Olelo by Sorenson, galardonado por su excelencia en inteligencia artificial por Business Intelligence Group

SALT LAKE CITY, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson, proveedor líder de servicios lingüísticos de comunicación inclusiva para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas, ha anunciado hoy que la aplicación Olelo by Sorenson ha recibido el premio a la excelencia en inteligencia artificial por el procesamiento de lenguaje natural por parte del Business Intelligence Group (BIG). Según BIG, el programa de premios empresariales reconoce los productos que materializan la IA y la aplican para resolver problemas reales. El premio se ha basado en el uso excepcional de la IA por parte de Olelo para ofrecer soluciones a personas con pérdida auditiva que necesiten subtítulos para usar el teléfono.



“Estamos muy orgullosos de que se haya reconocido el uso que hacemos de la inteligencia artificial para conectar a las personas, derribar las barreras comunicativas y crear un mundo más inclusivo,” ha declarado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson. “Creemos que todas las personas se merecen un acceso equitativo a la comunicación, y Olelo está ayudando a hacerlo realidad al permitir que las personas con pérdida auditiva que necesiten subtítulos para usar el teléfono se comuniquen de forma más eficaz y eficiente.”

Rick Kreifeldt, director general de Tecnología de Sorenson, ha añadido: «La inteligencia artificial tiene el poder de transformar las vidas las personas con pérdida auditiva. Empleamos los últimos avances en inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural y ofrecemos una experiencia comunicativa cómoda y equivalente funcionalmente a estas personas».

La aplicación Olelo utiliza la inteligencia artificial para subtitular conversaciones telefónicas en tiempo real para aquellas personas con dificultades de audición que dependen de los subtítulos para usar el teléfono, lo que permite a los usuarios que lean mientras escuchan. La aplicación funciona por medio de tecnología de voz a texto para transcribir cada conversación mientras tiene lugar.

Uno de los beneficios de Olelo es que se ha diseñado para trabajar con diversos sistemas telefónicos y está disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Apple como la de Google Play. Además, la aplicación cuenta con una interfaz simple que permite a los usuarios ajustar el tamaño de la fuente y el color de los subtítulos.

Otros beneficios son:

Sin coste: Olelo recibe el apoyo de un programa gubernamental financiado a nivel federal que ofrece servicios telefónicos de subtitulado gratis a personas con pérdida auditiva que necesiten subtítulos para usar el teléfono.

Velocidad: Olelo está creada con el software de reconocimiento de voz a texto más rápido disponible, lo que significa que puede ver las palabras en tiempo real mientras otra persona le habla.

Transcripciones guardadas: cuando los usuarios cuelgan, Olelo guarda un historial de llamadas subtituladas en el dispositivo del usuario para poder revisarlas en otro momento.



El compromiso de Sorenson con la innovación y la tecnología está a la cabeza de sus operaciones desde sus comienzos hace veinte años. Con Olelo, Sorenson ha consolidado más su posición como líder en el sector de la comunicación, ofreciendo soluciones de vanguardia que ayudan a las personas con pérdida auditiva a comunicarse con más confianza y conectar de forma más eficaz con otras personas de manera significativa.

Descargue Olelo for Sorenson aquí.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo mejoramos las conexiones humanas, visite: http://www.sorenson.com o es.sorenson.com.

Exención de responsabilidad

Si elige Sorenson como proveedor por defecto, puede transferir su número de 10 dígitos actual de otro proveedor a Sorenson, o Sorenson puede ofrecerle uno para el área geográfica en la que viva o trabaje. Si más adelante cambia su proveedor por defecto, puede transferir su número a ese proveedor. Cuando seleccione Sorenson, debe proporcionar la dirección física (es decir, la ubicación registrada) desde la que realiza la llamada a Sorenson, de modo que Sorenson pueda dirigir correctamente las llamadas que pudiera hacer al 911. Si se muda o cambia su ubicación, debe notificar a Sorenson de inmediato. Puede actualizar su ubicación registrada en su videófono Sorenson llamando al 800-659-4810 o entrando en www.svrs.com/moving. Sorenson le confirmará la recepción de la información de su ubicación registrada. Las llamadas de emergencia realizadas a través de TRS por Internet podrían no funcionar de la misma manera que el servicio tradicional de E911. Por ejemplo, es posible que no pueda llamar al 911 si hay un fallo en el servicio de Internet o se corta la corriente eléctrica, y podría ocurrir que su llamada al 911 no se dirigiera correctamente si no hubiera actualizado su ubicación registrada. Para obtener más información sobre el proceso de obtención de los números de 10 dígitos y los límites y riesgos asociados al uso de VRS de Sorenson para hacer llamadas al 911, visite la web de Sorenson: www.sorenson.com/disclaimer. Para obtener más información sobre los números gratuitos, visite: www.svrs.com/tollfree.