Esker : Résultats annuels 2022

Résultats annuels 2022

Résultats records et confiance pour l’exercice 2023

LYON, le 23 mars 2023

EN K€ 2022



2021



CROISSANCE



CHIFFRE D’AFFAIRES 158 987 133 580 +19% MARGE BRUTE (1) 114 193 91 490 +25% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 21 409 16 580 +29% RÉSULTAT COURANT AVANT IMPȎTS 21 682 16 782 +29% RÉSULTAT NET 17 864 14 280 +25%

(1) Chiffre d’affaires – coût de production des services vendus (plateforme, production & consultants)

Le Directoire et le Conseil de Surveillance de la Société ont examiné et approuvé les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis fin avril après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d’Enregistrement Universel.

Croissance dynamique du chiffre d’affaires tirée par les solutions SaaS et le continent américain

Le chiffre d’affaires d’Esker pour l’exercice 2022 progresse de 19% (13% à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 159 M€. Cette performance est le fruit du dynamisme des revenus SaaS (128 M€) qui croissent de 23% (17% à taux constants) pour représenter 80% du chiffre d’affaires consolidé. Grâce à ses bonnes performances commerciales sur 2021 et 2022, Esker maintient une forte croissance de son revenu SaaS, malgré un environnement économique marqué par l’incertitude durant la majeure partie de l’exercice 2022.

Le revenu des activités de services d’implémentation (mise en production des solutions Esker) progresse de 12% (7% à taux constants) pour représenter 16% de l’activité du Groupe. Les activités de services profitent de la dynamique commerciale des solutions SaaS et accompagnent la montée en puissance du réseau de partenaires en cours de développement.

Les activités historiques poursuivent leur déclin naturel pour représenter moins de 4% du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année (-21% à taux de change constants).

Sur un plan géographique, les zones Amériques et Asie-Pacifique se sont montrées les plus dynamiques avec une croissance dépassant les 14% (à taux constants). L’Europe résiste bien compte tenu du contexte macroéconomique et progresse de plus de 11% à taux de change et périmètre constants.

Confirmation de la forte dynamique commerciale

Durant l’exercice 2022, la valeur des nouveaux contrats signés (exprimée en ARR) a progressé de 26% (+19% à taux de change constants). Après un premier trimestre traditionnellement plus faible, la dynamique de signatures s’est affirmée d’un trimestre sur l’autre, les deux derniers trimestres de l’exercice établissant des records historiques.

Au niveau géographique, l’évolution des prises de commandes a été particulièrement forte sur la zone Asie-Pacifique avec une hausse dépassant les 45%. Plus significativement, les Amériques, avec une progression de plus de 23%, représentent près de 57% des prises de commandes totales du Groupe et viennent confirmer un long historique de succès commerciaux sur ce marché leader en termes de technologies. Enfin, l’Europe reste stable avec une croissance de 3% des prises de commandes représentant 33% du volume mondial. Cette stabilité traduit un certain attentisme des entreprises au regard de la situation économique et géopolitique du continent.

Les commandes enregistrées par Esker sont constituées de contrats pluriannuels avec des clients finaux ou des partenaires. Ces contrats exercent une influence marginale sur le chiffre d’affaires de l’année de signature mais viennent alimenter la croissance du Groupe sur les exercices suivants. Selon une politique comptable constante, leurs coûts d’acquisition, marketing et surtout commerciaux, sont intégralement imputés sur l’exercice de signature.

Poursuite des investissements de croissance

Au cours de l’exercice 2022, l’effectif moyen du Groupe a progressé de plus de 13% pour atteindre 972 personnes (équivalents temps plein) au 31 décembre. Les efforts de recrutements ont été également répartis sur toutes les zones géographiques avec un effort particulier sur les Amériques (+14%).

Sur un plan fonctionnel, les recrutements ont essentiellement concerné les fonctions commerciales et marketing (+17%) et les métiers du support clients (+14%).

Progression de la rentabilité d’exploitation

Le résultat d’exploitation du Groupe progresse de 29% pour atteindre 21,4 M€ en 2022, contre 16,6 M€ en 2021. La rentabilité opérationnelle augmente ainsi de plus d’un point à 13,5% contre 12,4% en 2021.

Ce résultat est atteint d’une part, par une progression sensible de la marge brute1 (+25%) qui atteint 72% du chiffre d’affaires. Cette évolution reflète le contrôle des coûts de production et de plateforme, compensé en partie par une légère baisse de la marge service, essentiellement due aux investissements réalisés pour développer le réseau de partenaires du Groupe. D’autre part, la maîtrise des coûts de structure vient compenser la progression sensible des coûts commerciaux (+38%) et marketing (+23%) qui constituent des investissements réalisés pour alimenter la croissance future du Groupe. Enfin, Esker a bénéficié en 2022 d’un effet de change favorable, essentiellement lié au dollar américain, à hauteur de 2,2 M€, soit 10% du résultat d’exploitation de l’exercice.

Progression du résultat net

Compte tenu d’un résultat financier en progression, d’un taux d’impôt effectif stable à 23%, d’une bonne contribution des sociétés mises en équivalence, et malgré une légère perte exceptionnelle, le résultat net du Groupe atteint 17,9 M€, en hausse significative de 25% par rapport à 2021.

Contribution de Market Dojo

Au cours de l’exercice 2022, Esker a acquis 50,1% du capital de la société britannique Market Dojo, Ltd. En intégrant la gestion de la sélection des fournisseurs (e-sourcing), cette acquisition vient renforcer la couverture fonctionnelle du Groupe dans le domaine des solutions d’automatisation de la chaîne globale achats fournisseurs (S2P ou Source to Pay).

Market Dojo est consolidé par intégration globale dans les comptes d’Esker à compter du 1er juin 2022. Sur l’exercice, la société a apporté 0,8 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de plus de 20% et a enregistré une perte opérationnelle de 0,7 M€ correspondant aux investissements engagés pour accélérer la croissance de la société, notamment sur le territoire américain.

Perspectives 2023 et trésorerie disponible

Les performances enregistrées en 2022, tant en matière de chiffre d’affaires que de prises de commandes, permettent à Esker d’aborder l’année 2023 avec confiance. Les contrats signés en 2022 viendront progressivement alimenter la croissance du chiffre d’affaires 2023. Néanmoins, les conséquences économiques des tensions géopolitiques ainsi que l’évolution des différentes économies sur lesquelles Esker exerce ses activités sont toujours susceptibles d’impacter légèrement les performances du Groupe en matière de volume d’activité comme de prises de commandes.

Dans ce contexte et comme communiqué lors de la publication du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2022, Esker anticipe pour l’exercice 2023, un chiffre d’affaires en croissance de 12 à 14% (hors acquisitions et effets de change) avec une rentabilité stable. Ces perspectives seront mises à jour à l’occasion des publications à venir.

La trésorerie s’établit à 42,9 M€ au 31 décembre 2022 à laquelle il faut ajouter 4,8 M€ classés en immobilisations financières mais mobilisables à court terme. Au cours de l’exercice, Esker a contracté, à des conditions très favorables, de nouveaux emprunts à hauteur de 17 M€. Combinés à la trésorerie disponible, ils permettront au Groupe de profiter, le cas échéant, d’opportunités de croissance externe en cohérence avec sa stratégie de développement.

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire et Emmanuel Olivier, Directeur Général

vous convient à une visio-conférence

vendredi 24 mars 2023 à 10h00

pour vous commenter les résultats annuels et les perspectives du Groupe.

Ci-après le lien pour participer à cette présentation : Lien de connexion à la visioconférence

Prochain communiqué : chiffre d’affaires T1 2023, le 18 avril 2023 après bourse

Pièce jointe