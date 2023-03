COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Le Seigneur des Anneaux : Gollum™ sort de l’ombre le 25 mai prochain

English French

Le Seigneur des Anneaux : Gollum™ sort de l’ombre



le 25 mai prochain

Le jeu d’aventure narratif à travers la Terre du Milieu arrive en mai sur PC et Consoles – Smeagol le jure sur son Précieux !

Hambourg, Allemagne, le 23 mars 2023 – Daedalic Entertainment et NACON ont annoncé aujourd’hui que leur très attendu jeu d’aventure, Le Seigneur des Anneaux : Gollum™, sortira sur PC, PlayStation et Xbox le 25 mai 2023. Une version pour Nintendo Switch™ est prévue plus tard dans l’année. Basé sur le Seigneur des Anneaux, la trilogie adorée de J.R.R. Tolkien, le jeu de fantaisie entraîne les joueurs dans un voyage épique au cœur de la Terre du Milieu, mettant ainsi en scène l’un des personnages les plus fascinants de l’univers de Tolkien : Sméagol— *Gollum, Gollum*.

Découvrez du gameplay inédit de la Terre du Milieu, avec les commentaires des développeurs inspirés du lore iconique de la saga. Daedalic et NACON seront en direct sur Twitch pour un stream showcase spécial à 18h30, ce 23 mars 2023.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum™ est un jeu d’action aventure narratif où les joueurs pourront incarner Gollum et partir à la poursuite de la seule chose qui lui est précieuse. Gollum devra grimper, sauter et se faufiler pour éviter les dangers ou trouver des endroits avantageux. Gollum est habile et rusé, mais aussi tiraillé par sa double personnalité. C’est aux joueurs de décider si le côté sombre de Gollum prend le dessus ou s’il reste une étincelle de raison dans celui qui fut jadis Sméagol...

Co-édité par Daedalic Entertainment et NACON, Le Seigneur des Anneaux : Gollum™ est développé par une petite équipe de Tolkienites passionnés chez Daedalic Entertainment en partenariat avec Middle-Earth Enterprises. Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch™. Une édition physique pour consoles sera également disponible.

Les assets, tels que de nouveaux screenshots, peuvent être trouvés ici .

###

À propos de NACON

NACON est une société du Groupe BIGBEN fondée en 2019 pour optimiser son savoir-faire grâce à de fortes synergies sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l'édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de dispositifs de jeu premium, NACON concentre 30 ans d'expertise au service des joueurs. Cette nouvelle unité commerciale unifiée renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d'innover en créant de nouveaux avantages concurrentiels uniques.

https://corporate.nacongaming.com/

À Propos Daedalic Entertainment

Daedalic Entertainment publie et développe des jeux de haute qualité sur toutes les plateformes. La société propose une gamme diversifiée de titres de haute qualité, notamment des aventures classiques, des RPG et des jeux de stratégie et multijoueurs. Avec plus de 50 employés, Daedalic développe actuellement une nouvelle gamme de jeux innovants sur consoles, PC et plateformes mobiles.

Basé à Hambourg, en Allemagne, Daedalic est l'un des éditeurs et développeurs les plus réputés d'Europe. Avec un total de 32 prix dans le cadre du German Developers Award (dont plusieurs récompenses pour le "Studio de l'année") et 12 German Computer Game Awards pour des jeux qui définissent le genre tels que Deponia, Edna & Harvey, Silence, Shadow Tactics : Blades of the Shogun, Ken Follett's The Pillars of the Earth, The Long Journey Home, et State of Mind. Daedalic détient le record des deux prix de jeu les plus prestigieux en Allemagne. Parmi les récents succès d'édition figurent Barotrauma, Unrailed !, Iratus : Lord of the Dead, Partisans 1941 et bien d'autres.

Daedalic développe actuellement le titre AA Le Seigneur des Anneaux - Gollum. Un jeu d'action-aventure qui raconte l'histoire de Gollum d'un point de vue jamais vu auparavant dans un média narratif, tout en restant fidèle aux livres légendaires de J.R.R. Tolkien.

About Middle- earth Enterprises

Middle-earth Enterprises détient les droits exclusifs mondiaux sur les films, les produits dérivés, la scène et d'autres droits relatifs à certaines œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien, notamment Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

Depuis plus de quarante ans, nous produisons des films, des productions théâtrales et des produits dérivés basés sur les œuvres de Tolkien. Inspirée par une profonde appréciation du monde fictif créé par J.R.R. Tolkien, Middle-earth Enterprises s'engage à travailler avec des entreprises fournissant des produits de qualité conformément aux meilleures pratiques en matière d'écologie et de durabilité, notamment le commerce équitable, l'égalité sur le lieu de travail et l'engagement à protéger notre terre, sa merveilleuse beauté et la viabilité de chaque créature vivante.

The Saul Zaentz Company dba Middle-earth Enterprises produit des films, des produits dérivés et des productions scéniques basés sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit depuis plus de 40 ans. Son siège social est situé à Berkeley, en Californie, et son site Web est accessible à l'adresse suivante : www.middleearth.com

Pièce jointe