Sorenson anuncia la gran apertura de un nuevo centro en Puerto Rico, símbolo del compromiso con el crecimiento, las oportunidades y el impacto en la comunidad

GUAYNABO (Puerto Rico), March 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Sorenson, proveedor líder de servicios lingüísticos para personas sordas, con dificultades de audición y personas diversas, ubicado en Salt Lake City, ha celebrado una jornada de puertas abiertas para presentar el nuevo centro de servicios de interpretación en lengua de signos americana (ASL), traducción y subtitulado. El centro, junto con la reanudación el año pasado de las operaciones de servicios en lengua de signos americana (ASL) y español de Sorenson, simboliza el compromiso de la empresa con la conexión entre personas, empresas y comunidades, mientras amplía simultáneamente las oportunidades económicas, de empleo y colaboración de la comunidad en la isla.



"El nuevo centro de Sorenson respalda los servicios comunicativos de base tecnológica fundamentales que brindamos que conectan a nuestros clientes. El centro también servirá como punto de reunión para la comunidad, un lugar especial y sinérgico en el que se generan ideas", ha afirmado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson. "Reconocemos los aportes de los miembros de nuestro entregado equipo y nuestros socios en Puerto Rico, y estamos deseando colaborar en el futuro mientras continuamos atendiendo a clientes individuales, empresas locales, gobierno y grupos defensores".

Actualmente, en todas las líneas de servicios, Sorenson conecta más de 140 millones de conversaciones al año en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. El centro puertorriqueño de Sorenson servirá como apoyo operativo en el Caribe para ayudar en la expansión de los servicios lingüísticos accesibles e inclusivos de la empresa.

Para celebrar la apertura del centro de Puerto Rico, y como demostración del compromiso continuo de la empresa con la diversidad lingüística, Sorenson ha anunciado hoy una nueva función: el botón de español en VRS. La función proporciona a las personas sordas que realizan llamadas en cualquier terminal que permita VRS una opción sencilla de elegir si la siguiente llamada VRS utiliza un intérprete en español o inglés.

Sorenson, que cuenta con dos décadas de experiencia en el trabajo con personas sordas, con dificultades de audición y diversas que han sido ignoradas frecuentemente, se guía por una misión global de atender a las personas y comunidades subrepresentadas, incluidas las de Puerto Rico.

"Sé de primera mano lo transformadores que son los servicios de interpretación y subtitulado para las personas sordas. Estos servicios me han ofrecido una accesibilidad e inclusión verdaderas, lo que, a su vez, me ha proporcionado oportunidades de crecimiento personal y profesional. No puedo imaginar mi vida actual sin estos valiosos servicios lingüísticos", ha declarado Lance Pickett, director de Relaciones de Sorenson.

Sorenson pretende ampliar su paquete de servicios lingüísticos, los cuales apoyarán la diversidad empresarial y lograrán un impacto económico en Puerto Rico mediante diversas iniciativas, incluidos el estímulo a las empresas para que contraten a personas diversas, el aumento de la accesibilidad de productos a comunidades desatendidas, la colaboración con proveedores pertenecientes a minorías y la creación de relaciones con organismos de defensa para apoyar los derechos civiles.

Ver en ASL.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que apoyamos. Conforme al Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa de propietarios minoritarios que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo mejoramos la conexión humana, visit Sorenson.com o es.sorenson.com.