Årets meddelelse nr. 18

Dato: 24. marts 2023

Storaktionærmeddelelse

Det skal herved meddeles, at Pharma Equity Group A/S dags dato har modtaget meddelelse om at Jeanette Borgs ejerandel, efter kapitalforhøjelse offentliggjort under selskabsmeddelelse nr. 16 af 24. marts 2023, udgør mindre end 5 %, både direkte og indirekte, af den udstedte aktiekapital i Pharma Equity Group A/S.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mail: peter.ole.jensen@pharmaequitygroup.com.



Med venlig hilsen





Pharma Equity Group A/S



På bestyrelsens vegne