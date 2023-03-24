CBL International Limited宣布首次公开募股定价1330万美元

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马来西亚吉隆坡, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited及其全资子公司（以下简称为“CBL International”或“公司”）是一家成熟的船用燃料物流公司，目前专注于亚太地区业务，提供船舶加油的一站式解决方案。CBL International今日宣布其首次公开发行332.5万股普通股（以下简称为“股票”）的定价，每股4美元，在承销商不行使超额配售权认购增发股份的前提下，总发行规模约为1330万美元。该股票将于2023年3月23日美国东部时间在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“BANL”。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2023年3月24日结束。



公司已授予承销商45天的认购权，可购买总计49.875万股增发股份，以弥补首次公开发行价格扣除承销折扣后的超额配售。如果承销商行使其认购权，全额购买增发股份，预计此次发售的总收益约为1530万美元。

公司打算将本次募股的净收益用于以下目的：(i) 扩大当地供应商的数量，以提高竞争力，并增加新加坡和韩国市场的服务选项；(ii) 进一步增加公司在现有市场的商业市场份额; (iii) 用于与金融机构开展贸易融资活动的现金抵押，从而为进一步收购银行融资业务创建交易记录，以促进公司的业务增长; (iv) 采购和开发中央管理信息系统，以加强公司的日常管理控制与财资管理；以及 (v) 其他营运资本和一般企业用途。

Pacific Century Securities, LLC担任本次发行的账簿牵头经办人。Loeb & Loeb LLP担任公司的法律顾问，The Crone Law Group, P.C.担任Pacific Century Securities, LLC的法律顾问。

与本次募股有关的F-1表格（第333-267077号文件）登记声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2023年3月22日由SEC宣布生效。本次募股仅通过构成有效登记声明一部分的招股说明书进行。与本次募股相关的招股说明书副本可从Pacific Century Securities, LLC（地址：60-20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377）或通过电子邮箱（yao@pcsecurities.us）获取。此外，还可访问SEC网站（www.sec.gov）获取与本次募股有关的招股说明书副本。

本新闻稿不构成出售或招揽购买本文所述之证券的要约，如有任何州或司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该州或司法管辖区对该证券进行任何出售。

关于CBL International Limited

我们是一家总部位于马来西亚的船舶加油服务商。我们专注于根据所需的国际标准提供船用燃料，并在我们与客户商定的港口提供具有竞争力的价格和及时交付服务。多年来，凭借经验丰富的管理团队，我们建立了广泛的供应网络，为客户提供更多的选择和灵活性，以满足其船舶加油需求。我们的供应网络专注于扩大自身服务范围，覆盖亚太地区诸多地方的港口，包括但不限于韩国、中国、中国台湾、中国香港、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国。展望未来，我们计划分配更多资源，进一步拓展我们的供应网络，以期持续提升市场份额。

前瞻性陈述

本公告中的某些声明为前瞻性声明，包括但不限于公司的拟议发行相关条款。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险及不确定性，并基于公司认为可能会影响自身财务状况、运营结果、业务战略和财务需求的关于未来事件的当前预期及预测而做出，包括对本次募股将成功完成的预期。投资者可以通过某些词语或短语来识别这些前瞻性陈述，如“可能”、“可以”、“或有”、“应该”、“将会”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“计划”或“继续”或者这些词语或其他类似词语的否定形式等。除法律要求的情况外，公司无义务公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情形，或公司预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中所表达的预期均属合理，但无法向读者保证这些预期将被证明是正确的。同时，公司提醒投资者，实际结果可能与预计结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来结果的其他因素，包括公司的注册声明和向证券交易委员会（SEC）提交的其他文件。

投资者和媒体垂询，请联系：

Pacific Century Securities LLC

Yao Zhang

电子邮箱：yao@pcsecurities.us

CBL International Limited

电子邮箱：investor@banle-intl.com



