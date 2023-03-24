Curia 與 Corning 合作推進生物製藥連續流開發及生產計劃

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

紐約州雅賓利, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 流的合同研究、開發及製造企業 Curia，今天宣佈與 Corning Incorporated 合作，在全球範圍內擴大及加快化學和生物製藥行業的連續流開發及生產計劃。與 Corning Advanced-Flow™ 反應器 (AFR) 團隊的合作包括首次安裝 Corning 的 G1 生產系統，該系統乃為原料藥 (Active Pharmaceutical Ingredients, API) 的連續工業生產而設計。



連續流化學對於醫藥中間體及原料藥的開發及生產至關重要，與傳統的批量加工相比具有優勢。它是一種本質上更安全的技術，能提供更快、更穩定的材料生產，對所需產品的選擇性更高。

「藥物開發及生產的創新要求高速的同時具備安全性，」Curia 研發部總裁 Christopher Conway 表示。「於我們雅賓利工廠實施 Corning 的 G1 生產反應器，擴大了我們提供可擴展解決方案的能力，可滿足製藥業面臨的複雜的開發及生產要求。利用先進的技術及標準化的工作流程，Curia 在全球範圍內提供從精準開發至商業規模的連續流動化學。」

G1 生產反應器包括一套更新的配料線及控制裝置，能夠實現連續操作並符合 cGMP 標準。

Corning Advanced-Flow 反應器業務總監 Alessandra Vizza 表示：「與類似 Curia 般專注于創新的公司合作將有助於推動化學加工行業的進步。」「Corning G1 生產系統的實施可以帶來諸多裨益。該系統是一種本質上更安全的技術，將幫助 Curia 透過更高品質的化學品和 API 加工縮短上市時間，提高化學品和 API 合成的效率，並降低生產成本。」

Vizza 表示：「此外，Corning 的 AFR 技術在節省空間、節約能源及減少廢物方面的優勢可幫助客戶減少其生產業務對環境的影響，隨著該領域在美國及世界各地的發展勢頭不斷增強，這是一個關鍵特徵。」

Curia 的專業知識及全球設施網絡與 Corning 的連續流技術相結合，可以幫助提高業務效率，並最終改善患者的生活。

關於 Curia

Curia 是一家一流的合同研究、開發及製造企業，為醫藥及生物製藥客戶提供從研發到商業化生產的產品及服務。Curia 在美國、歐洲和亞洲的 29 個辦事處擁有近 4,000 名員工，幫助其客戶實現將求知欲的願景轉化為得治癒的成果。如欲了解更多資訊，請瀏覽 CuriaGlobal.com。

關於 Corning Incorporated

Corning (www.corning.com) 是世界材料科學的創新領導者之一，歷經 170 年，不斷發明改變人們生活的產品。Corning 運用其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理學方面無可比擬的專業知識，以及深厚的製造及工程能力，開發出改變行業並改善人們生活的類別定義產品。Corning 的成功來自於對研發及工程的持續投資、材料及工藝創新的獨特結合、以及與全球行業領導者客戶的深厚信任關係。Corning 擁有多元化的業務範圍和良好的協作能力，使其能夠不斷發展以滿足不斷變化的市場需求，同時也幫助其客戶在充滿活力的行業中抓住新機遇。現今，Corning 的市場包括光通信、流動消費電子、顯示器、汽車、太陽能、半導體及生命科學。

Curia 聯絡資訊：

Sue Zaranek

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Corning 聯絡資訊：

Sarah Pakyala

+1 607 974 4902

pakyalasi@corning.com