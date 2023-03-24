Ohmyhome为成为今年第一家在美国上市的新加坡公司敲响纳斯达克收盘钟





新加坡, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ohmyhome有限公司（以下简称“Ohmyhome” 或“公司“）（纳斯达克股票代码：OMH），一家位于新加坡的数据驱动型房地产科技公司，今天宣布公司参加了在纽约纳斯达克MarketSite举行的收盘敲钟仪式，庆祝其3月21日首次公开募股的成功。

Ohmyhome是今年第一家在美国上市的新加坡公司，并成为第一家在美国上市的仅由女性创立的房地产科技公司，创造了历史。这一成就不仅突显了公司的卓越增长和成功，也呈现了女性在传统上由男性主导的房地产和科技领域里取得了重大进步。Ohmyhome的使命是让房屋购买、销售和租赁的过程变得简单、高效以及普惠。

首席执行官兼联合创始人黄婉球Rhonda和首席运营官兼联合创始人黄婉佩Race主持了仪式。她们的家人、员工、合作伙伴和投资人也参与了仪式，并顺利敲响了收盘钟。





黄婉球在与黄婉佩的共同演讲中说道：“今天对我们来说是一个非常重要的里程碑。婉佩和我是姐妹。身在一个移民家庭，在成长过程中，我们搬了20次家。因为了解房屋交易中经常伴随的美好愿景和对痛点的沮丧，以及这些情绪对一个家庭的影响，我们知道必须以诚实正直的态度处理房屋交易， 而这也正是Ohmyhome所代表的价值观。”

自2016年成立以来，Ohmyhome已通过其平台交易了11,600多个房产，帮助数千户家庭轻松、快速、可靠地出售或购买房屋。Ohmyhome深受其服务客户的喜爱，在各种社交媒体平台上也获得了8,000多条真实评论，是新加坡评论最多、评分最高的房地产交易平台，平均评分为4.9颗星（满分5颗星）。

通过以数据驱动和以客户为中心的方式，Ohmyhome优先考虑客户的需求，允许房屋卖家免费发布他们的房源，并允许卖家直接与潜在买家联系。买家可以通过与Ohmyhome分享他们的偏好享受无压力的房产搜索体验，其专有的MATCH引擎将自动匹配供需信息，并在买家首选的沟通渠道上推送最佳房产。与大多数其他房地产广告门户网站不同，Ohmyhome在确保其在新加坡的房源是真实和有效的方面付出了更多的努力，为购房者提供了寻找新家的绝佳体验。除了交易外，Ohmyhome还可以为购房者提供值得信赖的房屋贷款、合法产权转让、搬家甚至装修服务。

希望获取经纪人服务的客户将可以获得Ohmyhome的专属超级经纪人 (Super Agents) 的虔诚服务。值得注意的是，他们的交易量在新加坡排名前1%。Ohmyhome的超级经纪人平均每年的交易量接近行业平均水平的11倍。

“Ohmyhome的业务是房地产交易，但其核心关乎家庭、房屋和做正确的事情，” 黄婉佩接着说道。“我们将继续投资建设房地产科技的未来。请相信我们，不仅在过去和现在，更重要在未来，因为我们会把Ohmyhome推向一个新的高度。我们的旅程才刚刚开始。”

收盘敲钟仪式的重播可在以下链接中看到：

https://www.nasdaq.com/events/ohmyhome-rings-the-closing-bell

有关公司的更多信息，请访问 ir.ohmyhome.com

关于Ohmyhome

Ohmyhome是一家位于新加坡的一站式房地产科技平台，直接为终端客户提供端到端的房地产解决方案和服务，帮助他们通过单一应用程序对房屋进行购买、出售、租赁以及翻新等交易。

Ohmyhome致力于为房地产相关服务行业带来快速、便捷和可靠的改变，并成为每个人最值得信赖和全面的房地产解决方案提供商。

媒体咨询：

omh@blueshirtgroup.com

投资者关系：

ir@ohmyhome.com





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