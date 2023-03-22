最新消息 - Ohmyhome 宣布首次公开发行股票的定价

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新加坡, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ohmyhome Limited（简称“Ohmyhome”）是一家位于新加坡的数据驱动型房地产技术公司，该公司昨日宣布首次公开发行股票的定价，以每股 4.00 美元价格发行 3,775,000 股普通股。Ohmyhome 将发行 2,800,000 股普通股，招股说明书中提到的售股股东将发行 975,000 股普通股。Ohmyhome 将不会获得售股股东出售股票的任何所得收益。



这些股票已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2023 年 3 月 21 日开始交易，股票代码为“OMH”，在满足惯例成交条件的前提下，本次发行预计将于 2023 年 3 月 23 日左右结束。

本次发行采用包销制。Prime Number Capital LLC 担任此次发行的独家账簿管理人。SBI China Capital Financial Services Limited 将担任副经办人。Ortoli Rosenstadt LLP 担任 Ohmyhome 的美国法律顾问，而 Sichenzia Ross Ference LLP 担任 Prime Number Capital LLC 本次发行的专项美国法律顾问。

本次发行仅以招股说明书形式进行。如需获取与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有），可发送电子邮件至 info@pncps.com，联系 Prime Number Capital LLC。

有关出售这些证券的申请上市登记表已经提交至美国证券交易委员会，并由该委员会宣布生效（文件编号：333-268691）。本新闻稿并不构成该等证券的销售要约或购买要约邀请，并且如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前作出此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售该等证券。

关于 Ohmyhome

Ohmyhome 是一家位于新加坡的一站式房地产技术平台，可直接为终端客户提供端到端房地产解决方案和服务，帮助他们通过单一应用程序购买、出售、租赁、翻新房屋及获得更多服务。

Ohmyhome 专注于提高房地产相关服务行业的速度、便捷性和可靠性，并且面向所有群体，致力于成为最值得信赖和最全面的房地产解决方案。

媒体垂询：

omh@blueshirtgroup.com

投资者关系部门：

ir@ohmyhome.com