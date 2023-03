English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.3.2023 KLO 9:00

Huhtamäen pääomamarkkinapäivä 2023: Päivitetty kannattavan kasvun strategia 2030

Huhtamäki järjestää pääomamarkkinapäivän Espoossa tiistaina 28.3.2023 klo 13.00 alkaen. Tilaisuudessa yhtiö esittelee päivitetyn, vuoteen 2030 ulottuvan strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset päämääränsä.

Päivitetty strategia

Huhtamäki on maailmanlaajuinen elintarvike- ja päivittäistavarapakkausten markkina- ja teknologiainnovaatioiden johtaja. Pakkausteollisuus on maailmalaajuisessa muutoksessa kuluttajaodotusten muuttuessa erityisesti vastuullisten pakkausvaihtoehtojen ja -teknologioiden kehityksen myötä. Tämä luo Huhtamäelle kannattavia kasvumahdollisuuksia. Muutoksen hyödyntämiseksi yhtiön päivitetty vuoteen 2030 ulottuva strategia keskittyy neljään osa-alueeseen: kannattavien ydinliiketoimintojen kasvattamiseen, vastuullisten blueloop™ innovaatioiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, maailmanlaajuisten toimintojen suorituskyvyn ensiluokkaisuuteen ja transformaation toteuttamiseksi tarvittaviin strategisiin kyvykkyyksiin investoimiseen.

“Aloitimme vuoteen 2030 tähtäävän muutosmatkamme vuonna 2020. Jatkuvista markkinahäiriöistä huolimatta olemme edistyneet taloudellisissa ja vastuullisuuteen liittyvissä tavoitteissamme erinomaisesti. Päivitämme strategiaamme transformaation vauhdittamiseksi ja hyödyntääksemme näkemämme merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet. Investoimme kolmeen avainteknologiaamme: kuituun, kartonkiin ja joustopakkauksiin. Pakkausalan tulevaisuus on vastuullisissa innovaatiossa, ja teknologiajohtajuutemme myötä meillä on erinomaiset edellytykset voittaa”, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé sanoo.

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät

Huhtamäki on myös tarkistanut pitkän aikavälin (viiden vuoden) taloudelliset päämääränsä osana päivitettyä strategiaa:

Vertailukelpoinen kasvu: 5-6%

Oikaistu liikevoittoprosentti: 10-12%

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI): 13-15%

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2-3

Osinkosuhde: 40-50%

Suora videolähetys

Pääomamarkkinapäivää voi seurata osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2023-cmd . Esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.huhtamaki.com/investors . Tallenne esityksistä on saatavilla verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä







Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloop™ pakkausratkaisumme ovat maailmanlaajuisesti johtavia ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets -aloitteen mukaiset varmennetut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.