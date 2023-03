English French

Nanterre, le 27 mars 2023

VINCI remporte deux nouveaux projets routiers majeurs

en Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Deux infrastructures de transport stratégiques

Un montant total d’environ 240 millions d’euros

Seymour Whyte, filiale de VINCI Construction en Australie, a remporté deux nouveaux contrats auprès de l’agence gouvernementale Transport for New South Wales (TfNSW) d’une valeur totale de près de 385 millions de dollars australiens (environ 240 millions d’euros) :

Dans le cadre d’un projet global visant à prolonger la M1 Pacific Motorway de 15 km pour réaliser le « tronçon manquant » entre Sydney et Brisbane, Seymour Whyte va construire la section nord de 5 kilomètres de cette autoroute qui contournera la ville de Heatherbrae. Ce contrat en conception-construction sera éligible à l’obtention des mentions « Excellent » pour la conception et « tel que construit » (As-Constructed) pour la livraison auprès de l’Infrastructure Sustainability Council (ISC) (Australie et Nouvelle-Zélande).





Dans l’ouest de Sydney, Seymour Whyte participera au projet de modernisation d’une section de longueur de 6,5 km de Mulgoa Road, en groupement avec Turnbull Engineering et le client Transport for New South Wales. Mulgoa Road est une artère clé reliant la communauté de Penrith au Grand Sydney, avec un trafic de 52 000 véhicules par jour. Les travaux consistent à élargir à six voies un tronçon de Mulgoa Road et créer des voies prioritaires pour les transports publics ainsi que des couloirs dédiés à la mobilité douce.





