Spryker et Publicis Sapient annoncent un partenariat pour booster la composabilité

BERLIN et NEW YORK, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la principale plateforme de commerce composable pour les cas d'utilisation complexes du commerce en B2B, Enterprise Marketplaces et Thing Commerce, et Publicis Sapient , une société de transformation numérique des entreprises, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour rendre la composabilité plus accessible aux entreprises. Spryker associera sa plateforme de commerce composable à l'expertise approfondie de Publicis Sapient dans la fourniture d'expériences numériques à l'échelle de l'entreprise.



De nos jours, les entreprises mondiales sont confrontées à des attentes élevées de la part des clients, à des cas d'utilisation complexes et à des marchés en constante évolution. Les architectures monolithiques n'ont pas l'agilité requise pour s'adapter à ces défis modernes. La plateforme composable de Spryker, conçue pour les cas d'utilisation complexes, propose une approche de pointe qui offre aux entreprises la flexibilité requise pour s'adapter à l'incertitude. Si l'on ajoute à cette dynamique la vaste expérience de Publicis Sapient dans la conception et la mise en œuvre de plateformes numériques complexes, les entreprises clientes auront entre leurs mains les outils nécessaires pour accélérer leur transformation numérique et offrir des expériences de commerce numérique exceptionnelles.

« Ce partenariat réunit nos expertises pour permettre aux entreprises clientes de garder une longueur d'avance sur la concurrence et d'atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à des solutions innovantes et axées sur la technologie », a déclaré Jon Panella, Vice-Président du groupe, Global Commerce Practice chez Publicis Sapient. « La composabilité de Spryker permet aux entreprises de créer des plateformes de commerce hautement élaborées et évolutives, garantissant ainsi une stratégie de commerce numérique pérenne. Ensemble, nous allons permettre à nos entreprises clientes d'atteindre l'excellence numérique et de stimuler la croissance et l'innovation dans leurs activités. »

Les connaissances spécifiques de Publicis Sapient dans le secteur et les informations analytiques qu'elle possède permettent à l'entreprise de créer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins uniques de chaque client. En outre, son envergure mondiale garantit la capacité de fournir des solutions à grande échelle, partout dans le monde. Sa pratique du commerce est spécialisée dans la création d'expériences de commerce numérique exceptionnelles qui dynamisent les ventes et stimulent l'engagement des clients.

« Nous sommes ravis de nous associer à Publicis Sapient, dont la vaste expérience et la capacité d'adaptation à l'échelle mondiale font du conseil numérique un partenaire idéal pour nous », a déclaré Boris Lokschin, co-fondateur et PDG de Spryker. « Grâce à l'association avec Publicis Sapient, les entreprises clientes de Spryker peuvent tirer parti de la vaste expérience de l'entreprise dans la conception et la mise en œuvre de plateformes de commerce numérique pour créer des expériences client améliorées qui stimulent l'engagement et le chiffre d'affaires. Nous sommes impatients de collaborer avec Publicis Sapient pour créer des résultats au-delà de la technologie. »

À propos de Publicis Sapient

Publicis Sapient est une entreprise de transformation numérique. Nous établissons des partenariats avec des entités d'envergure mondiale pour aider les entreprises à créer et à maintenir un avantage concurrentiel dans un univers où la présence du numérique ne cesse de s'accroître. Nous opérons grâce à nos capacités d'expertise en terme de RAPIDITÉ : Stratégie, Produit, Expérience, Ingénierie et Données et IA, qui, combinées à notre culture de la curiosité et à notre connaissance approfondie du secteur, nous permettent d'avoir un impact significatif sur les activités de nos clients en réinventant les produits et les expériences que leurs clients apprécient véritablement. Notre approche agile et axée sur les données donne aux entreprises de nos clients les outils nécessaires pour s'engager dans le changement, faisant du numérique le cœur de leur façon de penser et de ce qu'elles font. Publicis Sapient est le pôle de transformation digitale de Publicis Groupe qui compte 20 000 collaborateurs et plus de 50 bureaux dans le monde. Pour plus d'informations, consultez www.publicissapient.com .

À propos de Spryker

Spryker est la principale plateforme de commerce composable dédiée aux entreprises dotées de modèles commerciaux complexes qu'elle accompagne pour favoriser leur croissance, leur innovation et leur différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API, offre une approche de pointe qui donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour s'adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en facilitant un délai de rentabilité plus rapide tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes B2B et B2C Enterprise Marketplaces, Thing Commerce et Unified Commerce, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker a été reconnue par Gartner® comme 'Visionnaire' dans le Magic Quadrant ™ 2022 pour le commerce numérique et a également été classée « Strong Performer » dans The Forrester Wave™ : B2B Commerce Solutions, T2 2022 . Spryker est une société de technologie privée basée à Berlin et à New York.

