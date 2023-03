English Finnish

ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

27.3.2023 KLO 9.00

Orionin uuden organisaatiorakenteen mukaiset liikevaihdon vertailutiedot vuodelta 2022 ja muutos laskentakäytännössä 1.1.2023 alkaen

Orion Oyj julkistaa tilintarkastamattomat uuden organisaatiorakenteen mukaiset liikevaihdon vertailutiedot vuodelta 2022. Orion erittelee liikevaihdon uuden organisaatiorakenteen mukaisesti osavuosikatsauksesta 1-3/2023 alkaen.

Orionin uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2023. Uudessa organisaatiorakenteessa Orionilla on viisi tulosyksikköä, joiden mukaan liikevaihto eritellään. Tulosyksiköt ovat Innovative Medicines, Branded Products, Generics and Consumer Health, Animal Health sekä Fermion. Näiden lisäksi liikevaihdon yhteydessä raportoidaan erä ”Kurssierot ja muut toiminnot”, joka sisältää pääasiassa valuuttakurssimuutosten vaikutukset Orionin liikevaihtoon.

Uuden organisaatiorakenteen ja liikevaihdon erittelyn lisäksi Orion on muuttanut 1.1.2023 alkaen laskentakäytäntöään siirtämällä hallinnon kuluihin tietohallintoon liittyviä kuluja, jotka on aiemmin raportoitu myytyjen suoritteiden kuluina, myynnin ja markkinoinnin kuluina tai tutkimus- ja kehityskuluina. Muutos ei vaikuta konsernin raportoituihin keskeisiin tunnuslukuihin, liikevoittoon eikä taseeseen, mutta nostaa aiemmin raportoituja vuoden 2022 hallinnon kuluja 6,6 miljoonaa euroa ja laskee vastaavasti myytyjen suoritteiden kuluja, myynnin ja markkinoinnin kuluja sekä tutkimus- ja kehityskuluja.

Oikaistut tiedot vuodelta 2022 ovat alla olevissa taulukoissa.

Uuden organisaatiorakenteen mukaiset liikevaihdon vertailutiedot vuodelta 2022

LIIKEVAIHDON ERITTELY VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN milj. EUR 1-3/22 4-6/22 7-9/22 10-12/22 Innovative Medicines 22,1 21,9 246,6 38,8 Branded Products 73,3 76,3 61,4 67,4 Generics and Consumer Health 145,2 137,1 132,7 142,2 Animal Health 13,2 17,7 34,4 33,6 Fermion 20,2 15,8 16,6 16,1 Kurssierot ja muut toiminnot -3,5 14,8 0,0 -3,5 Yhteensä 270,6 283,7 491,8 294,5





LIIKEVAIHDON ERITTELY KATSAUSKAUSITTAIN milj. EUR 1-3/22 1-6/22 1-9/22 1-12/22 Innovative Medicines 22,1 44,0 290,7 329,4 Branded Products 73,3 149,6 211,1 278,5 Generics and Consumer Health 145,2 282,3 415,0 557,2 Animal Health 13,2 30,9 65,3 98,9 Fermion 20,2 36,1 52,7 68,7 Kurssierot ja muut toiminnot -3,5 11,3 11,3 7,8 Yhteensä 270,6 554,3 1 046,1 1 340,6

Oikaistut tuloslaskelman luvut vuodelta 2022

1-3/22



4-6/22



7-9/22



10-12/22



milj. EUR Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Myytyjen suoritteiden kulut -106,1 -105,5 -110,2 -109,6 -136,1 -135,5 -139,3 -138,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut -48,4 -48,1 -51,5 -51,2 -51,4 -51,1 -59,1 -58,7 Tutkimus- ja kehityskulut -32,1 -31,5 -28,6 -28,0 -36,3 -35,7 -38,8 -38,0 Hallinnon kulut -12,9 -14,5 -13,2 -14,6 -24,8 -26,3 -17,9 -20,0





1-3/22



1-6/22



1-9/22



1-12/22



milj. EUR Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Myytyjen suoritteiden kulut -106,1 -105,5 -216,3 -215,1 -352,4 -350,6 -491,7 -489,0 Myynnin ja markkinoinnin kulut -48,4 -48,1 -99,9 -99,3 -151,2 -150,4 -210,3 -209,1 Tutkimus- ja kehityskulut -32,1 -31,5 -60,7 -59,5 -97,0 -95,2 -135,8 -133,2 Hallinnon kulut -12,9 -14,5 -26,1 -29,1 -50,9 -55,4 -68,8 -75,4

