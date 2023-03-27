LeddarTech 发布了最新的低层融合和感知产品 LeddarVision Premium Surround，支持汽车 2/2+ 级 ADAS 应用

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魁北克市, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家提供最灵活、最稳健和最准确 ADAS 和 AD 软件技术的全球领军企业，宣布其自 12 月以来推出的第三款产品 LeddarVision™ Surround (LVS-2+)。该产品是一款关于全面融合和感知的软件堆栈，支持高级环视 L2/L2+ ADAS 高速公路辅助和五星级 NCAP 2025/GSR 2022 安全应用。



LeddarVision Surround (LVS-2+) 是一款最新的低层传感器融合和感知产品，该产品的搭建基础为 LeddarTech 的获奖软件 LeddarVision。LVS-2+ 的推出扩展了该公司现有的 LeddarVision Front-Entry LVF-E 和 Front-High LVF-H 系列产品。这些产品囊括了从入门级到高级 ADAS 应用。

LVS-2+ 对 LVF 前视产品系列进行了有效扩展，配置从原来的一个摄像头 + 两到五个雷达 (1V2R-1V5R) 的传感器配置升级为五个摄像头 + 五个雷达 (5V5R)。升级版配置支持 ADAS 功能，如交通拥堵和高速公路辅助应用，实现自动变道、超车和扩大速度范围的自适应巡航控制。

高性能和低成本

LeddarVision 的低层融合 (LLF) 技术提高了性能极限，拓宽了传感器的有效范围。



低层融合对摄像头和雷达模式的结合进行了优化，以较低的总传感成本降低每种模式的要求，实现系统的高性能。



凭借在高速公路上物体分离和纵向位置测量方面的卓越精度，实现更高性能的自适应巡航控制。



L2/L2+ 高速公路辅助包括时速高达 160 公里/小时的自适应巡航控制、车道居中控制、主动变道辅助、交通拥堵辅助和高速公路辅助（包括支持自动变道）。



安全

LVS-2+ 解决了五星级 NCAP 2025/GSR 2022 安全应用问题。



包括内置冗余功能，以应对传感器故障、信号衰减和信号冲突等情况。



LVS-2+ 支持用于设计运行范围 (ODD) 分析的全局属性检测、传感器覆盖和运行状况监测功能。



灵活和可扩展

支持入门级到高级 ADAS 高速公路辅助 2/2+ 级应用的全面环视融合和感知软件平台。



可通过以下方式获得样品：请联系 LeddarTech 以获取 LVS-2+ 的“A”样品以及 LVF-E 和 LVF-H 产品的“A”样品。预计在 2023 年第三季度末可获取 LVS-2+ 的“B”样品。

LeddarTech 首席执行官 Charles Boulanger 表示，“LeddarTech 致力于为汽车 1-2 级供应商以及 OEM 提供软件解决方案和产品，支持升级版安全功能，降低整体开发成本。”Boulanger 先生总结称“去年 12 月，我们发布了用于入门级到高级 ADAS 安全和高速公路辅助 L2/L2+ 应用的 LVF 产品。我们仍将一如既往地开发产品。我们的最新产品 LeddarVision Surround (LVS-2+) 为客户提供了更多软件产品的选择，这些产品通过这种高性能、低成本的可扩展低层融合和感知软件堆栈解决更多安全问题。”

2023 年 3 月 27 日，LeddarTech 在 Automotive Tech.AD Berlin 上正式发布了 LVS-2+。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家成立于 2007 年的全球性软件公司，开发并提供全面感知软件解决方案，以支持 ADAS 和自动驾驶应用的部署。LeddarTech 的汽车级软件应用高级人工智能和计算机视觉算法来生成高度精确的 3D 环境模型，从而获得更优质的决策和更安全的导航。OEM 和 1-2 级供应商可利用这种高性能、可扩展、低成本的技术，高效地实施汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已获得或申请了 150 多项专利，以增强 ADAS 和 AD 功能。对车辆周围环境更灵敏的感知对于实现更安全、更高效、更可持续和更实惠的全球移动至关重要：推动着 LeddarTech 打造最广泛采用的传感器融合和感知软件方案。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com 或关注 LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

联系人：

LeddarTech Inc. 全球营销、通讯和投资者关系副总裁，Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式及网址：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 及相关标识均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标记是或可能是商标或注册商标，用于识别其各自所有者的产品或服务。

此公告附带的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7f20647-203a-42b4-b015-cedc2086ded5 上获取