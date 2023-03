キュリア (Curia) がコーニング (Corning) と提携し、バイオ医薬品の連続フロー開発・製造プログラムを推進

本提携は、本質的に安全性の高いフローケミストリー技術を駆使してより高品質な医薬品有効成分製造に対応する、コーニングのG1生産システムの、初のグローバルインストレーションとなる

