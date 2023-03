OQmented - Serie A-Finanzierungserfolg in Höhe von 20 Millionen US-Dollar - begrüßt außerdem Sharp als strategischen Investor

French German Japanese Korean Chinese (Traditional)

ITZEHOE, Deutschland, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OQmented, ein technologisch führender Anbieter von MEMS1-basierten AR/MR-Display- und 3D-Sensorlösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Serie A-Finanzierungsrunde 20 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. In der neuen Finanzierungsrunde stieg Sharp2, einer der weltweit führenden Hersteller von elektronischen Geräten und Displays, als strategischer Investor bei dem Unternehmen ein. Sie umfasste die Beteiligung der bestehenden Investoren Salvia, Vsquared Ventures und anderer.



Mit OQmented können Technologieunternehmen und Brillenhersteller stilvolle Augmented- oder Mixed-Reality-Brillen herstellen, die den ganzen Tag lang getragen werden können. Zu diesem Zweck entwickelt das Startup ultrakompakte MEMS-basierte Light-Engines, die Laserstrahl-Scanning nutzen. Diese Technologie bietet mehrere Vorteile gegenüber den Ansätzen der Wettbewerber: geringerer Stromverbrauch, kleinere Größe, höhere Helligkeit und Kontrast sowie überlegene Displayleistung. All dies sind Anforderungen an leichte, verbraucherorientierte AR-Brillen, die für den Einsatz im Freien geeignet sind. Das Technologieresearch- und Beratungsunternehmen Gartner prognostiziert eine boomende Nachfrage nach sogenannten Head-Mounted-Displays bis 2026, die mit einer zunehmenden Anpassungsrate von MEMS-Spiegeln verbunden ist, „um von den geringeren Kosten, dem geringeren Stromverbrauch und der geringeren Größe zu profitieren“.3 Die strategische Kooperation mit Sharp unterstützt das Bestreben von OQmented, der wichtigste Wegbereiter für Augmented-Reality-Brillen für Verbraucher zu werden. Es nutzt die Synergien aus der Kombination von Sharps Know-how in der Herstellung elektronischer Geräte und Displays mit OQmenteds einzigartigem geistigen Eigentum und Know-how im Bereich der Mikrodisplays mit Laserstrahl-Scanning-Technologie. Die Kooperation konsolidiert die Strategie von OQmented, komplette, integrationsbereite Light Engines als Plug-and-Play-Lösungen anzubieten.

„Große Technologieunternehmen und andere Akteure befinden sich in einem Wettlauf, AR-Brillen für Verbraucher zu entwickeln, die letztendlich das Smartphone ersetzen können“, erklärte Thomas von Wantoch, Co-CEO und Mitgründer von OQmented. „Die Nachfrage nach unserem Produkt ist überwältigend und wir werden die Mittel der Serie A verwenden, um unsere Light Engines schneller marktfähig zu machen. Wir freuen uns, dass wir Sharp als strategischen Investor mit langjähriger Erfahrung als einen der größten Anbieter für Displays und elektronische Geräte gewonnen haben. Unsere einzigartige Kooperaton vereint enormes Know-how und ermöglicht es uns, unseren Kunden eine unübertroffene One-Stop-Shop-Lösung anzubieten: eine Light Engine mit integriertem MEMS, Elektronik und Laser. Dies stärkt unsere Position als wichtigester Wegbereiter für den Augmented- und Mixed-Reality-Markt.“

David Woodward, President der Sharp Devices Europe GmbH, kommentiert dies wie folgt: „Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit OQmented auszubauen und den sich entwickelnden Markt für ganztägig tragbare Augmented- und Mixed-Reality-Brillen sowie die vielen differenzierten Märkte zu realisieren, die letztendlich von den von OQmented vorangetriebenen Schlüsseltechnologien und Innovationen profitieren werden. Hr. von Wantoch und Dr. Hofmann leiten ein dynamisches Startup-Unternehmen mit einem wachsenden Team hochmotivierter dynamischer Mitarbeiter, das führende Innovationen demonstriert. Wir freuen uns sehr, die vielen Synergien zwischen OQmented und Sharps eigenen Technologien und der Industrialisierung von Geräten nutzen zu können.“

OQmented wurde 2018 von Thomas von Wantoch und Dr. Ulrich Hofmann gegründet. Das Unternehmen hat sich zu einem Team von rund 80 Mitarbeitern mit fünf Niederlassungen weltweit entwickelt und plant die Expansion der Büro- und Laborflächen. Darüber hinaus beabsichtigt OQmented, mehrere Schlüsselmitarbeiter einzustellen und sein Geschäftsentwicklungsteam für den Zugang zu den US-amerikanischen und asiatischen Märkten zu verstärken.

Über OQmented

OQmented ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das ultrakompakte LBS-Displays für Augmented- und Mixed-Reality-Geräte und erstklassige 3D-Erfassungslösungen für mobile und stationäre Anwendungen entwickelt und verkauft. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen, einschließlich intern entwickelter ASICs, die hochgradig maßgeschneidert und optimiert sind, um mit OQmented MEMS-Spiegeln zu funktionieren. Das einzigartige Lissajous-Scanmuster in Kombination mit der Vakuumverkapselungstechnologie und proprietärer Elektronik, Algorithmen und Software ermöglicht neue Produktkategorien in der Verbraucher-, Automobil- und verschiedenen anderen Branchen; das umfangreiche Know-how und das geistige Eigentum des Unternehmens bieten zahlreiche Wettbewerbsvorteile. Mit beträchtlicher MEMS-Herstellungserfahrung entwirft OQmented effektiv für die Großserienproduktion. Weitere Informationen sind auf www.oqmented.com verfügbar.

____________________________

1 Microelectromechanical System

2 Sharp Corporation investierte über ihre Konzerngesellschaft Sharp Devices Europe GmbH in das Unternehmen

3 Gartner Reports: Gartner, Emerging Tech: Three MEMS Technologies Will Enhance Metaverse User Experiences, Stacey Yin, 14. Februar 2023

