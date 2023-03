Curia, 바이오 제약분야 연속적 유동 개발과 제조 프로그램 발전 목표로 Corning과 협업

Corning의 G1 생산 시스템을 글로벌 무대에 최초 도입하는 협업이며 본질적으로 더 안전한 유동-화학 기술 이용해 고품질의 API-화학 생산 방식을 지원

