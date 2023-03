CREDIT AGRICOLE SA : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2022 de Crédit Agricole S.A.

French English

Montrouge, le 27 mars 2023

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2022 de Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A. informe le public que les versions française et anglaise de son Document d’enregistrement universel et rapport financier annuel 2022 ont été déposées auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 mars 2023, sous le numéro D.23-0154. Ces documents sont disponibles sur le site Internet de Crédit Agricole S.A. aux adresses suivantes :

https://www.credit-agricole.com/finance/publications-financieres pour la version française,

https://www.credit-agricole.com/en/finance/financial-publications pour la version anglaise,

ainsi que sur le site Internet de l’AMF.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2022 1 ;

; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

la déclaration de performance extra financière ;





Le document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation.

1 A l’occasion de la finalisation des états financiers 2022, une erreur opérationnelle a été détectée en note 11.1 des comptes consolidés IFRS non audités de Crédit Agricole S.A. au 31/12/2022 publiés le 9 février 2023, relative à la juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti. Cette erreur opérationnelle est sans impact sur la comptabilisation de ces actifs et passifs financiers.

Cette évaluation à la juste valeur n’est pas utilisée pour la gestion des activités et des risques de la banque : les données présentées dans cette note répondent seulement à une norme comptable relative à la présentation de la juste valeur d’actifs et passifs comptabilisés au coût amorti (i.e. pour lesquels l’intention est de collecter essentiellement les flux de trésorerie contractuels sur la durée). La correction dans le présent Document d’enregistrement universel des justes valeurs des actifs et passifs au coût amorti au 31/12/2022 et 31/12/2021 n’a ainsi aucun impact sur les résultats, la solvabilité ou la liquidité de Crédit Agricole S.A. et du groupe Crédit Agricole.

Pièce jointe