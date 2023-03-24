Ohmyhome為成為今年第一家在美國上市的新加坡公司敲響納斯達克收盤鐘





新加坡, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ohmyhome有限公司（以下簡稱“Ohmyhome” 或“公司 “）（納斯達克股票代碼：OMH），一家位於新加坡的數據驅動型房地產科技公司，今天宣佈公司參加了在紐約納斯達克MarketSite舉行的收盤敲鐘儀式，慶祝其3 月21日首次公開募股的成功。

Ohmyhome是今年第一家在美國上市的新加坡公司，並成為第一家在美國上市的僅由女性創立的房地產科技公司，創造了歷史。 這一成就不僅突顯了公司的卓越增長和成功，也呈現了女性在傳統上由男性主導的房地產和科技領域里取得了重大進步。 Ohmyhome的使命是讓房屋購買、銷售和租賃的過程變得簡單、高效以及普惠。

首席執行官兼聯合創始人黃婉球Rhonda和首席運營官兼聯合創始人黃婉佩Race主持了儀式。 她們的家人、員工、合作夥伴和投資人也參與了儀式，並順利敲響了收盤鐘。





黃婉球在與黃婉佩的共同演講中說道：「今天對我們來說是一個非常重要的里程碑。 婉佩和我是姐妹。 身在一個移民家庭，在成長過程中，我們搬了20次家。 因為瞭解房屋交易中經常伴隨的美好願景和對痛點的沮喪，以及這些情緒對一個家庭的影響，我們知道必須以誠實正直的態度處理房屋交易， 而這也正是Ohmyhome所代表的價值觀。 ”

自2016年成立以來，Ohmyhome已通過其平臺交易了11,600多個房產，幫助數千戶家庭輕鬆、快速、可靠地出售或購買房屋。 Ohmyhome深受其服務客戶的喜愛，在各種社交媒體平臺上也獲得了8,000多條真實評論，是新加坡評論最多、評分最高的房地產交易平臺，平均評分為4.9星（滿分5星） 。

通過以數據驅動和以客戶為中心的方式，Ohmyhome優先考慮客戶的需求，允許房屋賣家免費發佈他們的房源，並允許賣家直接與潛在買家聯繫。 買家可以通過與Ohmyhome分享他們的偏好享受無壓力的房產搜索體驗，其專有的MATCH引擎將自動匹配供需資訊，並在買家首選的溝通管道上推送最佳房產。 與大多數其他房地產廣告門戶網站不同，Ohmyhome在確保其在新加坡的房源是真實和有效的方面付出了更多的努力，為購房者提供了尋找新家的絕佳體驗。 除了交易外，Ohmyhome還可以為購房者提供值得信賴的房屋貸款、合法產權轉讓、搬家甚至裝修服務。

希望獲取經紀人服務的客戶將可以獲得Ohmyhome的專屬超級經紀人 （Super Agents） 的虔誠服務。 值得注意的是，他們的交易量在新加坡排名前1%。 Ohmyhome的超級經紀人平均每年的交易量接近行業平均水準的11倍。

“Ohmyhome的業務是房地產交易，但其核心關乎家庭、房屋和做正確的事情，” 黃婉佩接著說道。 “我們將繼續投資建設房地產科技的未來。 請相信我們，不僅在過去和現在，更重要在未來，因為我們會把Ohmyhome推向一個新的高度。 我們的旅程才剛剛開始。 ”

收盤敲鐘儀式的重播可在以下链接中看到：

https://www.nasdaq.com/events/ohmyhome-rings-the-closing-bell

有關公司的更多資訊，請訪問 ir.ohmyhome.com

關於Ohmyhome

Ohmyhome是一家位於新加坡的一站式房地產科技平臺，直接為終端客戶提供端到端的房地產解決方案和服務，幫助他們通過單一應用程式對房屋進行購買、出售、租賃以及翻新等交易。

Ohmyhome致力於為房地產相關服務行業帶來快速、便捷和可靠的改變，並成為每個人最值得信賴和全面的房地產解決方案供應商。

媒體諮詢：

omh@blueshirtgroup.com

投資者關係：

ir@ohmyhome.com





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