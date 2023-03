Le relazioni dirette di inGroup con le compagnie di crociera favoriscono una continua crescita globale + Nuova garanzia di risparmio sulle crociere

English Italian

SAN JUAN, Puerto Rico, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International continua a fare progressi a livello globale nelle aree di crescita più importanti. Da quando ha iniziato a fare prenotazioni direttamente con le compagnie di crociera nell'ottobre 2022 fino alla fine di febbraio 2023, l'azienda ha dato il benvenuto a:



OLTRE 96.000 Nuovi Membri che rappresentano una crescita superiore al 130% su base annua

OLTRE 23.000 Nuovi Partner che rappresentano una crescita superiore al 50% su base annua

OLTRE 145.000 Nuovi Membri registrati su inCruises.com, che rappresentano una crescita superiore all'80% su base annua.



"Abbiamo recuperato lo slancio di crescita pre-covid per quanto riguarda le prenotazioni dei Membri, le attivazioni di nuovi Partner e Membri e le registrazioni dei Membri gratuiti", afferma il Chief Operating Officer Anthony Varvaro. "Il fatto di prenotare direttamente con le compagnie di crociera nostre partner valorizza ulteriormente le possibilità di prenotazione dei nostri Membri, grazie all'utilizzo di un numero ancora maggiore di Crediti Premio. Siamo così sicuri del risparmio che offriamo sulle crociere che abbiamo ufficialmente introdotto una nuova 'Garanzia di risparmio sulle crociere' che promette ai Membri di beneficiare del miglior prezzo quando prenotano crociere utilizzando i Crediti Premio, o di ricevere 5 volte la differenza sulla tariffa in Crediti Premio".

Un Club ineguagliabile che migliora.

Varvaro continua: "Altri recenti aggiornamenti apportati al nostro programma per i Partner si stanno traducendo nel miglioramento della ritenzione dei Membri. E il numero maggiore di Membri che pagano con continuità consolida ulteriormente il valore del nostro Membership club, già di per sé impareggiabile".

Informazioni su inCruises, inGroup e inStays

inCruises è il più grande club di viaggi su abbonamento al mondo ed è un prodotto di inGroup International. Da quando ha lanciato il suo fiore all'occhiello inCruises nel 2016, l'azienda ha aggiunto più di un milione di Membri e Partner in oltre 200 paesi. inStays è stato aggiunto nel 2022, dando ai Membri l'accesso a 200.000 diverse offerte di hotel e resort. inGroup ha la missione di offrire valore e opportunità senza pari ai suoi Membri e Partner. Inoltre, l'azienda si impegna a essere un cittadino d'impresa globale positivo e influente sostenendo Mercy Ships, 4Ocean, la Make-a-Wish Foundation e le iniziative di soccorso in Ucraina. Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group e inCruises.

Contact:

Beatriz Díaz Vázquez

beatriz.diaz@incruises.com