Curia 與 Corning 合作推進生物製藥連續流開發及生產計劃

本次合作標誌著 Corning G1 生產系統的首次全球安裝,以支援使用本質上更安全的流動化學技術進行更高品質的 API-化學生產

March 24, 2023 10:39 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES