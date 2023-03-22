FATE 重要截止日期：領先業界的投資者顧問公司 ROSEN 鼓勵 Fate Therapeutics, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期（3 月 22 日）前尋求法律意見 – FATE

紐約, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒已在2020 年 4 月 2 日至 2023 年 1 月 5 日（包括首尾兩日）期間（「集體訴訟期間」）購買 Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: FATE) 證券的人士，該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 3 月 22 日前向法院提出申請。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Fate 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲參與 Fate 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11392，或撥打免費電話 866-767-3653 或是傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 聯絡 Phillip Kim 律師，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 3 月 22 日前向法院提出申請。首席原告人是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代表訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一間中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情： 根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間做出了虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露多項事宜，其中包括：(1) Fate 與 Johnson & Johnson 旗下其中一間 Janssen Pharmaceutical 公司 Janssen Biotech, Inc. 在癌症細胞免疫療法上的全球合作和認購權協議（「Janssen 合作協議」）的可持續性不及 Fate 向投資者所宣稱；(2) 有鑑於此，與 Janssen 合作協議相關的部分臨床計劃、階段性付款和專利付款均不可依賴作為未來的收益來源；(3) 因此，Fate 誇大了 Janssen 合作協議對 Fate 長遠臨床和商業盈利能力的影響；以及 (4) 因此，該公司的公開聲明在所有相關時段內嚴重失實及誤導。當真相浮現後，訴訟主張投資者蒙受了損失。

如欲參與 Fate 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11392，或撥打免費電話 866-767-3653 或是傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 聯絡 Phillip Kim 律師，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到核證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇要聘用的律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能討回的賠償中所分得的金額與其是否擔任首席原告人無關。

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Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代表訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一間中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立且廣受推崇的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

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