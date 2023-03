Coveo annonce la nomination de Brandon Nussey au poste de Chef de la direction financière, et la retraite de Jean Lavigueur

English French

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX : CVO), un chef de file des plateformes d’intelligence artificielle (« IA ») qui transforment les expériences numériques grâce à la recherche intelligente, aux recommandations, à la personnalisation 1:1 et au marchandisage, annonce aujourd’hui que Jean Lavigueur prendra sa retraite en tant que Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de la Société le 1er mai 2023, après une brillante carrière de 17 ans au sein de la Société, et que Brandon Nussey, un cadre chevronné en finance et en opérations possédant une vaste expérience en SaaS, sera nommé Chef de la direction financière pour lui succéder. Dans le cadre de la succession du rôle de Chef de la direction financière, M. Lavigueur restera au sein de la Société et assumera un rôle de conseiller sénior. Il demeurera impliqué dans substantiellement toutes les affaires liées à l’exercice financier de la Société se terminant le 31 mars 2023, et soutiendra M. Nussey en lien avec le cycle de résultats pour la fin d’année fiscale 2023.



M. Nussey a récemment agi à titre de Chef de l’exploitation et, auparavant, Chef de la direction financière de Lightspeed Commerce (TSX et NYSE : LSPD), un fournisseur mondial de plateformes commerciales centralisées, où il a successivement dirigé les départements des finances, des opérations, des RH, des services juridiques, de l’informatique, des paiements, des services financiers et de l’intégration. Avant de rejoindre Lightspeed en 2018, M. Nussey a occupé le poste de Chef de la direction financière de D2L Inc., un fournisseur de technologies éducatives de type SaaS, et celui de Chef de la direction financière de Descartes Systems Group, une société technologique multinationale spécialisée dans les logiciels de gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement et les services basés sur l’infonuage pour les entreprises. M. Nussey possède une vaste expérience dans le milieu du SaaS, y compris dans le segment des logiciels d’entreprise, et a dirigé de multiples initiatives de transformation et autres initiatives clés tout au long de sa carrière, y compris, plus récemment, le premier appel public à l’épargne de Lightspeed sur le TSX et sa double cotation subséquente sur le NYSE, ainsi que plusieurs acquisitions et les intégrations de celles-ci. Les expériences passées de M. Nussey, y compris dans l’environnement de sociétés publiques, jumelées à sa connaissance approfondie de l’industrie et des marchés adressables de Coveo, font de lui le candidat idéal pour assumer le rôle de Chef de la direction financière de la Société.

« Je suis très heureux d’annoncer que Brandon Nussey rejoindra la Société en tant que Chef de la direction financière à compter du 1er mai 2023 », a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et Chef de la direction de la Société. « Brandon est un dirigeant d’entreprise très respecté dans l’espace SaaS. Il apporte une solide expérience en matière de résultats et de croissance méticuleuse de grandes entreprises en technologie. Je suis convaincu que son leadership et sa connaissance approfondie de notre industrie et de nos marchés adressables serviront Coveo alors que nous continuons à travailler fort pour faire croître l’entreprise et offrir de la valeur à toutes nos parties prenantes. Sur le plan personnel, les valeurs de Brandon sont profondément alignées avec celles des autres membres de notre équipe de direction et de nos partenaires, ce qui fait de lui un ajout naturel à notre équipe de direction. Il va sans dire que toute l’équipe est ravie de l’accueillir parmi nous ».

M. Nussey succédera à M. Lavigueur à compter du 1er mai 2023. M. Lavigueur s’est joint à Coveo en 2006 et, pendant son mandat de Chef de la direction financière, la Société est passée d’une entreprise de produits en démarrage à une chef de file de l’industrie comptant plus de 725 employés. M. Lavigueur a joué un rôle déterminant dans l’élaboration et l’exécution du plan stratégique de Coveo, notamment en initiant et en réalisant plusieurs acquisitions et partenariats stratégiques et, plus récemment, un premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto.

« Je tiens à remercier Jean du fond du cœur pour ses nombreuses années de service inestimable auprès de Coveo en tant que Chef de la direction financière et pour l’impact incommensurable qu’il a eu sur la Société, nos parties prenantes et tous nos employés », a déclaré M. Têtu. « Au cours de ses années de service, Jean a immensément contribué au succès de Coveo, y compris en bâtissant des départements de finance, d’approvisionnement, de RH, de service juridique et de technologie de l’information de classe mondiale, un bilan solide soutenu par une infrastructure financière responsable et, plus important encore, une équipe qui positionne la Société pour un succès continu alors qu’il prend sa retraite. Sur une note plus personnelle, Jean a été un partenaire extraordinaire. Je suis privilégié d’avoir eu l’occasion de travailler avec lui au cours des 30 dernières années, y compris ces 17 dernières années chez Coveo. Il manquera à tous, et nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite ».

La succession du poste de Chef de la direction financière s’inscrit dans le cadre du plan de succession des cadres supérieurs robuste et à long terme de Coveo. Tel que mentionné précédemment, après avoir pris sa retraite en tant que Chef de la direction financière de la Société, M. Lavigueur assumera un rôle de conseiller sénior afin d’assurer une succession harmonieuse.

