LeddarTech 發佈了最新的低層融合和感知產品 LeddarVision Premium Surround，支援汽車 2/2+ 級 ADAS 應用

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

魁北克市, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家提供最靈活、最穩健和最準確 ADAS 和 AD 軟件技術的全球領軍企業，宣佈其自 12 月以來推出的第三款產品 LeddarVision™ Surround (LVS-2+)。該產品是一款關於綜合融合和感知的軟件堆棧，支援高級環視 L2/L2+ ADAS 高速公路輔助和五星級 NCAP 2025/GSR 2022 安全應用。



LeddarVision Surround (LVS-2+) 是一款最新的低層傳感器融合和感知產品，該產品的搭建基礎為 LeddarTech 的獲獎軟件 LeddarVision。LVS-2+ 的推出擴展了該公司現有的 LeddarVision Front-Entry LVF-E 和 Front-High LVF-H 系列產品。這些產品囊括了從入門級到高級 ADAS 應用。

LVS-2+ 對 LVF 前視產品系列進行了有效擴展，配置從原來的一個鏡頭 + 兩到五個雷達 (1V2R-1V5R) 的傳感器配置升級為五個鏡頭 + 五個雷達 (5V5R)。升級版配置支援 ADAS 功能，如交通擁堵和高速公路輔助應用，實現自動變道、超車和擴大速度範圍的自適應巡航控制。

高性能和低成本

LeddarVision 的低層融合 (LLF) 技術提高了性能極限，拓寬了傳感器的有效範圍。



低層融合對鏡頭和雷達模式的結合進行了優化，以較低的總傳感成本降低每種模式的要求，實現系統的高性能。



憑藉在高速公路上物體分離和縱向位置測量方面的卓越精度，實現更高性能的自適應巡航控制。



L2/L2+ 高速公路輔助包括時速高達 160 公里/小時的自適應巡航控制、車道居中控制、主動變道輔助、交通擁堵輔助和高速公路輔助（包括支援自動變道）。



安全

LVS-2+ 解決了五星級 NCAP 2025/GSR 2022 安全應用問題。



包括內置冗餘功能，以應對傳感器故障、信號衰減和信號衝突等情況。



LVS-2+ 支援用於設計運行範圍 (ODD) 分析的全局屬性檢測、傳感器覆蓋和運行狀況監測功能。



靈活和可擴展

支援入門級到高級 ADAS 高速公路輔助 2/2+ 級應用的綜合環視融合和感知軟件平台。



可透過以下方式獲得樣品：請聯繫 LeddarTech 以獲取 LVS-2+ 的「A」樣品以及 LVF-E 和 LVF-H 產品的「A」樣品。預計在 2023 年第三季度末可獲取 LVS-2+ 的「B」樣品。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示，「LeddarTech 致力於為汽車 1-2 級供應商以及 OEM 提供軟件解決方案和產品，支援升級版安全功能，降低整體開發成本。」Boulanger 先生總結稱「去年 12 月，我們發佈了用於入門級到高級 ADAS 安全和高速公路輔助 L2/L2+ 應用的 LVF 產品。我們仍將一如既往地開發產品。我們的最新產品 LeddarVision Surround (LVS-2+) 為客戶提供了更多軟件產品的選擇，這些產品透過這種高性能、低成本的可擴展低層融合和感知軟件堆棧解決更多安全問題。」

2023 年 3 月 27 日，LeddarTech 在 Automotive Tech.AD Berlin 上正式發佈了 LVS-2+。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是一家成立於 2007 年的全球性軟件公司，開發並供應綜合感知軟件解決方案，從而實現 ADAS 和自動駕駛應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用高級人工智能和計算機視覺算法來生成高度精確的 3D 環境模型，實現更佳的駕駛決策和更安全的導航。OEM 和 1-2 級供應商可利用這種高性能、可擴展、低成本的技術，高效地實施汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責的多項遙感創新已獲得或申請了 150 多項專利，以增強 ADAS 和 AD 功能。為使全球的汽車機動性更安全、更有效率、可持續發展並且價格可負擔，對周圍環境更靈敏的感知能力至關重要，正是這一點推動 LeddarTech 成為被最廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案。

如欲瞭解 LeddarTech 其他資訊，可造訪 www.leddartech.com 或關注 LinkedIn、Twitter、Facebook 以及 YouTube。

聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、通訊與投資者關係副總裁，Daniel Aitken

電話：+ 1-418-653-9000 分機 232 daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡方式與網址：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 及相關標識均為 LeddarTech Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記是或可能是商標或註冊商標，用於識別其各自所有者的產品或服務。

此公告附帶的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7f20647-203a-42b4-b015-cedc2086ded5 上獲取