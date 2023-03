Evaxion présente une nouvelle source de cibles immunothérapeutiques dérivées de l'IA, fortement associées à la survie globale des patients atteints de cancer

French German

Grâce à la technologie d'IA d'Evaxion, de nouvelles cibles virales ont pu être identifiées pour l'immunothérapie du cancer



Cela pourrait permettre de traiter les patients atteints de tumeurs froides, normalement insensibles à l'immunothérapie

COPENHAGUE, Danemark, 24 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans la découverte et le développement d'immunothérapies alimentées par l'IA, annonce aujourd'hui qu'elle a mis au point une nouvelle technologie propriétaire de plateforme d'IA, ObsERV™, afin d'identifier une nouvelle source de cibles pour le traitement personnalisé du cancer, permettant potentiellement le traitement de patients actuellement considérés comme insensibles à l'immunothérapie du cancer.

ObsERV™, la nouvelle plateforme technologique d'IA propriétaire d'Evaxion, identifie des cibles virales spécifiques aux patients, appelées RVE (rétrovirus endogènes), exprimées dans le cancer. Evaxion a montré que la surexpression de ces RVE était fortement associée à la survie globale des patients atteints de cancer, notamment de ceux normalement considérés comme insensibles à l'immunothérapie. Par ailleurs, la société a démontré de manière préclinique l'éradication complète des tumeurs dans des modèles animaux en ciblant les RVE.

Per Norlén, PDG :

« Je suis ravi de partager cette découverte passionnante, qui pourrait permettre le traitement d'un groupe beaucoup plus important de patients atteints de cancer. Si des efforts sont déployés pour mettre au point des vaccins anticancéreux contre les RVE partagés par de petits groupes de patients, nous pensons être les premiers au monde à utiliser les RVE comme cibles d'une immunothérapie anticancéreuse personnalisée, ce qui élargit considérablement le champ d'application de cette approche. »

Les RVE résultent des restes d'anciens virus dormant dans nos génomes. Les RVE sont souvent surexprimés dans les cancers, mais pas dans les tissus sains, ce qui les rend visibles pour le système immunitaire et en fait une cible prometteuse pour l'immunothérapie. Les plateformes d'IA d'Evaxion destinées à décoder le système immunitaire ont joué un rôle clé dans l'identification des RVE spécifiques aux patients.

« Nos plateformes d'IA ne cessent de gagner en puissance grâce à l'apprentissage automatique. Cette amélioration continue et itérative et la pollinisation croisée entre nos plateformes pour les maladies infectieuses et le cancer ont joué un rôle capital dans la conception de la nouvelle plateforme d'IA ObsERV. Elle ouvre également la voie à un nouveau paradigme de traitement du cancer. La prochaine étape consistera à transformer cette découverte en un programme de développement de médicaments basé sur l'IA que nous souhaitons amener vers la clinique et les patients », conclut Per Norlén.

Evaxion publiera une prépublication la semaine prochaine et, le 28 mars, Christian Garde, directeur de la bioinformatique chez Evaxion, présentera ces données lors de la conférence Immuno 2023 à Londres, au Royaume-Uni (lien ici ).

