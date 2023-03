Thérapeutique Knight se classe au quatrième rang en matière de diversité de genre au sein des cadres supérieurs du palmarès annuel Women Lead Here du Globe and Mail

English French

MONTRÉAL, 24 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « l’entreprise ») est heureuse d’annoncer qu’elle figure sur la liste Women Lead Here du Report on Business 2023 de la revue Globe and Mail. Cette référence éditoriale annuelle identifie les entreprises canadiennes de premier ordre qui présentent la plus grande diversité de genre.



Cette référence a été établie en 2020 par la revue Report on Business et applique une méthodologie de recherche exclusive afin de déterminer les sociétés canadiennes ayant le plus haut degré de diversité des genres parmi les rangs des cadres supérieurs. Les entreprises du classement ont réalisé des progrès tangibles et organisationnels en matière de parité des genres parmi les cadres supérieurs.

« Nous sommes fiers et honorés de voir Thérapeutique Knight inc. figurer dans Women Lead Here du rapport canadien du Globe and Mail comme l’une des principales entreprises en matière de diversité des genres parmi les entreprises canadiennes et le secteur pharmaceutique spécialisé », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « La culture d’équité, de diversité et d’inclusion est l’une de nos valeurs fondamentales chez Knight et nous continuerons de la promouvoir au Canada et à l’étranger, en bâtissant des entreprises plus résilientes et, en fin de compte, plus fortes. »

Pour le classement de 2023, Report on Business a effectué une analyse journalistique d’environ 500 grandes entreprises canadiennes cotées en bourse en fonction des revenus, évaluant le ratio de cadres supérieurs s’identifiant comme femmes par rapport aux cadres supérieurs masculins dans les trois premiers échelons de la haute direction. Les données résultantes ont été appliquées à une formule pondérée qui prenait également en considération le rendement de l’entreprise, la diversité et les changements d’une année à l’autre.

Au total, 90 entreprises ont obtenu le sceau Women Lead Here 2023, avec une moyenne combinée de 46 % des postes de cadres supérieurs occupés par des personnes s’identifiant comme femmes.

La liste de Women Lead Here 2023 se trouve dans le numéro d’avril 2023 de la revue Report on Business, distribué avec The Globe and Mail samedi, le 25 mars 2023, ainsi qu’en ligne à l’adresse suivante : tgam.ca/WomenLeadHere

À propos du journal The Globe and Mail

The Globe and Mail est la plus importante société médiatique d’actualité au Canada, menant le débat national et provoquant des changements de politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant depuis 1844. Grâce à notre couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 6,1 millions de lecteurs chaque semaine dans ses formats imprimés ou numériques, et la revue Report on Business rejoint 2,6 millions de lecteurs pour chaque numéro imprimé et numérique. Notre investissement dans la science novatrice des données signifie qu’à mesure que le monde continue de changer, le Globe fait de même. The Globe and Mail appartient à Woodbridge, la branche d’investissement de la famille Thomson.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.