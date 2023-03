Dexia zet de vereenvoudiging van zijn entiteiten verder en keurt het fusieverdrag door opslorping van Dexia Crediop goed

English French Dutch

Dexia kondigt aan dat de raden van bestuur van Dexia Crédit Local en Dexia Crediop vandaag het verdrag met het oog op een grensoverschrijdende fusie tussen Dexia Crédit Local en Dexia Crediop goedgekeurd hebben. Ter herinnering, Dexia Crediop diende voor deze operatie, op 15 februari jongstleden, een aanvraag om toestemming in bij de Bank van Italië, op grond van artikel 57 van het wetsdecreet van 1 september 1993 nr. 385.

Deze fusie maakt deel uit van het vereenvoudigingsplan van de groep Dexia en zou ergens in september 2023 moeten worden uitgevoerd, met een uit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt terugwerkende kracht per 1 juli 2023.

Dexia Crédit Local heeft de intentie om na de fusie lokaal aanwezig te blijven in Italië via de oprichting van een niet-gereglementeerd bijkantoor (sede secondaria) in Rome. Dit bijkantoor zal uitsluitend bijkomende en niet-gereglementeerde taken uitvoeren ter ondersteuning van het hoofdkantoor. Het zal de communicatie met betrekking tot uitstaande transacties met in Italië gevestigde tegenpartijen vergemakkelijken, zonder in Italië gereguleerde activiteiten of beleggingsdiensten uit te voeren.

Bijlage