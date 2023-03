Atos franchit une première étape technologique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec le lancement du Portail des Volontaires

English French

Communiqué de presse

Une plateforme clé pour recruter et fédérer 45 000 volontaires

Paris, France – 24 mars 2023 - Atos annonce aujourd’hui avoir mis en place avec succès le portail des volontaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette plateforme en ligne est destinée à recueillir la candidature des volontaires qui souhaitent s’investir pour faire de Paris 2024 un événement inoubliable. Sur la base des chiffres des éditions précédentes, le comité d’organisation s’attend à mobiliser 45 000 volontaires.

À seulement 16 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, le lancement du portail rappelle aux amateurs de sport l’imminence des Jeux Olympiques. Il constitue une première illustration concrète et visible de l’engagement d’Atos à fournir des solutions technologiques sécurisées, connectées et accessibles pour ce grand événement. Dans les coulisses, aux côtés de Paris 2024, les équipes d’Atos pilotent l’écosystème informatique critique des prochains Jeux Olympiques depuis maintenant trois ans, et sont prêtes à franchir les prochaines étapes.

Faire vivre Paris 2024 au plus grand nombre

Le portail intervient dans le processus de recrutement, de sélection et de gestion des volontaires – de la vérification de l’adéquation des compétences des candidats aux différentes missions, jusqu’aux communications régulières sur l’avancement des candidatures, l’envoi d’invitations aux entretiens, le partage du calendrier aux personnes sélectionnées et l’accès à leur accréditation.

Ouvert à tous, le portail des volontaires doit répondre à de nombreuses exigences en termes de performance, d’accessibilité et de sécurité, tout en garantissant la protection des données personnelles qui sont hébergées en France. Engagé dans le développement d'un environnement informatique souverain, Atos fournit à Paris 2024 des solutions pour sécuriser la confidentialité et la souveraineté des données. Le portail fait partie de l’Olympic Management System (OMS), une suite d’applications conçue par Atos, qui comprend la gestion des inscriptions et qualifications sportives, des accréditations, des effectifs et du calendrier des compétitions.

Atos s’engage pour faire de Paris 2024 un succès

En tant que partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques depuis plus de 20 ans, Atos apporte à Paris 2024 une solide expertise technologique couplée à sa connaissance approfondie de l’écosystème sportif. Invisible, néanmoins essentielle, l’équipe d’Atos relève le défi d’orchestrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en fournissant des solutions numériques innovantes pour répondre aux exigences des athlètes, diffuseurs, médias, volontaires et fans du monde entier.

Le lancement du portail des volontaires s’inscrit dans la dernière ligne droite de la livraison du système informatique des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec un agenda riche pour les semaines et les mois à venir. L’année 2023 sera marquée par le début d'une grande série de tests : jusqu’à 250 000 heures de tests seront effectuées jusqu’au lancement des compétitions, afin d’assurer la fiabilité du système qui a fait l’objet de plusieurs années de développement par les équipes d’Atos.

« La mise en ligne de la plateforme de volontariat est une étape clé, qui symbolise le sens de l’hospitalité et le partage de valeurs communes aux participants du monde entier. Nous avons travaillé main dans la main avec le comité d’organisation de Paris 2024 pour que le portail donne l’opportunité à des dizaines de milliers de personnes de contribuer au bon déroulement des Jeux Olympiques et de s’inscrire dans le rêve olympique, » a déclaré Patrick Adiba, Directeur général des activités Major Events chez Atos. « Les équipes et les partenaires d’Atos travaillent quotidiennement pour préparer les Jeux Olympiques et attendent avec impatience les nombreuses étapes technologiques qui seront franchies d’ici Paris 2024 ! »

« En 2024, 45 000 volontaires seront à nos côtés pour accueillir sportifs et fans du monde entier. Le défi est de taille et commence dès maintenant avec Atos. Le portail des volontaires est le premier point de contact avec les milliers de candidats qui postuleront pour participer aux coulisses de Paris 2024 », a déclaré Alexandre Morenon-Condé, directeur adjoint de la planification et des opérations RH de Paris 2024.

Le programme des volontaires de Paris 2024 est ouvert à tous, en France et à l'international. Il n’y a que trois conditions pour postuler : être âgé de plus de 18 ans au 1er janvier 2024, parler au moins le français ou l'anglais, et être disponible au moins 10 jours pendant les Jeux Olympiques et/ou Paralympiques.

Atos est la seule entreprise internationale de services numériques à disposer d’une division dédiée aux sports et aux grands événements avec 30 ans d’expérience dans ce domaine. Outre son implication auprès du CIO et de Paris 2024, Atos est également le partenaire technologique et de services numériques officiel du Comité Olympique Européen pour les prochaines éditions des Jeux européens jusqu'en 2027, et le partenaire technologique officiel de l’UEFA National Team Football jusqu’en 2030. Pour en savoir plus sur les solutions Atos dédiées aux grands événements, rendez-vous sur le site : https://atos.net/fr/industrie/sports-et-grands-evenements.

