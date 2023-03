Quadient SA - Quadient a enregistré une croissance solide de son chiffre d’affaires au T4 2022 et une amélioration de sa marge d’EBIT courant au S2 2022 à 15,2%. Croissance organique de l’EBIT courant attendue à environ 10% en 2023.

English French

Quadient a enregistré une croissance solide de son chiffre d’affaires au T4 2022 et une amélioration de sa marge d’EBIT courant au S2 2022 à 15,2%. Croissance organique de l’EBIT courant attendue à environ 10% en 2023.

Points clés

Chiffre d’affaires de 1 081 M€ , en hausse de 5,6% en données publiées et en croissance organique 0F 1 de 1,4%

, en hausse de 5,6% en données publiées et en Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 3,1% sur l’ensemble de l’année et représentent 69% du chiffre d’affaires du Groupe

sur l’ensemble de l’année et Croissance organique élevée au T4 à +3 , 1%, avec une croissance positive des trois solutions et de toutes les zones géographiques

avec une croissance positive des trois solutions et de toutes les zones géographiques L’EBIT courant1F2 a atteint 150 M€, en hausse de 2,2% en données publiées et en baisse organique3 de 4,8%. La marge d’EBIT courant2 est stable par rapport à 2021 à 14,3%, hors impact négatif de 5 M€ lié à la première application du principe comptable IFRIC, soutenue par une forte amélioration au S2 avec une marge à 16,1% hors IFRIC





Le résultat net part du Groupe s’élève à 13 M€ , après prise en compte de 70 M€ de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d’acquisition et à des dépréciations d’actifs immobiliers

, après prise en compte de 70 M€ de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d’acquisition et à des dépréciations d’actifs immobiliers L e flux de trésorerie disponible après investissements 4 2F a été solide, atteignant 70 M€ , malgré une hausse du financement du portefeuille d’équipements placés en leasing auprès des clients par rapport à 2021

2F , malgré une hausse du financement du portefeuille d’équipements placés en leasing auprès des clients par rapport à 2021 Endettement net réduit à 7 22 M€ au 31 janvier 2023, se traduisant par une amélioration du levier financier à 1 , 8x hors leasing 5

au 31 janvier 2023, se traduisant par une amélioration du Reflet du succès de l’évolution du profil du Groupe, le reporting a été simplifié et inclut désormais la publication d’un EBIT courant 2 par Solution

et inclut désormais la publication d’un EBIT courant par Solution Dividende proposé de 0,60 € par action au titre de l’exercice 2022, en hausse de 9% par rapport au dividende de l’exercice 2021





La guidance annuelle 2023 confirme les objectifs financiers de la période 2021-23

La croissance organique du chiffre d’affaires est attendue à c. 3% en 2023 . Sur l’ensemble de la période 2021-23, l’objectif d’un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires de 3% minimum est confirmé.

Sur l’ensemble de la période 2021-23, l’objectif d’un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires de 3% minimum est confirmé. La croissance organique3 de l’EBIT courant2 est attendue à c. 10% en 2023. Sur l’ensemble de la période 2021-23, l’objectif d’un taux de croissance organique annuel moyen6 de l’EBIT courant² à un niveau au moins égal à « mid-single digit » est également confirmé.

Paris, le 27 mars 2023,

Quadient S.A. (Euronext Paris: QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et ses résultats annuels 2022 (période close le 31 janvier 2023). Les résultats annuels 2022 ont été approuvés par le Conseil d’administration lors d’une réunion le 24 mars 2023.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré : « Alors que nous continuons à progresser dans l’exécution de notre stratégie Back to Growth, les résultats enregistrés cette année ont été marqués par une dynamique particulièrement favorable en fin d’exercice. Quadient a démontré sa capacité à se repositionner sur des marchés et des géographies clés et à faire évoluer son modèle économique vers un modèle récurrent d’abonnements tout en investissant dans des activités dans lesquelles son leadership est reconnu. Nous avons enregistré cette année une croissance organique modeste mais positive, avec un quatrième trimestre particulièrement soutenu dans toutes nos solutions. Dans le même temps, notre profitabilité opérationnelle s’est fortement améliorée au second semestre. Notre activité logicielle cloud a particulièrement bien performé, comme en témoigne la croissance organique de plus de 20% de la base de revenus récurrents annuels, ce qui s’illustre également par une croissance organique à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions. Nous avons fait évoluer notre modèle pour passer de la vente de licences de logiciels installés sur site vers la commercialisation de solutions en mode SaaS/cloud. Cette transition touche à sa fin, ce qui se traduit désormais par une amélioration de la profitabilité, comme l’illustrent les performances enregistrées au cours de la deuxième partie de l’année. Les solutions liées au courrier ont réalisé une performance remarquable en affichant une croissance organique pour la deuxième année consécutive, tout en maintenant un niveau de profitabilité élevé. Elles ont bénéficié de fortes ventes d’équipement et de ventes croisées record entre les solutions logicielles et les clients de l’activité courrier. Enfin, les consignes colis intelligentes ont délivré une croissance satisfaisante sur nos marchés européens. L’activité a été quelque peu affectée par des retards enregistrés dans le déploiement de certains projets dans les secteurs de la distribution et du résidentiel aux Etats-Unis, tandis que la croissance a été pénalisée par une base de comparaison particulièrement élevée au premier trimestre de l’année précédente.

Deux ans après avoir lancé la deuxième phase de notre plan stratégique, nous avons atteint un tournant décisif dans l’évolution du périmètre du Groupe avec la cession de nos dernières activités non stratégiques. Ceci se traduit par la disparition de notre segment « Opérations Annexes » et la simplification de notre reporting financier. Nous continuons de capitaliser sur notre plateforme unique de logiciels de pointe et d’équipements intelligents pour conduire le développement du Groupe de façon synergique et atteindre les objectifs que nous nous étions fixés à un horizon de trois ans. Notre modèle économique intégré reposant notamment sur des formules d’abonnements a démontré toute sa résilience dans l’environnement économique actuel. Nous faisons aussi la preuve de notre capacité à déployer l’étendue de notre gamme de produits auprès de nos plus de 440 000 entreprises clientes, grands comptes et PME, notamment en faisant du cross-selling et de l’up-selling. Quadient est aujourd’hui particulièrement bien placé pour continuer à faire croître ses revenus tout en améliorant sa profitabilité. »

UN BON T4 PORTE LA CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL A 1,4%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 1 081 millions d’euros à la fin de l’exercice 2022, ce qui représente une croissance organique de 1,4% par rapport à 2021. En données publiées, le chiffre d’affaires a crû de 5,6%, intégrant un effet de change positif de +6,2% (soit 64 millions d’euros) et un effet de périmètre négatif de -2,1% (soit -21 millions d’euros). Les changements de périmètre sont relatifs à l’acquisition de Beanworks en mars 2021, à la cession de l’activité de systèmes d’emballage automatique en juillet 2021, ainsi qu’aux cessions plus récentes des activités Graphiques dans les pays Nordiques et de l’activité Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Evolution des segments de reporting liés à l’information sectorielle et changements comptables

La cession des activités Graphiques dans les pays Nordiques et celle de l’activité Shipping en France ont marqué l’achèvement de la refonte du portefeuille des Opérations Annexes. Les activités résiduelles du segment Opérations Annexes sont constituées, pour l’essentiel, de solutions liées au courrier ainsi que de consignes colis intelligentes dans des zones géographiques secondaires. A compter de la publication des résultats annuels de l’exercice 2022, ces activités sont désormais intégrées dans les segments Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions.

La disparition du segment Opérations Annexes a conduit le Groupe à ne plus organiser son information sectorielle par zone géographique et à basculer vers une information sectorielle par Solution. Par conséquent, le Groupe publie désormais, en plus du chiffre d’affaires de chacune de ses Solutions, le résultat opérationnel courant2 correspondant. Ce nouveau reporting sectoriel est appliqué à compter de l’exercice 2022, une présentation pro-forma de l’exercice 2021 étant fournie à titre de comparaison.

En outre, au-delà de cette simplification de l’information sectorielle, le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’exercice 2022, a été affecté, tant au niveau du Groupe qu’à celui de chacune des Solutions, par l’application de la nouvelle règle comptable IFRIC concernant les investissements dans les activités logicielles cloud. Au niveau du Groupe, l’application de cette nouvelle règle a un impact négatif de 5 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’exercice 2022.

Chiffre d’affaires consolidé et EBIT courant2 par solution

Chiffre d’affaires consolidé

En millions d’euros 2022 2021

Pro forma(a) Variation Variation organique1 Intelligent Communication Automation 227 201 +12,8% +6,3% Mail-Related Solutions 757 710(a) +6,7% +0,1% Parcel Locker Solutions 91 86(a) +5,6% +0,4% Autres solutions cédées en 2022 5 27(a) (80,4)% +12,5% Total Groupe 1 081 1 024 +5,6% +1,4%

(a) Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions incluent désormais les activités précédemment comptabilisées dans les Opérations Annexes





EBIT courant et marge d’EBIT (a)

2022

(après application nouvelle règle IFRIC) 2022

(hors application nouvelle règle IFRIC) 2021 pro forma(b)

(hors application règle IFRIC) En million d’euros EBIT courant(c) Marge d’EBIT(c) EBIT courant(c) Marge d’EBIT(c) EBIT courant Marge d’EBIT Intelligent Communication Automation (10) (4,5)% (9) (4,1)% (3) (1,6)% Mail-Related Solutions 186 24,5% 189 25,0% 171 24,1% Parcel Locker Solutions (25) (27,8)% (25) (27,4)% (19) (22,0)% Other solutions divested in 2022 (0) (5,3)% (0) (5,3)% (2) (8,6)% Total Groupe 150 13,9% 155 14,3% 147 14,3%

(a) Hors charges liées aux acquisitions

(b) Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions incluent désormais les activités précédemment comptabilisées dans les Opérations Annexes

(c) En 2022, l’EBIT courant (ou résultat opérationnel courant) hors charges liées aux acquisitions ainsi que la marge d’EBIT courant ont été affectés par l’application de la règle comptable IFRIC concernant les investissements dans les activités logicielles cloud qui représente un impact négatif de 5 millions d’euros





Intelligent Communication Automation

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint 227 millions d’euros. Il a enregistré une croissance organique de 6,3% et une hausse de 12,8% en données publiées. Les revenus liés aux souscriptions ont continué de croître à deux chiffres, enregistrant une croissance organique de 18,5% sur l’ensemble de l’année, le quatrième trimestre ayant connu une accélération avec une croissance organique atteignant 22,1% par rapport au quatrième trimestre 2021. Une année record en termes de ventes croisées de modules logiciels auprès de clients de l’activité Mail-Related Solutions ainsi que la signature de plusieurs gros contrats sous forme d’abonnement (contrats d’une valeur supérieure à 1 million d’euros par an chacun) ont contribué à cette performance. De plus, les revenus générés par les solutions d’automatisation de la gestion des comptes clients et fournisseurs ont enregistré une croissance de plus de 50% au cours de l’exercice 2022. Au total, la demande pour les solutions cloud de Quadient est restée soutenue tout au long de l’exercice 2022, chacun des quatre trimestres de l’année ayant enregistré une croissance organique à deux chiffres de ses revenus liés aux souscriptions. Ces derniers représentent désormais 75% du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation en 2022 contre seulement 67% au cours de l’exercice 2021.

La proportion de clients abonnés en mode SaaS a continué de progresser, atteignant 80% à la fin de l’exercice 2022 contre 76% à la fin de l’exercice 2021, ce qui illustre les progrès réalisés dans le changement de modèle économique, basculant de la vente de licences de logiciels installés sur site vers une offre d’abonnement en mode SaaS/cloud. La base de revenus récurrents annuels a continué de progresser, atteignant le niveau record de 187 millions d’euros à la fin l’exercice 2022 contre 145 millions d’euros à la fin de l’exercice 2021, ce qui représente une croissance organique7 de 22%. La base de revenus récurrents annuels constitue un indicateur avancé de la croissance organique future des revenus liés aux souscriptions qui devrait connaître une nouvelle accélération en 2023.

Compte tenu de la forte augmentation des revenus liés aux souscriptions, le poids des ventes de licences a continué de décliner, ne représentant plus que 8% du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation. Les ventes de licences ont en effet enregistré une baisse organique de 37,6% au cours de l’exercice 2022, la transformation du modèle économique se rapprochant de son terme. L’impact négatif de cette phase de transition sur la croissance du chiffre d’affaires devrait par conséquent être dorénavant plus limité. Les revenus issus des services professionnels ont enregistré une légère baisse organique de 5,4% directement liée à l’évolution du mix produit.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint -10 millions d’euros, correspondant à un taux de marge opérationnelle2 rapporté au chiffre d’affaires de -4,5%. La profitabilité de l’activité Intelligent Communication Automation a été principalement affectée au premier semestre par le niveau d’inflation élevé pesant sur les frais de personnel, un retour à des dépenses de marketing normalisées dans la période post-Covid et les coûts additionnels liés au lancement de nouveaux modules dans quelques pays européens ciblés. La seconde moitié de l’exercice a connu une nette amélioration du résultat opérationnel courant, le taux de marge opérationnelle rapporté au chiffre d’affaires passant de -9,7% au premier semestre à +0,2% au second semestre grâce à une hausse des revenus et du taux de marge brute ainsi qu’à un contrôle serré des dépenses, la meilleure absorption de l’impact de l’inflation des salaires et une réduction des dépenses de déplacements professionnels. De plus, le changement de modèle économique en cours a continué de peser sur la profitabilité, tandis que, par rapport à l’an dernier, le premier semestre 2022 a également souffert d’une base de comparaison élevée due à la signature d’un important contrat de vente de licence au deuxième trimestre 2021.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Intelligent Communication Automation est attendu en amélioration en 2023. Il devrait profiter de l’augmentation de la profitabilité de la base installée, de la contribution progressive des hausses de prix et de la croissance des revenus. De plus, l’impact négatif du changement de modèle économique devrait continuer à s’estomper grâce au poids réduit des ventes de licences dans le chiffre d’affaires.

Mail-Related Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions s’est élevé à 757 millions d’euros en 2022, en croissance de 6,8% en données publiées et en croissance organique très légèrement positive (+0,1%). Mail-Related Solutions intègre désormais les activités liées au courrier des zones géographiques secondaires, activités précédemment incluses dans le segment Opérations Annexes et représentant un chiffre d’affaires de 51 millions d’euros. Il s’agit de la deuxième année consécutive de croissance organique, une performance remarquable pour l’activité Mail-Related Solutions, d’autant plus qu’elle se compare à un exercice 2021 qui avait été lui-même en croissance organique de 1,8% et que la Groupe a subi au second semestre 2022 des difficultés d’approvisionnement liées aux perturbations des chaînes logistiques. En termes de contributions par zone géographique, cette remarquable performance a été principalement tirée par la croissance organique enregistrée en Amérique du Nord tant en revenus liés aux souscriptions qu’en ventes d’équipements. Dans le même temps, les Principaux pays européens réalisaient des performances contrastées.

La bonne performance des ventes d’équipements s’est poursuivie au second semestre avec une croissance organique de 4,3%, sur l’ensemble de l’année alimenté notamment par une croissance organique particulièrement soutenue de 9,1% au quatrième trimestre. La stratégie de Quadient consistant à investir dans le renouvellement de son offre porte ses fruits comme en témoigne l’augmentation de la pénétration de la nouvelle génération de produits. Le taux de pénétration de cette nouvelle génération a de nouveau progressé pour atteindre 19,9% de la base installée fin 2022 contre 11,7% fin 2021. Le placement de nouveaux équipements remanufacturés est également en phase d’accélération, la proportion de produits remanufacturés atteignant 73% à la fin de l’exercice, bien au-delà de l’objectif de 50% que le Groupe s’était fixé pour 2023.

Parallèlement, les revenus liés aux souscriptions, qui représentent 69% du chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions, ont enregistré un repli organique limité de 1,7% au cours de l’exercice 2022. Cette robuste performance s’explique par la résilience de la base installée et par le fait que les contrats pluriannuels bénéficient pour une large part de formules d’indexation.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Mail-Related Solutions a atteint 186 millions d’euros en 2022, ce qui prend en compte un impact négatif d’environ 3 millions d’euros lié à l’application de la nouvelle règle comptable IFRIC concernant les investissements dans les activités logicielles cloud. Le taux de marge opérationnelle rapporté au chiffre d’affaires a atteint 24,5%. La profitabilité élevée de l’activité Mail-Related Solutions est d’autant plus remarquable que l’exercice 2022 a été marqué par un contexte de forte inflation et de coûts de transports restés à un niveau encore élevé. L’augmentation des synergies de coûts venant des ventes croisées records entre l’activité Software et les clients Mail-Related Solutions, l’attention particulière portée au contrôle des dépenses, l’augmentation continue du taux de placement d’équipements remanufacturés et les bénéfices tirés des formules d’indexation ont tous contribué à cette bonne performance.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions devrait rester solide au cours de l’exercice 2023, soutenu par un contrôle attentif des coûts, les perspectives positives sur le marché nord-américain et la poursuite attendue du placement de nouvelles générations d’équipements.

Parcel Locker Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint 91 millions d’euros en 2022, en hausse de 5,6% en données publiées et en croissance organique de 0,4%. Parcel Locker Solutions intègre désormais les activités liées aux consignes colis intelligentes des zones géographiques secondaires, activités précédemment incluses dans le segment Opérations Annexes et représentant un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros.

Les ventes d’équipement et de licences ont enregistré une baisse organique de 12,6%. La croissance a été affectée, d’une part, par une base de comparaison élevée correspondant à la dernière phase de déploiement d’un important contrat avec un distributeur nord-américain au premier trimestre 2021 et, d’autre part, par des retards dans le déploiement de consignes dans les secteurs de la distribution et du résidentiel aux Etats-Unis.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 10,0% grâce à la poursuite du déploiement de contrats existants, à un taux d’utilisation élevé des consignes, qui atteignait 64% fin 2022, et à l’indexation des tarifs s’appliquant à la base installée. Les revenus liés aux souscriptions représentent 59% du chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions.

Le déploiement d’un nouveau réseau ouvert de consignes colis intelligentes au Royaume-Uni, lancé en juin 2022, monte en puissance. DPD, DHL et Evri ont tous trois officiellement annoncé qu’ils utiliseraient ce réseau de consignes pour la livraison de leurs colis, tandis qu’un quatrième transporteur a également récemment rejoint le réseau. L’objectif visé pour le déploiement de ce réseau est d’atteindre 5 000 consignes installées au cours des prochaines années.

A la fin de l’exercice 2022, la base installée atteignait plus de 18 000 consignes intelligentes dans le monde.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint -25 millions d’euros en 2022, correspondant à un taux de marge opérationnelle rapporté au chiffre d’affaires de -27,8%. La marge opérationnelle de la base installée s’élève à 12,5% contre 11,3% en 2021. En 2022, la profitabilité a été affectée par plusieurs facteurs non récurrents :

i) l’augmentation des coûts en lien avec le développement et le lancement de nouveaux produits,

ii) les coûts commerciaux et de premiers déploiements associés au démarrage du nouveau réseau ouvert au Royaume-Uni,

iii) des retards dans le déploiement de consignes dans les secteurs de la distribution et du résidentiel aux Etats-Unis.





La profitabilité est attendue en hausse en 2023. Cette hausse devrait être soutenue par la baisse des coûts de transport, une réduction des dépenses associées aux lancements de produits comme au démarrage du réseau ouvert britannique, ainsi que par l’augmentation de la profitabilité de la base installée et les bénéfices progressifs tirés de la hausse des tarifs.

Chiffre d’affaires par zone géographique

En millions d’euros 2022 2021 Variation Variation organique1 Amérique du Nord 599 519 +15,4% +3,0% Principaux pays européens(a) 372 376 (1,0)% (1,4)% International(b) 110 128 (14,7)% +3,6% Total Groupe 1 081 1 024 +5,6% +1,4% (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

(b) Le segment International regroupe les activités Intelligent Communication Automation, Mail-Related Solutions et de Parcel Locker Solutions en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens ainsi que les autres solutions cédées en 2022, précédemment enregistrées en Opérations Annexes.

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord (55% du chiffre d’affaires du Groupe) s’est élevé à 599 millions d’euros, en croissance organique de 3,0% et de 15,4% en données publiées. Le niveau soutenu des ventes d’équipements en Mail-Related Solutions ainsi qu’une forte contribution de l’activité Intelligent Communication Automation ont été les principaux moteurs de la croissance enregistrée dans la région. La pénétration des solutions logicielles cloud continue d’être soutenue par le succès des ventes croisées, les deux tiers des nouveaux clients de l’activité Intelligent Communication Automation étant issus de la base de clients de l’activité Mail-Related Solutions. Les solutions d’automatisation de la gestion des comptes clients et fournisseurs ont également connu une forte croissance, contribuant à la bonne performance d’ensemble de la région. L’activité Parcel Locker Solutions, en revanche, a pâti de retards dans le déploiement de projets dans les secteurs de la distribution et du résidentiel mais aussi d’une base de comparaison élevée correspondant à la dernière phase de déploiement d’un important contrat avec un distributeur nord-américain au premier trimestre 2021.

Les Principaux pays européens (34% du chiffre d’affaires du Groupe) ont réalisé un chiffre d’affaires de 372 millions d’euros, ce qui représente un faible repli organique de 1,4%. La performance a été contrastée selon les pays et selon les activités. L’activité Mail-Related Solutions a enregistré un bon niveau de ventes d’équipements dans la plupart des pays européens hormis la France. Au sein de l’activité Intelligent Communication Automation, la pénétration des solutions récemment lancées d’automatisation de la gestion des comptes clients et fournisseurs a commencé à contribuer à la croissance mais la baisse des ventes de licences résultant du changement de modèle économique a continué de peser. L’activité Parcel Locker Solutions a été le principal contributeur à la croissance (+c.50% de croissance organique), bénéficiant de la poursuite du déploiement de contrats récemment signés, notamment en France.

Le segment International (10% du chiffre d’affaires du Groupe) a atteint 110 millions d’euros, enregistrant une croissance organique de 3,6% principalement grâce à la bonne dynamique développée par les activités Intelligent Communication Automation et Parcel Locker Solutions.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2022

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 288 millions d’euros au quatrième trimestre 2022, en croissance publiée de 5,5% et en croissance organique de 3,1% par rapport au quatrième trimestre 2021. Les trois Solutions ont toutes contribué à cette performance, démontrant une accélération de la croissance au cours de l’année écoulée.

En millions d’euros T4 2022 T4 2021

Pro forma Variation Variation organique 1 Intelligent Communication Automation 61 54 +13,1% +9,0% Mail-Related Solutions 202 193 +4,9% +0,9% Parcel Locker Solutions 25 23 +9,6% +7,5% Autres solutions cédées en 2022 0 4 (100)% (100)% Total Groupe 288 273 +5,5% +3,1%

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint 61 millions d’euros au quatrième trimestre 2022, enregistrant une performance soutenue après un troisième trimestre moins dynamique. La croissance organique du quatrième trimestre s’est en effet élevée à 9,0%, la croissance organique des revenus liés aux souscriptions ayant atteint son niveau le plus élevé de l’année au cours du quatrième trimestre, à +22,1%, compensant largement la baisse des ventes de licences.

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions a continué de faire preuve de beaucoup de résilience, atteignant 202 millions d’euros au quatrième trimestre, ce qui représente une croissance organique de 0,9%. L’activité a bénéficié de la réduction de son carnet de commandes malgré la persistance des difficultés rencontrées par les chaînes d’approvisionnement.

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint 25 millions d’euros au quatrième trimestre. Il est en croissance organique de 7,5% grâce au déploiement en cours de plusieurs contrats existants en France comme au Royaume-Uni.

En millions d’euros T4 2022 T4 2021 Variation Variation organique 1 North America 157 141 +10,9% +2,8% Main European countries(a) 101 99 +2,3% +2,6% International(b) 30 32 (8,2)% +5,8% Total Groupe 288 273 +5,5% +3,1% (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

(a) Le segment International regroupe les activités Intelligent Communication Automation, Mail-Related Solutions et de Parcel Locker Solutions en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord a enregistré une croissance organique de 2,8% au quatrième trimestre, avec une croissance à deux chiffres de l’activité Intelligent Communication Automation et l’activité Mail-Related Solutions délivrant une bonne performance avec une croissance organique positive.

Le chiffre d’affaires des Principaux pays européens a été en croissance organique de 2,6%, alimentée par une très bonne performance des activités Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions, cette dernière bénéficiant du développement des récents contrats en France.

Le chiffre d’affaires du segment International a enregistré une croissance organique de 5,8% reflétant une croissance de l’activité dans chacune des Solutions.

REVUE DES RÉSULTATS ANNUELS 2022

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros 2022

(après application nouvelle règle IFRIC) 2021

(hors application règle IFRIC) Variation Chiffre d’affaires 1 081 1 024 +5,6% Marge brute 790 744 +6,2% En % du chiffre d’affaires 73,1% 72,6% EBITDA 240 245 (2,0)% Marge d’EBITDA 22,2% 23,9% Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions (EBIT courant) 150 147 +2,2% Marge d’EBIT courant 13,9% 14,3% Résultat opérationnel courant 140 135 +3,5% Charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles (73) (19) n/a Résultat opérationnel 67 116 (42,6)% Résultat financier (36) (8) n/a Résultat net part du Groupe 13 88 (84,9)% Résultat net par action 0,29 2,32 Résultat net dilué par action 0,29 2,17

Le taux de marge brute a progressé, passant de 72,6% en 2021 à 73,1% en 2022 ce qui constitue une solide performance dans un contexte de forte inflation affectant l’ensemble des coûts tandis que les frais de transport sont restés à des niveaux encore élevés. Le contrôle serré des coûts, l’évolution positive de l’activité et les hausses de prix passées ont contribué à l’amélioration du taux de marge brute.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) hors charges liées aux acquisitions a atteint 150 millions d’euros en 2022 contre 147 millions d’euros en 2021, ce qui représente une hausse de 2,2% en données publiées et une baisse organique3 de 4,8%. L’EBIT courant2 inclut un impact négatif de 5 millions d’euros dû à l’application de la nouvelle règle comptable IFRIC concernant les investissements dans les activités logicielles cloud. La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s’établit ainsi à 13,9% du chiffre d’affaires en 2022 contre 14,3% en 2021. A noter que hors impact de l’application de la nouvelle règle IFRIC, le taux de marge opérationnelle aurait été stable à 14,3%. La profitabilité opérationnelle du Groupe a été affectée par des charges de personnel plus élevées, par l’augmentation des frais de R&D et par des dépenses commerciales et marketing plus importantes. Les investissements réalisés pour développer le réseau de consignes automatiques à plus grande échelle, avec en particulier le lancement d’un réseau ouvert au Royaume-Uni, a aussi pesé sur le niveau de profitabilité, de même que les récents décalages de projets de consignes dans la distribution et le secteur résidentiel aux Etats-Unis. Cependant, les hausses de prix passées tout au long de l’année, le bénéfice de l’indexation d’une partie des revenus de la base installée ainsi que l’attention constante portée au contrôle des coûts ont permis de compenser les éléments négatifs. Comme anticipé, la marge d’EBIT courant2 s’est améliorée de façon très significative entre le premier et le second semestre 2022, passant de 12,5% à 16,1% hors impact IFRIC. Cette solide performance reflète une augmentation de la marge de chacune des trois Solutions, notamment un fort redressement de l’activité Intelligent Communication Automation et une nouvelle hausse de la profitabilité déjà élevée de l’activité Mail-Related Solutions.

Sans opération significative en matière de fusions et acquisitions au cours de l’exercice 2022, les charges liées aux acquisitions ont légèrement baissé, passant de 12 millions d’euros en 2021 à 10 millions d’euros en 2022. Le résultat opérationnel courant s’est ainsi établi à 140 millions d’euros en 2022, incluant l’impact négatif de la nouvelle norme IFRIC, contre 135 millions d’euros en 2021.

Les charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles s’élèvent à 73 millions d’euros en 2022, contre 19 millions d’euros en 2021. Cette ligne inclut notamment :

i) Une perte de valeur constatée sur des écarts d’acquisition pour un montant de 48 millions d’euros, ceci reflétant la hausse du coût moyen pondéré du capital dans les régions Royaume-Uni /Irlande et DACHIT, ainsi qu’une augmentation du taux d’impôt au Royaume-Uni

ii) Des amortissements exceptionnels liés à l’optimisation du parc de bureaux pour un montant total de 16 millions d’euros

Après prise en compte de ces éléments non courants, le résultat opérationnel a atteint 67 millions d’euros en 2022 contre 116 millions d’euros en 2021.

Résultat net part du Groupe

Le coût net de l’endettement financier a très légèrement augmenté en 2022, à 27 millions d’euros contre 25 millions d’euros en 2021. Cette augmentation est principalement liée au refinancement des obligations ODIRNANE, qui étaient comptabilisées en fonds propres, par l’émission d’emprunts Schuldschein en novembre 2021.

Les gains et pertes de change et autres éléments financiers ont représenté une charge de 9 millions d’euros en 2022 contre un produit de 17 millions d’euros en 2021. Ceci s’explique notamment par la dépréciation de la juste valeur des investissements de Quadient dans les fonds d’investissement X’Ange 2 et Partech Entrepreneurs pour un montant de 5 millions d’euros tandis qu’en 2021, le Groupe avait au contraire bénéficié d’une appréciation de 20 millions d’euros de la juste valeur de ces investissements.

Au total, le résultat financier net a représenté une charge de 36 millions d’euros en 2022 contre une charge de 8 millions d’euros comptabilisée en 2021.

La charge d’impôt a diminué, passant de 20 millions d’euros en 2021 à 16 millions d’euros en 2022. Cette baisse est principalement due à la constatation d’un produit d'impôt lié à l’activation des déficits reportables, partiellement compensée par une augmentation de la charge d’impôt aux Etats-Unis.

Le taux d’imposition ressort ainsi à 54,8% en 2022 contre 18,1% au premier semestre 2021, essentiellement en raison de la perte de valeur constatée sur des écarts d’acquisition en 2022. Retraité de cet élément, le taux d’imposition aurait été de 21,4%, signifiant le retour à taux d’imposition plus normal.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 13 millions d’euros en 2022 contre 88 millions d’euros en 2021.

Le résultat net par action8 ressort à 0,29 euros en 2022 contre 2,32 euros en 2021.

Un dividende de 0,60 euros par action est proposé au titre de l’exercice 2022, en hausse de 9% par rapport au dividende de l’exercice 2021. Sous réserve d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires prévue le 16 juin 2023, ce dividende sera payé en un seul versement en numéraire le 7 août 2023.

Génération de trésorerie

L’EBITDA9F9 a atteint 240 millions d’euros en 2022 contre 245 millions d’euros en 2021. La marge d’EBITDA a diminué, passant de 23,9% en 2021 à 22,2% en 2022. Retraitée de l’impact négatif de l’IFRIC, la marge d’EBITDA de l’exercice 2022 aurait atteint 22,7%. Cette baisse s’explique principalement par l’augmentation des dépenses commerciales et marketing dédiées aux activités moteurs de la croissance du Groupe, par des lancements de produits dans de nouvelles zones géographiques ainsi que par l’impact de l’inflation des salaires.

La variation du besoin en fonds de roulement a généré une sortie nette de trésorerie de 38 millions d’euros en 2022 contre un flux net négatif de 8 millions d’euros en 2021. Cette augmentation est essentiellement due à des niveaux de stocks plus élevés à la fin de l’exercice du fait de perturbations de la chaîne logistique touchant l’acheminement des équipements liés au traitement du courrier ainsi que des retards dans le déploiement de consignes dans les secteurs de la distribution et du résidentiel aux Etats-Unis. La collecte plus lente des créances clients par rapport au taux de collecte exceptionnel de 2021 (effet rattrapage après l’année 2020 marquée par la crise du Covid-19) a également eu un impact sur le besoin en fonds de roulement.

Les créances de leasing n’ont diminué que de 8 millions d’euros en 2022, ce qui se compare à une baisse de 39 millions d’euros en 2021. Cette très solide performance reflète le bon niveau de placements des équipements de courrier, qui permet un ralentissement de l’érosion du portefeuille de leasing.

Le portefeuille de leasing et autres services de financement est resté stable en 2022 à 595 millions d’euros, en partie grâce à un effet de change positif. En organique, l’évolution du portefeuille ressort en légère baisse (-1,4%) à la fin de l’exercice 2022 ce qui représente un net ralentissement par rapport au recul de 6,4% enregistré au cours de l’année précédente. A la clôture de l’exercice 2022, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situait autour de 1,6%, contre 1,7% à la fin de l’exercice 2021.

Les intérêts financiers et impôts payés ont fortement diminué pour atteindre 35 millions d’euros en 2022 contre 66 millions d’euros en 2021. Cette évolution s’explique principalement par le remboursement des mesures exceptionnelles de report en arrière de déficits fiscaux dont le Groupe avait bénéficié aux Etats-Unis en 2020.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles ont été stables à 88 millions d’euros. Les investissements de développement sont également restés quasiment stables à 36 millions d’euros en 2022 contre 37 millions d’euros en 2021. Ils ont été essentiellement consacrés aux investissements en R&D pour le développement des solutions logicielles et l’innovation en matière de consignes colis intelligentes. Les investissements correspondant aux équipements placés en location ont légèrement crû, passant de 29 millions d’euros en 2021 à 30 millions d’euros en 2022, grâce à un bon niveau de placement de matériels de courrier, la poursuite du déploiement des contrats de consignes colis intelligentes en France et au Japon, ainsi que le début des installations de consignes au Royaume-Uni dans le cadre de la création d’un réseau ouvert. La légère progression des investissements de maintenance à 13 millions d’euros, est principalement liée à des dépenses capitalisées liées à des projets concernant les solutions logicielles ainsi que des dépenses relatives aux équipements informatiques. A noter qu’alors qu’ils étaient jusqu’ici capitalisés, les investissements dans les activités logicielles cloud, qui représentent un montant de 8 millions d’euros, sont passés en charges ou charges constatées d’avance en application de la nouvelle règle comptable IFRIC.

Au total, les flux de trésorerie après investissements ont baissé à 70 millions d’euros en 2022 contre 104 millions d’euros en 2021.

LEVIER FINANCIER ET POSITION DE LIQUIDITÉ

La dette nette s’élève à 722 millions d’euros au 31 janvier 2023 contre 504 millions d’euros au 31 janvier 2022. Ceci reflète néanmoins une forte baisse par rapport aux 769 millions d’euros correspondant à l’addition du montant de la dette nette au 31 janvier 2022 et des obligations ODIRNANE comptabilisées en fonds propres pour 265 millions d’euros. La structure financière du Groupe s’est donc significativement améliorée au cours de l’exercice 2022 malgré l’augmentation de la dette nette consécutive au remboursement complet des obligations ODIRNANE réalisé grâce à l’émission en novembre 2021 d’emprunts Schuldschein pour un montant de 270 millions d’euros. Le Groupe n’a pas d’échéance de dette significative avant 2025, date qui correspond à la maturité d’une dette obligataire de 325 millions d’euros portant un coupon annuel de 2,25%.

Le levier financier (ratio dette nette/EBITDA) s’est légèrement amélioré, à 3,0x5 au 31 janvier 2023 contre 3,1x5 au 31 janvier 2022 (calcul ajusté pour prendre en compte l’ODIRNANE). Hors leasing et ajusté du montant des ORDIRNANE pour le calcul au 31 janvier 2022, le ratio de levier financier s’est également amélioré à 1,8x5 au 31 janvier 2023 contre 2,0x5 à la fin de l’exercice 2021 (31 janvier 2022). Le Groupe reste focalisé sur l'atteinte de son objectif de levier financier de 1,75x5 hors leasing au 31 janvier 2024.

Au 31 janvier 2023, le Groupe disposait d’une solide position de liquidité d’un montant de 572 millions d’euros répartis entre 172 millions d’euros de trésorerie disponible et 400 millions d’euros d’une ligne de crédit non tirée arrivant à échéance en 2024.

Les fonds propres s’établissent à 1 082 millions d’euros au 31 janvier 2023 contre 1 359 millions d’euros au 31 janvier 2022. Le ratio d’endettement 12F10 est passé de 37,1% au 31 janvier 2022 à 66,7% au 31 janvier 2023 du fait de l’impact mécanique du remboursement des ODIRNANE (effet concomitant de la baisse des fonds propres et hausse de la dette).

PERSPECTIVES

La guidance annuelle 2023 permet de confirmer les objectifs financiers de la période 2021-2023

Perspectives de chiffre d’affaires

L’objectif d’un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires de 3% minimum sur la période 2021-2023 est confirmé

La croissance organique du chiffre d’affaires 2023 est attendue à environ 3%

Perspectives d’EBIT courant2

L’objectif d’un taux de croissance organique 6 annuel moyen du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions à un niveau au moins égal à « mid-single digit » sur la période 2021-2023 est également confirmé

annuel moyen du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions à un niveau au moins égal à « mid-single digit » sur la période 2021-2023 est également confirmé La croissance organique3 du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est attendue à environ 10%.

Concernant la croissance organique du chiffre d’affaires, l’exercice 2023 devrait bénéficier de la tendance positive enregistrée par la base de revenus récurrents annuels de l’activité Intelligent Communication Automation. Celle-ci a crû de 22% en organique en 2022 et cette croissance devrait se traduire par un niveau de croissance similaire des revenus liés aux souscriptions en 2023. De plus, les dynamiques favorables à l’œuvre tant en matière de cross-selling que d’up-selling devraient continuer à tirer positivement la croissance des futures commandes. Compte tenu du poids déclinant des ventes de licences, la croissance de l’activité Intelligent Communication devrait progressivement se rapprocher de celle des revenus liés aux souscription.

L’activité Mail-Related Solutions a enregistré deux exercices consécutifs en croissance organique, une croissance tirée par un niveau solide de placements d’équipements et les bénéfices de hausses de prix. Après une telle performance, les perspectives pour 2023 sont prudemment optimistes et reposent sur la poursuite des bénéfices attendus des hausses de prix ainsi que sur celle de la pénétration progressive des nouvelles générations d’équipements.

L’activité Parcel Locker Solutions devrait connaître une forte croissance organique en 2023, soutenue par la contribution d’une base installée plus importante ainsi qu’un certain rattrapage dans les installations de nouvelles consignes aux Etats-Unis après les retards enregistrés en 2022, à la fois dans le secteur résidentiel et celui de la distribution.

Pour ce qui concerne les perspectives d’EBIT courant, l’amélioration de la profitabilité attendue repose sur :

i) la profitabilité croissante de la base installée, qu’il s’agisse de l’activité logicielle en mode SaaS ou des consignes colis intelligentes,

ii) la poursuite attendue de l’amélioration de l’EBIT courant2 d’Intelligent Communication Automation, la transition vers les ventes SaaS étant pratiquement achevée, une forte hausse de l’EBIT courant2 de Parcel Locker Solutions, soutenue par l’accélération des placements de produits, tandis que la marge d’EBIT courant2 de l’activité Mail-Related Solutions devrait rester à un niveau élevé grâce à un contrôle attentif sur les coûts,

iii) la baisse des couts de transport.





Cependant, l’inflation sur les salaires devrait se poursuivre.

FAITS MARQUANTS

Quadient lance les consignes colis Parcel Pending en Irlande pour soutenir la modernisation du secteur de l'immobilier résidentiel

Le 8 novembre 2022, Quadient a annoncé le lancement de Parcel Pending by Quadient en Irlande. Avec le déploiement à travers le pays de ses consignes intelligentes, sécurisées et en libre-service, ainsi que la mise à disposition d’un centre d'assistance doublé d’une équipe technique dédiés, Quadient compte aider l'économie irlandaise à tirer parti du boom immobilier en simplifiant la livraison des colis et en améliorant l'expérience des habitants.

Esker et Quadient développent une plateforme de facturation électronique, partenaire de l’État

Le 21 novembre 2022, Quadient a annoncé le positionnement d’Esker et Quadient en tant que future Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l’administration.

Le Top 250 des éditeurs de logiciels français place Quadient en cinquième position dans la catégorie « éditeurs horizontaux »

Le 25 novembre 2022, Quadient a annoncé son classement à la 5e place du Top 250 édition 2022 dans la catégorie des éditeurs horizontaux, et à la quinzième place du classement général.

Relais Colis installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l’enseigne Carrefour

Le 1er décembre 2022, Quadient a annoncé Relais Colis, acteur majeur du point relais en France, installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l’enseigne Carrefour.

Quadient parmi les fournisseurs de solutions cloud agréés sur la place de marché numérique du gouvernement britannique

Le 6 décembre 2022, Quadient a annoncé avoir été retenue dans le cadre du nouveau programme G Cloud 13 du gouvernement britannique, géré par le Crown Commercial Service (CCS). G Cloud fournit aux organisations, tant au sein du gouvernement que dans le secteur public au sens large, une place de marché en ligne pour l'acquisition de solutions logicielles basées sur le cloud.

Quadient annonce qu’un quatrième transporteur rejoint son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni

Le 13 décembre 2022, Quadient a annoncé qu'un quatrième transporteur international a rejoint son réseau ouvert de consignes colis automatiques au Royaume-Uni.

Nouvelle intégration de la solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs Quadient avec Microsoft Dynamics Business Central

Le 20 décembre 2022, Quadient a annoncé un nouveau partenariat entre sa solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) et Business Central (ex-MS Dynamics NAV), qui profitera aux utilisateurs en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande.

Quadient annonce un contrat de plus de 12 millions de dollars de services logiciels par souscription avec l’un des cinq plus grands groupes d’assurance santé au monde

Le 4 janvier 2023, Quadient a annoncé avoir signé son contrat le plus important pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans le cadre d'une extension de contrat de deux ans avec l'une des 5 premières entreprises mondiales d’assurance santé, basée aux États-Unis.

MTS Logistics choisit Quadient pour automatiser et sécuriser 3,5 millions de communications par an

Le 18 janvier 2023, Quadient a annoncé que MTS Logistics a choisi Quadient pour soutenir la croissance de ses services de livraison et d'expédition dans le secteur de la santé. MTS Logistics a récemment modernisé ses installations et utilise aujourd'hui une suite complète de solutions Quadient pour le traitement de courriers sensibles, notamment deux machines à affranchir haute performance IS-6000, deux mises-sous-pli connectées DS-200i, le logiciel d'intégrité du courrier AIMS (Automated Insertion Management System) et la solution logicielle d'automatisation des communications clients multicanales de Quadient.

Quadient classée dans l’index Global 100 des entreprises les plus durables au monde pour la deuxième année consécutive

Le 20 janvier 2023, Quadient a annoncé son maintien dans le classement Global 100 de Corporate Knights, listant les 100 entreprises les plus durables au monde. Pour la deuxième année consécutive, Quadient se démarque par sa stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), et obtient la 75ème place de la 19ème édition du classement annuel publié par l’organisme international de recherche sur le commerce durable.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Quadient lance la machine à affranchir iX-1 aux États-Unis, pour les petites entreprises et le travail à domicile

Le 1er février 2022, Quadient a annoncé le lancement aux États-Unis de la machine à affranchir Quadient iX-1, un système d'affranchissement compact et puissant qui combine le traitement du courrier et des colis en une solution pratique conçue pour les petits environnements de travail.

La nouvelle Drop Box facilite les retours de colis au Royaume-Uni avec les consignes colis Parcel Pending de Quadient

Le 7 février 2023, Quadient a présenté une nouvelle fonctionnalité pour ses consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, la Drop Box, qui permet aux consommateurs de déposer facilement leurs colis retours et d'imprimer des étiquettes d'expédition si besoin.

Quadient célèbre sa 10 000e consigne colis intelligente en Amérique du Nord et dépasse les 18 000 unités dans le monde

Le 28 février 2023, Quadient a annoncé avoir dépassé les 10 000 consignes colis intelligentes installées aux États-Unis et Canada (NORAM), avec désormais 18 000 unités opérationnelles dans le monde.

L’enseigne nord-américaine Ferguson choisit les consignes Quadient pour faciliter et sécuriser le retrait de commandes

Le 13 mars 2023, Quadient a annoncé que Ferguson, un important distributeur nord-américain de produits d’infrastructure, plomberie, électroménagers, CVC (Chauffage, ventilation et climatisation) et plus encore, a déployé des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans plusieurs de ses magasins, dont la nouvelle gamme de consignes Grand format, pour simplifier le retrait d’achats en magasin pendant et en dehors des heures d'ouverture. Ferguson compte plus de 1 500 points de vente aux États-Unis, couvrant l'ensemble des 50 États, dont un grand nombre proposant la mise à disposition des achats le jour même ou dès le lendemain.

Quadient accélère la croissance de ses solutions cloud dans le secteur public avec plus de vingt nouveaux contrats signés en 2022

Le 15 mars 2023, Quadient a annoncé une dynamique de croissance durable auprès du secteur public pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans les principales régions du monde. Au cours de l'exercice 2022, clos le 31 janvier 2023, plus de 20 nouvelles organisations du secteur public ont choisi les solutions cloud de Quadient pour gérer les communications multicanales avec leurs administrés, ce qui représente près de 10 % de la valeur des nouveaux contrats et une croissance multipliée par dix par rapport à 2021.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE & WEBCAST

Quadient organise une conférence téléphonique et un webcast à partir de 18h00, heure de Paris (17h00 heure de Londres) ce jour.

Le webcast sera accessible en cliquant sur le lien suivant : Webcast.

La conférence téléphonique sera accessible aux numéros suivants :

▪ France : +33 (0) 1 70 37 71 66;

▪ États-Unis : +1 786 697 3501;

▪ Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200;

Mot de passe : Quadient

Le webcast restera accessible en réécoute sur le site Internet du Groupe, rubrique Relations Investisseurs, pendant un délai de 1 an.

AGENDA FINANCIER

31 mai 2023 : Publication du chiffre d’affaires du T1 2023 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris).

: (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris). 16 juin 2023 : Assemblée générale des actionnaires

***

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur: https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com







Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

ETATS FINANCIERS – RESULTATS ANNUELS 2022

Compte de résultat consolidé





En millions d’euros 2022

(exercice clos

le 31 janvier 2023) 2021

(exercice clos

le 31 janvier 2022) Chiffre d’affaires 1 081 1 024 Coûts des ventes (291) (280) Marge Brute 790 744 Frais de recherche et développement (57) (52) Frais commerciaux et de marketing (277) (256) Frais administratifs et généraux (186) (175) Frais de service et d’assistance (114) (109) Intéressement, paiement en actions (6) (5) Résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions 150 147 Charges liées aux acquisitions (10) (12) Résultat opérationnel courant 140 135 Résultat des cessions et autres charges opérationnelles (73) (19) Résultat opérationnel 67 116 Résultat financier (36) (8) Résultat avant impôt 31 108 Impôts sur les bénéfices (16) (20) Quote-part de résultat des SME 1 1 Résultat net 16 89 Intérêts minoritaires 3 1 Résultat net part du Groupe 13 88

Bilan consolidé simplifié

Actif

En millions d’euros 31 janvier 2023 31 janvier 2022 Ecarts d’acquisition 1 080



1 120 Immobilisations incorporelles 125 138 Immobilisations corporelles 154 186 Autres actifs financiers non courants 80 99 Créances de leasing 595 595 Autres créances non courantes 6 6 Impôts différés actifs 16 20 Stocks 86 73 Créances 237 227 Autres actifs courants 93 93 Trésorerie et équivalent de trésorerie 172 487 Instruments financiers courants 3 2 TOTAL ACTIF 2 647 3 046





Passif

En millions d’euros 31 janvier 2023 31 janvier 2022 Capitaux propres 1 082 1 359 Provisions pour risques et charges non courantes 13 19 Dettes financières non courantes 730 869 Dettes financières courantes 114 57 Obligations locatives 50 65 Autres dettes non courantes 3 2 Impôts différés passifs 136 158 Instruments financiers 6 3 Dettes d’exploitation 79 80 Produits constatés d’avance 203 193 Autres passifs courants 231



241 TOTAL PASSIF 2 647 3 046

Tableau de flux de trésorerie simplifié





En millions d’euros 2022

(exercice clos

le 31 janvier 2023) 2021

(exercice clos

le 31 janvier 2022) EBITDA 240 245 Autres éléments de la capacité d’auto-financement (17) (18) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 223 227 Evolution du besoin en fonds de roulement (38) (8) Variation nette des créances de leasing 8 39 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 193 258 Intérêts financiers et impôts payés (35) (66) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 158 192 Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (88) (88) Flux de trésorerie nets après investissements 70 104 Incidence des variations de périmètre 3 (61) Autres 0 9 Flux de trésorerie nets après acquisitions et cessions 73 52 Dividendes versés (21) (17) Variation des dettes et autres (393) (53) Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (414) (70) Incidence des taux de change sur la trésorerie (3) (9) Variation de trésorerie nette (344) (28)





1 Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 est comparé au chiffre d’affaires de l’exercice 2021, à taux de change constants (impact de change favorable de 64 M€) auquel est ajouté pro rata temporis le chiffre d’affaires de Beanworks et dont est déduit prorata temporis le chiffre d’affaires de l’activité de systèmes d’emballage automatique, des activités Graphiques dans les pays nordiques et de l’activité Shipping en France pour un montant consolidé de (21) M€ sur la période.

Le chiffre d’affaires du T4 2022 est comparé au chiffre d’affaires du T4 2021, à taux de change constants (impact de change favorable de 10 M€) dont est déduit pro rata temporis le chiffre d’affaires des systèmes d’emballage automatique, des activités Graphiques dans les pays nordiques et de l’activité Shipping en France pour un montant consolidé de (4) M€ sur la période.

2 Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions.

3 La variation organique est calculée à taux de change constants, périmètre constant et en excluant l’impact IFRIC.

4 Flux de trésorerie après investissements.

5 Données prenant en compte la norme IFRS 16.

6 Sur la base du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2020 hors reprise du complément de prix de Parcel Pending, (i.e. 145 millions d’euros) avec un effet de périmètre constituant une base proforma de 140 millions d’euros. La variation organique est calculée à taux de change constants, périmètre constant et en excluant l’impact IFRIC.

7 Comparée à fin janvier 2022, la base de revenus récurrents annuels (ARR) à fin janvier 2023 a bénéficié d’un effet de change favorable de 10M€.

8 Le nombre moyen d’actions est de 33 927 065, et le nombre d’actions dilué est de 33 927 065.

9 EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels.

10 Dette nette / fonds propres

Pièce jointe