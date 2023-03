Curia ร่วมมือกับ Corning เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาและการผลิตแบบต่อเนื่องของชีวเภสัชภัณฑ์

การทำงานร่วมกันถือเป็นการติดตั้งระบบการผลิต G1 ของ Corning ทั่วโลกเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการผลิตสารเคมี API คุณภาพสูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเคมีการไหลที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

March 24, 2023 10:39 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES