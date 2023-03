Une heure pour la Terre 2023 – Inspirer la population à donner une heure pour la terre

English French

TORONTO, 24 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le samedi 25 mars à 20 h 30 heure locale, Une heure pour la Terre, un des plus grands mouvements pour la planète, rassemblera une fois encore des millions de personnes à travers le monde qui démontreront leur engagement à agir contre la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques.



Cette année est un moment charnière pour la planète. À la suite du rassemblement des dirigeant.e.s du monde en décembre 2022 pour l’adoption du cadre mondial Kunming-Montréal pour la biodiversité durant le sommet des Nations unies COP15, Une heure pour la Terre 2023 a lieu à un moment crucial qui marque un élan de solidarité pour sensibiliser le public et l’inspirer à agir pour la nature.

Cette année, le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) demande à la population de participer à l’évènement en donnant une heure pour la Terre.

Voici comment participer :

Éteignez toutes les lumières non essentielles à 20 h 30, heure locale.

Renseignez-vous sur nos plans pour Régénérer le Canada et comment vous pouvez aider.

Suivez @WWF-Canada en français sur les médias sociaux et commentez et partagez nos publications d’Une heure pour la Terre pour contribuer à la sensibilisation.

Alors que la Tour CN à Toronto et d’autres édifices célèbres du monde éteignent leurs lumières, répondez à l’appel à l’aide de la nature et inscrivez-vous à l’Ascension de la Tour CN pour la nature 2023 (en anglais seulement)

à l’aide de la nature et (en anglais seulement) Visitez la page d’Une heure pour la Terre 2023 pour découvrir d’autres occasions de dépasser une heure et dire au WWF-Canada de quelle façon vous donnez, vous aussi, une heure pour la Terre.



Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, affirme :

« Chaque année, nous constatons des preuves de plus en plus évidente de l’impact que les dérèglements climatiques et la perte de biodiversité ont sur notre planète. Nous savons que les nouvelles peuvent sembler décourageantes. Une heure pour la Terre est l’occasion de connecter avec vos proches et cette année, nous voulons nous concentrer sur des actions pour la nature qui peuvent inspirer le changement, durant les 60 minutes et après aussi. Nous pouvons encore renverser la perte de nature d’ici 2030, mais chaque heure compte. »

À propos d’Une heure pour la Terre

Une heure pour la Terre est le mouvement environnemental mondial bannière du WWF. Né en 2007, Une heure pour la Terre s’est étendu pour devenir le plus grand mouvement populaire pour l’environnement au monde, inspirant les individus, les communautés, les entreprises et les organisations dans plus de 190 pays et territoires à agir. Historiquement, Une heure pour la terre s’est centré sur la crise climatique, mais plus récemment, l’évènement a aussi promu l’enjeu pressant de la perte de nature. Le but est de créer un mouvement inarrêtable pour la nature, comme quand le monde s’est réuni pour s’attaquer aux dérèglements climatiques. Le mouvement reconnait le rôle des individus dans la création de solutions aux défis les plus urgents de la planète et il se sert du pouvoir collectif de millions de sympathisant.e.s pour conduire au changement.

La science l’a clairement prouvé. Nous savons que les prochains sept ans sont cruciaux pour déterminer si nous pouvons freiner l’irréversible dégradation de l’environnement et les dérèglements hors de contrôle du climat. Nous savons qu’il y a un besoin urgent de conserver la hausse de la température planétaire sous 1,5 degré – et qu’il fait déjà 1,1 degré plus chaud par rapport aux niveaux préindustriels. Nous sommes en voie d’atteindre 1,5 degré d’ici 2030. En même temps, un million d’espèces sont maintenant menacées d’extinction et les populations d’espèces dans le monde ont décliné d’un alarmant 69 % depuis 1970. Des actions urgentes pour le climat, la nature et la biodiversité sont plus nécessaires que jamais.

Visitez https://www.earthhour.org/ pour en savoir plus sur les évènements reliés à Une heure pour la Terre autour du monde. Ensemble, créons une heure pour la Terre donc l’impact durera plus longtemps.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

Pour plus d’information, contactez media@wwfcanada.org