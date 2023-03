Onex et RBC Gestion de patrimoine – Canada annoncent une entente visant à transférer les équipes-conseils de Gluskin Sheff à RBC et à étendre la distribution des produits d’Onex

English French

TORONTO, 24 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Onex Corporation (symbole à la Bourse de Toronto : ONEX) et RBC Gestion de patrimoine – Canada (RBC GPC) ont annoncé aujourd’hui que RBC GPC présentera des offres d’emploi à toutes les équipes-conseils de Gluskin Sheff, segment de gestion de patrimoine privé d’Onex. Gluskin Sheff et RBC GPC s’efforceront d’assurer une transition harmonieuse des clients qui décideront de passer à RBC GPC.



En outre, les deux sociétés ont convenu de collaborer à la distribution des stratégies de placement d’Onex par l’entremise de RBC GPC. Les fonds d’Onex seraient ainsi accessibles sur l’une des plus importantes plateformes de gestion de patrimoine au Canada, et RBC GPC élargirait ses capacités en termes de produits pour les Canadiens fortunés. Onex compte parmi les principaux gestionnaires d’actifs alternatifs et possède près de 40 ans d’expérience dans le domaine des placements privés. Ses stratégies de placement comprennent des solutions de capital-investissement, de titres de créance privée et de fonds alternatifs liquides.

« Nous sommes ravis de travailler avec RBC Gestion de patrimoine – Canada », a déclaré Bobby Le Blanc, président d’Onex. « Cette collaboration représente un grand pas en avant pour nos activités, car elle nous permet de nous concentrer sur les placements, la gestion d’actifs et le développement de produits, tout en tirant parti de l’envergure et de la force de l’une des plus grandes plateformes de gestion de patrimoine du pays. »

« Tout au long de son histoire, Gluskin Sheff a fait preuve d’innovation et d’excellence auprès des investisseurs fortunés. Ces investisseurs auront désormais l’occasion de profiter de l’ensemble des capacités de RBC GPC en matière de gestion de placements et de planification de patrimoine, tout en maintenant les relations avec Gluskin Sheff qu’ils apprécient », a indiqué Dave Kelly, chef de Gluskin Sheff.

« Nous sommes heureux d’accueillir les clients et les équipes-conseils de Gluskin Sheff à Gestion de patrimoine – Canada », a déclaré David Agnew, chef de la direction, RBC Gestion de patrimoine – Canada. « Nos solutions de placement à Gestion de patrimoine – Canada s’en trouvent renforcées, et les conseillers et clients de Gluskin Sheff pourront accéder à notre Bureau de gestion de patrimoine familial de classe mondiale, à nos ressources de gestion de placements et à notre expertise en planification de patrimoine. »

Les parties se conformeront à toutes les exigences réglementaires nécessaires à la conclusion de cette entente.

À propos de RBC Gestion de patrimoine – Canada

RBC Gestion de patrimoine – Canada est la plus importante société de gestion de patrimoine au Canada, gérant des actifs de 533 milliards de dollars canadiens. Société membre de RBC, Gestion de patrimoine – Canada compte plus de 2 100 conseillers agréés et autorisés qui servent directement plus de 500 000 clients aisés, fortunés et ultrafortunés en leur offrant des services complets de gestion de placements et de planification de patrimoine à partir de 185 succursales et bureaux partout au pays. RBC Gestion de patrimoine – Canada comprend cinq entités : RBC Dominion valeurs mobilières, RBC PH&N Services-conseils en placements, RBC Trust Royal, Services financiers RBC Gestion de patrimoine (agence d’assurance) et Bureau de gestion de patrimoine familial RBC. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de RBC Gestion de patrimoine – Canada.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d’être, guidée par des principes et orientée vers la performance. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l’une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d’affaires diversifié axé sur l’innovation et l’offre d’expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d’appuyer une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos d’Onex

Onex est une société de placement et de gestion d’actifs qui investit des capitaux au nom des actionnaires et des clients d’Onex dans le monde entier. Formée en 1984, elle s’est toujours efforcée de créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires. Les deux principales activités d’Onex sont le capital-investissement et le crédit. Dans le domaine du capital-investissement, la société recueille des fonds auprès d’investisseurs tiers, ou de commanditaires, et les investit, avec les capitaux propres d’Onex, dans les fonds de ses plateformes de capital-investissement, Onex Partners et ONCAP. De même, dans le domaine du crédit, elle lève des fonds et les investit dans le cadre de plusieurs stratégies de titres de créance privée, de titres de créance publique et d’épargne publique. Ses investisseurs couvrent un large éventail de clients internationaux, notamment des régimes de retraite publics et privés, des fonds souverains, des fournisseurs d’assurance et des bureaux de gestion de patrimoine familial. Au total, Onex gère 50,8 G$ US d’actifs, dont 7,9 G$ US de son propre capital à investir. Elle possède des bureaux à Toronto, à New York, dans le New Jersey, à Boston et à Londres. La société, accompagnée de ses équipes de gestion chevronnées, constitue le plus grand investisseur sur l’ensemble de ses plateformes.

Onex est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole ONEX. Pour en savoir plus sur Onex, consultez son site Web à l’adresse www.onex.com. Vous pouvez également accéder aux documents déposés par Onex à l’adresse www.sedar.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et relatives à des projets de RBC GPC et d’Onex. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, des déclarations relatives aux projets de transfert des équipes-conseils de Gluskin Sheff à RBC GPC, ainsi qu’à nos objectifs et à nos engagements. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée afin d’aider les actionnaires et les analystes à comprendre l’entente envisagée et pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Les mots « croire », « s’attendre à », « prévoir », « se proposer », « estimer », « planifier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l’emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l’objet d’incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs de risques.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l’opinion de RBC et d’Onex uniquement à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, ni RBC ni Onex ne s’engage à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu’elles peuvent faire ou qui peut être faite pour leur compte à l’occasion.

