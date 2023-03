Convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires 2023 et proposition de résolutions

English Dutch French

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L’ARTICLE 7(1) DU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES ABUS DE MARCHÉ (596/2014)

EINDHOVEN, Pays-Bas et LAUSANNE, Suisse, et BOSTON, MA, Etats-Unis , 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD) (la Société), la société de technologie médicale qui développe des thérapies innovantes pour restaurer la mobilité, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions médullaires, a convoqué aujourd'hui l'Assemblée générale annuelle des actionnaires (AG) de 2023 et a proposé des résolutions qui seront soumises pour l'adoption lors de l'AGA, qui se tiendra à Amsterdam, aux Pays-Bas, le 8 mai 2023.

Les résolutions proposées par le Conseil d’administration et soumises pour adoption à l’Assemblée générale sont les suivantes :

Adoption des comptes statutaires annuels de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, élaborés conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS-EU). Les comptes statutaires 2022 ont été déposés auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) le 27 mars 2023, et sont publiés sur le site internet de la Société dans la rubrique Investisseurs (https://ir.onwd.com) et sur le site internet de l’AFM (www.afm.nl).

Mise en œuvre de la politique de rémunération pour l’exercice 2022 (vote consultatif non contraignant).

Décharge de responsabilité des membres du Conseil au titre de l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice 2022.

Mandat à Ernst & Young Accountants LLP pour l’audit externe des comptes annuels de la société pour l’exercice 2023.

Le renouvellement du mandat du Dr Grégoire Courtine en tant qu’administrateur non exécutif pour un mandat de quatre ans expirant à l’issue de l’AG de 2027.

La nomination de Mme Vivian Riefberg en qualité d’administrateur non exécutif du conseil d’administration pour un mandat de quatre ans expirant à la fin de l’AG de 2027.

La délégation de compétence du conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et de conférer des droits de souscription d’actions ordinaires dans le capital de la société à hauteur de 10 % du capital social émis de la Société et de limiter ou d’exclure les droits de préemption dans ce cadre.

La délégation de compétence du conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et de conférer des droits de souscription d’actions ordinaires dans le capital de la société à hauteur de 50 % du capital social émis de la société et de limiter ou d’exclure les droits de préemption dans le cadre d’une éventuelle augmentation de capital.

L’autorisation donnée au conseil d’administration d’acquérir des actions ordinaires du capital de la Société.





La date d’enregistrement de participation de tous les actionnaires à l'AG sera le 10 avril 2023. La convocation, l’ordre du jour complet et toutes les informations détaillées pertinentes concernant l’AG 2023, ainsi que tous les documents connexes relatifs à l’AG, sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Informations financières de la rubrique Investisseurs (Informations financières - ONWARD Medical N.V.(onwd.com)) et mis à la disposition des actionnaires conformément aux exigences légales à partir du 27 mars 2023.

Pour en savoir plus sur la Thérapie ARC d’ONWARD et sur la vision de la société quant à son objectif de restauration du mouvement, de l’indépendance et de la santé des personnes souffrant d’un traumatisme médullaire, veuillez consulter le site ONWD.com.

À propos d’ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour rétablir le mouvement, l'indépendance et la santé de personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Le travail d'ONWARD repose sur plus d'une décennie de science fondamentale et d'études précliniques réalisées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences au monde. L’ARC Therapy d'ONWARD, qui peut être administrée par système implantable (ARC-IM) ou externe (ARC-EX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière pour restaurer la mobilité et d'autres fonctions chez des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie.

ONWARD a reçu huit Breakthrough Device Designations (désignation pour dispositif révolutionnaire) de la FDA américaine, portant à la fois sur ARC-IM et ARC-EX. ARC-EX est une plateforme externe, non invasive, composée d'un stimulateur et d'un programmateur sans fil. Les premières données positives ont été communiquées en 2022 dans le cadre de la première étude pivot de la société, intitulée Up-LIFT, laquelle évalue la capacité de la thérapie ARC transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La société prépare actuellement les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. L'ARC-IM se compose d’un générateur d'impulsions et d’un fil implantables qui sont placés près de la moelle épinière. La société a terminé la première utilisation chez l’homme du neurostimulateur ARC-IM et a communiqué des résultats cliniques intermédiaires positifs pour la thérapie ARC-IM pour une meilleure régulation de la tension artérielle après une LM en 2022.

ONWARD a établi son siège à Eindhoven, aux Pays-Bas. Elle possède un Centre de science et d’ingénierie à Lausanne, en Suisse, et développe sans cesse sa présence américaine à Boston, dans le Massachusetts. La société a conclu un partenariat universitaire avec .NeuroRestore, une collaboration entre l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV). Pour plus d’informations sur la société, consultez le site ONWD.com. Pour accéder à notre calendrier financier 2023, rendez-vous sur IR.ONWD.com.

Pour toute question concernant la société :

info@onwd.com



Contact presse :

Gunther De Backer

+32 (0)475 903 909

gunther@backstagecom.be

Pour toute question des investisseurs :

investors@onwd.com



Décharge de responsabilité

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans ce communiqué sont prospectives et reflètent les attentes et les projections actuelles de la société ou, le cas échéant, des administrateurs de la société concernant des événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent divers risques, incertitudes et hypothèses, si bien que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent communiqué. Une multitude de facteurs, comprenant, sans s'y limiter, des changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des différences significatives entre, d’une part, les événements, performances ou résultats réels et, d’autre part, les développements initialement prévus. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier une mise à jour ou une révision d’une déclaration prospective énoncée dans le présent communiqué de presse suite à un quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont basés. Ni la société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun dirigeant ou employé ne garantit que les hypothèses sous-tendant ces déclarations prospectives sont exemptes d’erreurs et n’assume une quelconque responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la survenance effective des développements prévus. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.