McPhy Energy : McPhy signe un accord de fabrication d’électrolyseurs avec le conglomérat indien L&T

French English

Un partenariat centré sur le leadership technologique et la fabrication locale pour réduire le coût de production des électrolyseurs

Mumbai (Inde) et Paris (France), le 23 mars 2023 - 17h45 CET – Larsen & Toubro (L&T), un conglomérat indien spécialisé dans les projets EPC1, la fabrication de produits de haute technologie et la prestation de services et McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), ont signé aujourd'hui un accord engageant pour la fabrication d'électrolyseurs dans le cadre d’un partenariat à long-terme afin de répondre aux opportunités qui s’ouvrent sur le marché émergent de l’hydrogène bas-carbone.

Au travers de ce partenariat, McPhy accordera à L&T une licence exclusive sur sa technologie d'électrolyse alcaline pressurisée pour la fabrication d'électrolyseurs, en ce compris les futures améliorations des produits concernés2, L&T prévoit de construire une usine de fabrication d'électrolyseurs à grande échelle (Gigawatt) en Inde, sur la base de la technologie McPhy, afin de répondre aux besoins du marché indien ainsi qu’à certaines zones géographiques déterminées3.

Ce projet de partenariat est aligné à la vision stratégique de L&T, qui souhaite être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies vertes, et permet à McPhy de poursuivre son expansion au-delà du marché européen.

À cette occasion, M. Subramanian Sarma, Directeur Exécutif de L&T Energy, a déclaré : « Le secteur de l'énergie est en pleine mutation et l'hydrogène bas-carbone apparaît comme l’un des principaux moteurs du futur mix énergétique. Nous sommes ravis d'avoir signé cet accord qui sera gagnant/gagnant, compte tenu de la forte présence de L&T sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, de la construction à la prestation de services, et du leadership technologique et scientifique de McPhy ».

« McPhy aspire à devenir un leader mondial de la fabrication d'électrolyseurs. Un partenariat avec un acteur aussi reconnu que Larsen & Toubro est une formidable opportunité et démontre l'attrait de notre technologie », a déclaré M. Jean-Baptiste LUCAS, Directeur Général de McPhy.

« Nous nous réjouissons à l’idée de ce formidable projet, marqué par le partenariat entre L&T et McPhy, qui jouera un rôle clé dans la création d'une infrastructure énergétique durable pour l'avenir. L'industrie de l'hydrogène bas-carbone est à un stade naissant et son potentiel est immense.

Grâce à ce partenariat, les deux entreprises tireront parti de leurs atouts respectifs pour se démarquer en termes de coûts grâce à la fabrication et à l'approvisionnement locaux », a déclaré M. Derek M Shah, Vice-président et Directeur de L&T Energy - Green Mfg. & Development.

L'Inde bénéficie de conditions favorables pour le déploiement de la production d'hydrogène bas-carbone en raison des faibles coûts de production de l'électricité renouvelable provenant des sources d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne, disponibles en abondance. Le pays ambitionne de devenir l'un des principaux centres de la production mondiale d’hydrogène bas-carbone avec pour objectif de le développer sur l’ensemble des secteurs d’activité. Cette production permettra également à l’Inde d’assurer sa sécurité énergétique en réduisant les coûts d’importation de l'énergie, en constante augmentation, tout en offrant une nouvelle alternative en énergie bas-carbone à des secteurs industriels polluants et difficiles à atteindre (hard to abate), tels que les raffineries, les engrais, l'acier et les transports.

La capacité de production d'hydrogène bas-carbone en Inde devrait atteindre au moins 5 millions de tonnes par an d'ici à 2030, conformément aux objectifs de la « Green Hydrogen Mission4 », nécessitant des investissements de plus de 100 milliards de dollars US.

À PROPOS DE L&T

Larsen & Toubro est un conglomérat indien spécialisé dans les projets EPC, la fabrication de produits de haute technologie et la prestation de services, présent dans plus de 50 pays à travers le monde. Fort d’une approche solide et axée sur le client, et la recherche constante d'une qualité de premier plan, L&T se positionne comme l’un des leaders dans ses principaux secteurs d'activité depuis plus de huit décennies.

CONTACTS





Médias



Sumeet Chatterjee

Chef - Gestion de la marque et communication

sumeet.chatterjee@larsentoubro.com





À PROPOS DE MCPHY

Dans le cadre de la transition énergétique et en tant que spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique dans le monde entier. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu











1 EPC « engineering procurement and construction » : ingénierie, fourniture d’équipements, construction







2 Après obtention, le cas échéant, de l’autorisation de parties intéressées







3 Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït, Bahreïn) et l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives)







4 « Green Hydrogen Mission » : mission nationale indienne pour l'hydrogène vert, qui a pour objectif de faire de l’Inde producteur et un fournisseur d'hydrogène vert de premier plan dans le monde.







Pièce jointe