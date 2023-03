NGen lance un nouveau fonds de 35 millions de dollars pour les projets de pointe dans le domaine de la fabrication avancée

English French

NGen cible 95 millions de dollars de nouveaux projets d'innovation lors du premier appel avec un financement fédéral renouvelé.



HAMILTON, Ontario, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) a lancé son plus récent appel de propositions de projets de fabrication de pointe. La grappe d'innovation mondiale pour la fabrication de pointe co-investira 35 millions de dollars de fonds fédéraux ainsi que des contributions de l'industrie pour lancer de nouveaux projets d'innovation d'une valeur de 95 millions de dollars dans l'ensemble du Canada. Le NGen soutiendra des projets collaboratifs dirigés par des entreprises qui visent à réduire les risques, à commercialiser et à développer des capacités de fabrication innovantes au Canada.

Les technologies numériques, de matériaux et de production de pointe aident les fabricants à répondre à la dynamique changeante du marché et à en tirer parti en améliorant les processus de production et d'affaires existants et en augmentant la production et la commercialisation de nouveaux produits et services. L'intégration des technologies, y compris les solutions qui rationalisent la technologie utilisée pour la fabrication, sont des étapes importantes pour de nombreux fabricants canadiens.

NGen invite les fabricants et les fournisseurs de technologie canadiens à former des consortiums de projets qui soutiendront le développement, la mise à l'échelle et l'adoption de processus de fabrication avancés nouveaux et transformateurs qui peuvent être commercialisés au Canada et dans le monde entier. NGen donnera la priorité aux projets qui déboucheront sur des capacités de fabrication avancée de premier plan au niveau mondial.

"Avec un portefeuille existant de plus de 165 projets évalués à 585 millions de dollars et un réseau croissant dans tout le pays, le NGen est ravi de lancer son premier appel à propositions avec un financement fédéral renouvelé", a déclaré John Laughlin, directeur technique du NGen, "Ce financement non dilutif représente un ajout important à la boîte à outils d'innovation du Canada. Il s'agit d'un investissement clé pour aider nos entreprises les plus brillantes à se développer et à bien se positionner sur le marché mondial concurrentiel".

"NGen a démontré la puissance de l'intégration de la recherche appliquée, des technologies et des forces de fabrication au Canada, ainsi que les avantages que les solutions uniques et transformatrices de fabrication avancée offrent aux Canadiens", a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. Avec le soutien renouvelé d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, nous continuons à faire croître le secteur canadien de la fabrication avancée, ce qui lui permet de tirer parti de nouvelles occasions d'affaires dans le monde entier".

Pour obtenir des informations sur les dates importantes, les échéances, l'admissibilité et les procédures de demande, veuillez consulter le site http://www.ngen.ca/funding/challenge/advanced-manufacturing.

À propos de NGen

NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige le pôle mondial d'innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Son mandat est d'aider à développer des capacités de fabrication avancée de niveau mondial au Canada, au profit des Canadiens. Le NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives de développement de la main-d'œuvre et aux projets d'innovation qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de les commercialiser sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca

Contact pour les médias

Robbie MacLeod

Directeur des communications stratégiques

1-613-297-3578

robbie.macleod@ngen.ca