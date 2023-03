Correction: Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2022

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 23. marts 2023

Selskabsmeddelelse nr. 41 - 23-03-2022

Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2022

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt årsrapporten 2022. Rapporten er revideret.

Hovedpunkter for årsregnskabsåret 2022

Omsætningen steg med 14% til DKK 23,2 mio. (DKK 20,4 mio. i 2021).

Resultat før afskrivninger (EBITDA) steg med 50% til DKK 3,36 mio. (DKK 2,24 mio.).

Årets resultat voksede til DKK 1,87 mio., (DKK 175.000 i 2021)

DAC vandt en stor ordre fra Axiom Space, Inc. der har den første private kommercielle rumfartskontrakt med NASA til at betjene den Internationale Rumstation (ISS). DAC trådte dermed for alvor ind på det private kommercielle bemandede rumfartsmarked, og har bevist sin førerposition indenfor motionsudstyr til astronauter i rummet, men også i det nye og voksende marked for kommerciel bemandet rumfart.

ESA forlængede kontrakten på support til helbredsovervågning på ISS for 2023 og udnyttede optioner for de kommende år.

DAC har fået tildelt en signifikant del af den sparsomme testtid på Andreas Mogensens næste flyvning til ISS i 2023, idet selskabet har fået godkendt tre teknologiske eksperimenter, der kan styrke udviklingen af produktportefølje fremover.

ESA startede ny kontrakt med DAC og Aquaporin Space Alliance på videreudvikling af Aquaporin Inside™-vandrensningsteknologien til brug i rummet.

DAC blev udvalgt som underleverandør til et projekt under Den Europæiske forsvarsfond; ABITS-projektet (Advanced Biometrics In Training and Simulation), som skal udvikle indendørs taktisk træningsteknologi, der integrerer medicinsk sensor feedback i det simulerede miljø.

DAC får overdraget Gaintex-kontrakten (Garments for Advanced INsight with TEXtiles), som konkursramte Ohmatex havde med ESA. DAC er ny hovedleverandør på kontrakten og kører projektet videre til færdiggørelse.

I 2023 forventer Danish Aerospace Company en omsætning i niveauet DKK 24-26 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 3-4 mio.

Ledelsesberetning

Danish Aerospace Company realiserede et resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 3,36 mio. og Resultat før skat på DKK 2,59 mio. Selskabets egenkapital andrager DKK 21,3 mio. pr. 31. december 2022.

DAC trådte i 2022 for alvor ind på det private kommercielle rummarked med indgåelsen af kontrakten på motionsudstyr med Axiom Space Inc. i januar måned. Kontrakten med Axiom var resultatet af flere års målrettet arbejde. Området har yderligere potentiale, da fire private amerikanske konsortier alle er ved at udvikle private kommercielle rumstationer. Hermed realiserede selskabet en af de ambitiøse mål, som blev sat i forbindelse med børsintroduktionen i 2019.

DAC har også i 2022 afsluttet FERGO-kontrakten med levering af tre færdige FERGO flight rumcykler og en træningsmodel til NASA. NASA forventes i 2023 at opsende 2 af de nye FERGO-rumcykler til Den Internationale Rumstation ISS. Herved vil der være fire DAC rumcykler ombord på ISS, da de to gamle CEVIS-rumcykler i første omgang forbliver ombord i reserve.

Udvikling og bygningen af det multifunktionelle E4D-motionsudstyr for ESA og motionsudstyret for Axiom Space Inc., samt andre kontrakter forsatte planmæssigt.

DAC fik i flere omgange udvidet og forlænget kontrakten på support på medicinsk udstyr og helbredsovervågning af astronauter på den Internationale Rumstation, som DAC har haft siden juli 2006. Her supporterer selskabet de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstest på Den Internationale Rumstation, fra kontrolcenteret i Odense, Danmark.

I tråd med et andet ben af selskabets strategi ved børsintroduktionen i 2019, udvikling af wearables-teknologi til ekstreme miljøer på Jorden, er der opnået støtte fra under Den Europæiske forsvarsfond til deltagelse i ABITS-projektet (Advanced Biometrics In Training and Simulation), hvor DAC skal udvikle indendørs taktisk træningsteknologi, der integrerer medicinsk sensor feedback i det simulerede miljø. Dermed er DAC nu med i to forsvarsrelaterede udviklingsprojekter inden for wearable-teknologi. Samtidig fortsatte DAC arbejdet med interne udviklingsprojekter af forskellige nye bærbare sensorer til helbredsovervågning af astronauter og personer i andre ekstreme miljøer.

Kort inden årets udgang fik selskabet, i samarbejde med dets joint-venture partner Aquaporin Space Alliance ApS, kontrakt på videreudvikling af Aquaporin Inside-vandrensningsteknologien til brug i rummet.

I forbindelse med den danske ESA-astronaut Andreas Mogensens kommende Huginn-missions på et halvt år til rumstationen ISS, har det danske Uddannelses- og Forskningsministerie godkendt tre teknologiske DAC-eksperimenter til udførelse her i 2023. Disse vil hjælpe virksomheden med dets udvikling af nye teknologier til det nye voksende kommercielle bemandede rumfartsområde, så vel som, dets teknologier til ekstreme miljøer på Jorden. Det drejer sig om afprøvning af firmaets Wearable teknologi i rummet, brugen af Virtual Reality sammen med DAC’s motionsudstyr, samt test af vandrensningsteknologier via Aquaporin Space Alliance.

DAC bestod igen i år dets regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse, af Bureau Veritas, og er dermed fortsat et af få rumfirmaer i Danmark med denne certificering.

Forventninger til regnskabsåret 2023

Danish Aerospace Company arbejder fortsat målrettet med nye interne udviklingsprojekter til lovende områder inden for rumfart og til det kommercielle marked for ekstreme miljøer.

I regnskabsåret 2023 forventer Danish Aerospace Company:

Omsætning i niveauet DKK 24-26 mio.; og

Resultat før afskrivninger i niveauet DKK 3-4 mio.

Selskabets endelige reviderede årsregnskab 2022 vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside den 27. marts 2023 via nedenstående link samt vedhæftet.

Generalforsamling 2023

Danish Aerospace Company A/S afholder generalforsamling den 24. april 2023 og vil offentliggøre halvårsrapport 2023 den 28. august 2023.

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

Bilag 1 - Nøgletal

2022



2021



2020



Nøgletal (DKK’000) Nettoomsætning 23.234 20.354 22.072 Bruttoresultat 18.098 15.638 16.891 Andre driftindtægter 677 0 0 Resultat før afskrivninger/EBITDA 3.358 2.236 3.019 Resultat før finansielle poster 2.590 1.101 1.538 Netto finansielle poster 656 (116) (374) Årets resultat 1.865 175 233 Aktiver 36.005 28.170 31.487 Egenkapital 21.306 19.727 19.869



Ratios Bruttomargin (%) 77.89 76.83 76.53 EBITDA margin (%) 14.45 10.99 13.68 Egenkapitalandel (%) 59.18 70.03 63.10 Aktie nøgletal Indtjening pr. aktie 0.17 0.02 0.02 Kursindtjeningsforhold 24.10 304.95 285.17 Kursindtjeningsforhold 2.11 2.71 3.37 Antal aktier ultimo 10.908.330 10.908.330 10.908.330 Antal aktier, gns. 10.908.330 10.908.330 10.908.330 Ultimo aktiekurs 4,12 4,90 6,10

Bilag 2 - Egenkapitalsopgørelse 2022

Selskabs-kapital Reserve for udviklings-omkostninger Overført resultat Total DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar 1.090.833 824.735 17.810.947 19.726.515 Valutakurs regulering 0 0 (284.947) (284.947) Overført til reserve 0 228.121 (228.121) 0 Årets resultat 0 0 1.864.658 1.864.658 Egenkapital pr. 31. december 1.090.833 1.052.856 19.162.537 21.306.226

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse 2022

Notes

2022



DKK 2021



DKK Resultat før finansielle poster 2.589.875 1.101.247 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver



Ændring i driftskapital



Pengestrømme fra drift før finansielle poster





13 767.855



(10.416.241)



(7.058.511)

1.134.370





4.938.509



7.174.126

Renteindbetalinger og lignende



Renteudbetalinger og lignende



Betalt selskabsskat



Pengestrømme fra driftsaktivitet

702.589



(46.428)



31.807



(6.370.543)

243.986



(359.901)



554.026



7.612.237



Køb af immaterielle anlægsaktiver



Køb af materielle anlægsaktiver



Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

(856.520)



(255.564)



(1.112.084)

(329.911)



(270.650)



(600.561)

Frie pengestrømme fra drift og investeringer før finansiering

(7.482.627) 7.011.676



Optagelse af gæld til kreditinstitutter

4.906.187

0 Kontant kapitalforhøjelse



Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 0



4.906.187 (4.486.867)



(4.486.867)

Ændring i likvider

(2.576.440)

2.524.809

Likvider 1. januar



Likvider 31. december

2.682.873



106.433

158.064



2.682.873

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger

Likvider 31. december



106.433

106.433



2.682.873

2.682.873

