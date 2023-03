Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest

Mandag den 24. april 2023, kl. 17.00

i Tivoli Congress Center

Arni Magnussons Gade 2-4

1577 København V

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer

3. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2023

4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

Afdelingerne Globale obligationer KL, HøjrenteLande KL, Virksomhedsobligationer Højrente KL, Bæredygtige Obligationer KL og dertilhørende andelsklasser – Fjernelse af muligheden for at udbetale en del af formuen som udbytte. Bemyndigelse til bestyrelsen til at anmelde det vedtagne til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af vedtagne forslag.

Johan Gaunitz har fremsat nedenstående forslag:

Indførelse af stemmebegrænsning

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægterne er professionelt bestyrelsesmedlem Per Skovsted, økonomidirektør Kim Balle og direktør Astrid Simonsen Joos.

Bestyrelsen foreslår genvalg af professionelt bestyrelsesmedlem Per Skovsted, økonomidirektør Kim Balle og direktør Astrid Simonsen Joos.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt

Dagsorden med bilag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest vil frem til afholdelse af den ordinære generalforsamling være tilgængelig på Nordea Invests hjemmeside https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling .

Tilmelding og fuldmagtsafgivelse

Ønsker man som investor at deltage på den ordinære generalforsamling, kan registrering af tilmelding ske på investorportalen via https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling .

Har man som investor ikke mulighed for at deltage på den ordinære generalforsamling, har man ret til at deltage ved fuldmægtig eller give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på sine vegne. Registrering af fuldmagtsafgivelse kan ske på investorportalen via https://www.nordeafunds.com/da/generalforsamling .

Tilmelding og fuldmagtsafgivelse skal være Euronext Securities (tidligere VP Securities) i hænde eller registreret på investorportalen senest onsdag den 19. april 2023.

Det er alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som mindst en uge forud for den ordinære generalforsamling er noteret på navn i foreningens ejerbog, dvs. senest mandag den 17. april 2023.

Adgangskort

Ved tilmelding kan man vælge at bestille adgangskort til fremsendelse pr. e-mail, alternativt kan man få udleveret adgangskort ved indgangen til den ordinære generalforsamling.

På dagen for den ordinære generalforsamling vil der være åbent for udlevering af adgangskort fra kl. 16.15 og for registrering af fremmøde fra kl. 16.30.

Yderligere information

I forlængelse af den ordinære generalforsamling vil Investeringsekspert Lars-Kristian Olsen holde et oplæg om, hvilke forventninger, man som investor kan have til de fremtidige afkast i et investeringsmiljø, der fortsat er præget af stigende renter, samt give et indblik i, hvordan Nordea arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed.

Foreningens årsrapport for 2022 kan downloades på https://www.nordeafunds.com/da/downloads .

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nordea Invest