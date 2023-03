VAULTINUM, fournisseur de solutions d'audit IT et de due diligence technologique interviendra sur le sujet de la gestion du risque technologique lors du salon Tech Innovation Conference à Londres

English French

LONDRES, 23 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, société suisse spécialisée dans la protection et l'audit des logiciels et des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui que son CTO, Guillaume Acard, interviendra lors de la Tech Innovation Conference, qui se tiendra les 29 et 30 mars 2023 à Londres.



Cette conférence, organisée par Real Deals Media, réunira des sociétés de Private Equity de premier plan et des experts métier pour évoquer les dernières tendances et innovations dans le secteur de la technologie.

Au cours de sa présentation, G. Acard présentera la nouvelle solution de Due Diligence Technologique, qui utilise la data et un scan approfondi du code source pour présenter une analyse documentée et opérationnelle sur les performances d’une cible d’acquisition en matière de cybersécurité, de scalabilité et de gestion du risque lié aux logiciels open-source.

« Vaultinum est heureux de participer à cette conférence et d'avoir l'occasion de présenter nos derniers produits », déclare G. Acard. « Investir dans les logiciels peut être risqué, mais avec la solution de Vaultinum, les investisseurs peuvent avoir une plus grande confiance dans leurs investissements et atténuer les risques associés au développement de logiciels. »

Vaultinum est un tiers indépendant de confiance spécialisé dans la protection et l'audit des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum a permis à des milliers d'entreprises numériques et d'investisseurs de sécuriser leurs innovations en leur fournissant des solutions pour protéger leur propriété intellectuelle, assurer la continuité de leur activité commerciale et atténuer les risques cybernétiques et logiciels.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df202c8b-97df-4e68-afef-257869f98795