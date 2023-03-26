知名投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 ZTO Express (Cayman) Inc. 投資者就 ZTO 證券集體訴訟調查狀況提出諮詢

紐約, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE：ZTO) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 ZTO 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 ZTO 證券，您可能有權獲得賠償，且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資人追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12595 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 3 月 2 日，市場分析機構 Grizzly Research 发布了一份關於 ZTO Express 的報告，名為「ZTO Express Inc. (NYSE： ZTO): 中國「最優秀」的物流公司實為「作秀最優秀」；我們相信財務報表是虛假的，內部人員正在侵吞公司資產。」報告指稱，ZTO Express 在其證券交易委員會（「SEC」）的申報中，對各種財務指標進行虛假操作，包括低估收入和高估淨利潤。此外，報告還聲稱，ZTO Express 少報員工以降低成本，其利用「虛假網路合作夥伴收購來豐富內部人員」，並進行未公開的相關交易。

受此消息影響，ZTO Express 的美國存託憑證（「ADR」）盤中交易價格下跌 1.06 美元，跌幅 4.32%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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