A propos d'ERYTECH

ERYTECH est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants basés sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une technologie innovante permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un pipeline de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Le 15 février 2023, ERYTECH a annoncé son projet de rapprochement stratégique avec PHERECYDES pour créer un acteur mondial de la phagothérapie. Plus de détails sont disponibles dans le communiqué de presse.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

