Sorenson para Zoom es el primer servicio ASL de retransmisión en video disponible en Zoom App Marketplace

SALT LAKE CITY, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Actualmente, Sorenson , proveedor líder de servicios de comunicación inclusivos para personas sordas, con problemas de audición y diversas, se ha unido a Zoom Video Communications, Inc. para proporcionar la primera aplicación que permite a los anfitriones solicitar interpretación en lengua de signos americana (ASL) para ofrecer servicios de interpretación en la plataforma de comunicación y colaboración de Zoom. Sorenson for Zoom está disponible en Zoom App Marketplace, lo que permite que los anfitriones de las reuniones integren sin problemas a un intérprete ASL en las reuniones de Zoom como participante activo en video y hacer que las reuniones virtuales sean más cómodas e inclusivas para las personas sordas o con dificultades de audición.



"Nos comprometemos a ofrecer servicios lingüísticos accesibles e inclusivos que brindan las herramientas que necesitan las personas para conversar en su lenguaje natural, lo que les proporciona una conexión real por medio de la comunicación. Nos sentimos orgullosos de la unión con Zoom en esta iniciativa para cumplir nuestra misión de hacer que las videollamadas sean más accesible para todos, incluidas las personas sordas y con dificultades de audición", afirmó Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson, que procesa 140 millones de llamadas en todos los idiomas y países cada año. "Como uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, estamos encantados de ser los precursores de este resultado sin precedentes y estamos deseando colaborar con Zoom en el futuro".

Sorenson para Zoom permite que los anfitriones de reuniones integren sin problemas a un intérprete ASL en llamadas a pedido sin tener la necesidad de programar servicios de interpretación ASL con antelación. Asimismo, la aplicación web de Sorenson permite que los anfitriones y participantes de reuniones Zoom inviten a un intérprete ASL a las reuniones a petición.

La plataforma de Zoom, de fácil manejo, está disponible en la mayoría de dispositivos y la aplicación Sorenson para Zoom puede descargarse en Zoom App Marketplace con solo un clic. Los intérpretes a petición facilitan que los propietarios sordos de negocios celebren reuniones remotas, que los padres sordos se reúnan con los profesores de forma remota, que las personas sordas que se encuentren en dos lugares diferentes realicen videollamadas con familiares y amigos, etc. Estos son algunos beneficios adicionales del uso de Sorenson para Zoom:

Los participantes sordos pueden ver su reunión y al intérprete en la misma ventana. No es necesario que estén cambiando entre el videoteléfono y la ventana de Zoom.

Tanto los participantes sordos como los intérpretes pueden ver las pantallas compartidas y el contenido de las reuniones, al mismo tiempo que se ven los unos a los otros.

Los intérpretes pueden ver los participantes de la reunión, lo que les permite identificar fácilmente a los hablantes y transmitir el contexto tácito.

Los intérpretes, que pueden verlo todo en la reunión, ahora podrán ver la pantalla compartida. Esto les permitirá una interpretación más precisa.

Los participantes oyentes también pueden ver al intérprete, de modo que pueden hacer pausas para dejarle tiempo para transmitir los mensajes.

Como primera aplicación de interpretación ASL de este tipo disponible en Zoom App Marketplace, Sorenson para Zoom se desarrolló como parte de una misión global para aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas. Sorenson sigue estando comprometida con la conexión de las personas para que sus relaciones puedan prosperar.

"Me encanta esta función", dijo Bárbara White, usuaria de Sorenson para Zoom de la escuela para sordos de California, en Fremont. "Es muy fácil de usar y nos permite ser lo más autónomos posible rápidamente al poder programar reuniones en Zoom. Además, es muy útil tenerlo en la pantalla en vez de en un monitor separado. Todos los intérpretes son de primera categoría y trabajan muy bien".

