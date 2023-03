Le directeur des systèmes d’information (DSI) de Twelve Capital livre sa vision de la situation actuelle du marché et de ses effets attendus sur le secteur des assurances

ZÜRICH, Suisse, 23 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le DSI et associé fondateur de Twelve Capital, Urs Ramseier, livre sa vision de la situation actuelle du marché et de ses effets attendus sur le secteur des assurances.



L’inflation sous-jacente persistante, la croissance économique incertaine et l’augmentation rapide des taux d’intérêt ont fait émerger certains problèmes inhérents aux entreprises. Ceux-ci ont entraîné dans leur sillage une volatilité généralisée des marchés d’actions et de titres à revenu fixe.

Nous sommes préoccupés par les positions de liquidité des banques et des compagnies d’assurances. Nous pensons que les banques et les compagnies d’assurances-vie sont plus exposées au risque de liquidité, en dépit des niveaux adéquats de leurs réserves de liquidité dans bien des cas.

En effet, la décision du régulateur suisse d’imposer des pertes aux détenteurs d’obligations AT1 Crédit Suisse incite à porter un nouveau regard sur les risques réglementaires. Ainsi, le risque de contagion pourrait toucher les obligations RT1 du secteur des assurances.

Dans le contexte actuel, les compagnies d’assurances sont mieux positionnées que les banques. Toutefois, nous pensons qu’il existe dans les deux sous-secteurs des titres et des structures défensifs en bonne position pour résister aux marchés actuels. Bien que l’heure soit à la prudence, des possibilités d’achat pourraient également se présenter.

En ce qui concerne les titres à revenu fixe, nous privilégions actuellement les instruments à échéance déterminée de fonds propres de catégorie 2 dotés de caractéristiques limitées d’absorption des pertes en continuité d’exploitation, émis par de grandes compagnies d’assurances multibranches bien diversifiées bénéficiant d’une note de crédit de catégorie supérieure. Quant aux actions, nous sous-pondérons les banques par rapport aux compagnies d’assurance et aux sociétés financières diversifiées reposant sur des activités à honoraires.

Les solides capacités d’analyse fondamentale de Twelve Capital et son approche sélective de l’investissement s’avèrent déterminantes dans le contexte actuel.