SATO Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

SATO Oyj, pörssitiedote, 23.3.2023 klo 14.45





SATOn varsinainen yhtiökokous valitsi 23.3.2023 SATO Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin.

Järjestäytymiskokouksessaan 23.3.2023 yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin.



Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Erik Selinin sekä jäseniksi Tarja Pääkkösen ja Johannus (Hans) Spikkerin.





